USTDA sẵn sàng đồng hành với Việt Nam phát triển các dự án chất lượng cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ (USTDA). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN, chiều 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Thomas R. Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA).

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của USTDA trong thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ, đặc biệt thông qua hỗ trợ chuẩn bị dự án, nghiên cứu khả thi, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp Hoa Kỳ với các dự án hạ tầng tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ (USTDA). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Hoa Kỳ; mong muốn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ tiếp tục là động lực quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đánh giá cao quá trình hợp tác lâu dài của USTDA với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, lưới điện, hàng không, đô thị thông minh và hạ tầng số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng các chương trình này đã góp phần giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm quản lý và các giải pháp tiên tiến của Hoa Kỳ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu lớn về hạ tầng chiến lược, năng lượng, giao thông, logistics, chuyển đổi số và công nghệ cao. Đây đều là những lĩnh vực Hoa Kỳ có thế mạnh và USTDA có kinh nghiệm, công cụ hỗ trợ phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ (USTDA). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trao đổi về phương hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị USTDA tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam, lựa chọn một số dự án chiến lược, có tính lan tỏa cao để tập trung hỗ trợ.

Trước hết là các dự án trong lĩnh vực năng lượng và lưới điện, hạ tầng số và trung tâm dữ liệu, hàng không, cảng biển, logistics và giao thông hiện đại. USTDA được đề nghị phát huy vai trò “mở đường” ngay từ khâu chuẩn bị dự án, giúp Việt Nam sớm tiếp cận tiêu chuẩn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và nguồn lực của Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời đề nghị USTDA quan tâm hơn tới các lĩnh vực mới có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số an toàn, lưới điện thông minh, an ninh năng lượng và các giải pháp phục vụ chuyển đổi xanh; tăng cường kết nối doanh nghiệp công nghệ, tài chính và hạ tầng hàng đầu của Hoa Kỳ với các đối tác Việt Nam.

Ông Thomas R. Hardy cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam và sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Quyền Giám đốc USTDA khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của cơ quan này tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương; đánh giá cao kết quả hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam trong nhiều năm qua.

Ông Thomas R. Hardy cho biết USTDA mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong chuẩn bị và phát triển các dự án chất lượng cao, vừa đáp ứng các ưu tiên phát triển của Việt Nam, vừa tạo cơ hội để công nghệ, thiết bị, dịch vụ và doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam.

USTDA sẵn sàng phát huy các công cụ như nghiên cứu khả thi, hỗ trợ kỹ thuật, dự án thí điểm và chương trình kết nối thương mại, hỗ trợ các dự án từ khâu chuẩn bị đến khi đủ điều kiện thu hút vốn và triển khai.

Nhất trí với các định hướng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu, ông Thomas R. Hardy khẳng định USTDA sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam xác định các dự án phù hợp, tập trung vào những dự án cụ thể, khả thi và có tác động lan tỏa cao.

Theo ông Thomas R. Hardy, nhu cầu phát triển hạ tầng lớn của Việt Nam cùng thế mạnh của Hoa Kỳ về công nghệ, quản trị và các giải pháp chất lượng cao sẽ tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng nội hàm thực chất cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.