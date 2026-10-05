USS Connecticut: Tàu ngầm Seawolf 8,5 tỷ USD và cú đâm núi ngầm ở Biển Đông

Ngày 2/10/2021, tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Connecticut SSN-22, chiếc thứ 2 của lớp Seawolf, đang hoạt động ngầm tại vùng biển quốc tế ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thì xảy ra va chạm với một địa hình dưới đáy biển. Hải quân Mỹ ban đầu chỉ thông báo tàu đã "đâm phải một vật thể" khi đang lặn.

Sau đó, cuộc điều tra của Hải quân Mỹ xác định USS Connecticut đã va vào một núi ngầm chưa được lập hải đồ tại khu vực có dữ liệu khảo sát địa hình không đầy đủ.

Báo cáo điều tra cho rằng vụ tai nạn có thể ngăn chặn được và chỉ ra hàng loạt vấn đề trong lập kế hoạch dẫn đường, thực hiện nhiệm vụ của kíp trực và quản lý rủi ro. Có 11 thủy thủ bị thương, trong khi hệ thống động lực hạt nhân không bị ảnh hưởng.

Hư hại tập trung nghiêm trọng ở phần phía trước tàu. Đáng chú ý là khu vực này chứa hệ thống sonar - một trong những thành phần quan trọng nhất của tàu ngầm săn ngầm.

Hình ảnh USS Connecticut sau tai nạn cho thấy phần mũi bị hư hại nặng, làm lộ khu vực vốn được che phủ bởi cấu trúc bảo vệ sonar.

Sau vụ va chạm, tàu ngầm phải nổi và di chuyển về Guam để đánh giá thiệt hại, sửa chữa tạm thời. Từ Guam, USS Connecticut tiếp tục trở về Mỹ và sau đó được đưa tới Xưởng đóng tàu Hải quân Puget Sound ở Bremerton, bang Washington.

Điều khiến quá trình sửa chữa trở nên đặc biệt khó khăn là USS Connecticut thuộc lớp Seawolf, một lớp tàu đã ngừng sản xuất và chỉ có 3 chiếc được hoàn thiện.

Vì vậy, việc tìm kiếm linh kiện, kết cấu thay thế và khôi phục những bộ phận đặc biệt của một thiết kế ít được sản xuất hàng loạt phức tạp hơn đáng kể.

Chương trình sửa chữa chính thức bước vào giai đoạn Extended Docking Selected Restricted Availability, hay EDSRA, từ tháng 2/2023. Hải quân Mỹ ban đầu đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 9/2025, sau đó lần lượt lùi sang đầu năm 2026 và cuối năm 2026.

Đến tháng 9/2026, mốc hoàn thành tiếp tục được đẩy sang mùa hè năm 2027. Hải quân cho biết công việc hiện gồm khôi phục kết cấu, các hệ thống trên tàu và những hạng mục bảo dưỡng trong vòng đời.

Con số 8,5 tỷ USD thường được nhắc tới trong các bài viết về USS Connecticut phản ánh mức giá ước tính của một tàu thuộc lớp Seawolf, chứ không phải chi phí sửa chữa riêng cho vụ tai nạn.

Đây là điểm cần phân biệt để tránh khiến độc giả hiểu rằng Mỹ đã chi 8,5 tỷ USD chỉ để sửa chiếc tàu này

Đáng chú ý hơn, Hải quân Mỹ hiện cũng đang tính tới việc cho USS Connecticut nghỉ hưu vào năm 2031. Nếu tàu thực sự trở lại hoạt động vào mùa hè năm 2027, nó có thể chỉ còn khoảng 4 năm hoạt động trước khi bị loại biên.

Một chiếc tàu ngầm được thiết kế với những yêu cầu khắt khe nhất của thời Chiến tranh Lạnh, có giá trị hàng tỷ USD và chỉ có 3 chiếc trên thế giới, cuối cùng lại phải nằm nhiều năm trong xưởng sau một vụ va chạm với địa hình dưới đáy biển.