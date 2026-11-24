USPEER đã vinh dự nhận giải thưởng tại 'Lễ trao giải Thành công Seoul' lần thứ 18 năm 2026. Buổi lễ vinh danh các cá nhân, công ty và tổ chức đã có đóng góp vào sự phát triển và đổi mới của Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa.

Giải thưởng này đến sau khi USPEER nhận được 'Giải thưởng Đặc biệt Hallyu' tại Triển lãm Hallyu Newsis lần thứ 8 (K-EXPO), được tổ chức vào tháng 8/2026, nâng tổng số giải thưởng mà nhóm giành được trong năm nay lên con số 2.

USPEER ra mắt vào năm 2025 và đã tạo được tiếng vang trong làng nhạc K-pop với các bài hát như ZOOM, Telepathy và Wicked Game. Ngay cả sau khi kết thúc các hoạt động quảng bá album, nhóm vẫn tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ thông qua nhiều hoạt động khác nhau đồng thời mở rộng các hoạt động toàn cầu.

Đầu tháng này, USPEER trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên chính thức tham dự DesignerCon, một triển lãm nghệ thuật và thiết kế được tổ chức tại Hoa Kỳ. Sáu thành viên đã đến tham dự sự kiện, diễn ra từ ngày 13 đến 15/11 (giờ địa phương) tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở Las Vegas, với tư cách khách mời đặc biệt. DesignerCon là một triển lãm về đồ chơi nghệ thuật, tượng nhỏ, nghệ thuật đường phố và các sản phẩm thiết kế, thu hút hơn 40.000 lượt khách mỗi năm.

Vào tháng 10/2026, USPEER cũng đã tổ chức hai buổi gặp gỡ người hâm mộ đầu tiên tại Nhật Bản, 2026 USPEER FANMEETING My Buddy in Tokyo, vào ngày 24/10, và có một buổi biểu diễn đường phố đặc biệt dành cho người hâm mộ tại Everland vào ngày 30/10.

Gần đây, Kian84 và Soyeon của i-dle đã tham gia lên kế hoạch và sáng tác một bài hát mới cho USPEER thông qua kênh YouTube Life84 của Kian84, làm tăng thêm sự mong chờ cho sản phẩm âm nhạc tiếp theo của nhóm. USPEER dự định sẽ tiếp tục hoạt động quảng bá tích cực trong tương lai.