Usher và Chris Brown bị tố bất hòa gay gắt, loạt đêm diễn đứng trước nguy cơ bị hủy

Dù cùng xuất hiện trên sân khấu và có những màn tương tác thân thiết trước hàng chục nghìn khán giả, mối quan hệ giữa Usher và Chris Brown được cho là đang rơi vào tình trạng căng thẳng. Theo tiết lộ từ một nguồn tin thân cận với PEOPLE, những bất đồng kéo dài giữa hai ngôi sao R&B thậm chí đã ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình chuyến lưu diễn chung.

Cụ thể, PEOPLE cho biết Usher và Chris Brown đã xảy ra tranh cãi gay gắt trong đêm diễn mở màn tại Atlanta (Mỹ) hôm 6/11. Nguyên nhân xuất phát từ việc buổi hòa nhạc bị trì hoãn gần 2 tiếng rưỡi so với dự kiến. Theo nguồn tin, Chris Brown muốn lùi giờ biểu diễn do tình trạng giao thông đông đúc quanh sân vận động, nhằm tạo điều kiện để khán giả có thêm thời gian di chuyển và vào bên trong.

Tuy nhiên, Usher được cho là không đồng tình với quyết định này và tỏ ra tức giận vì thời gian bắt đầu chương trình bị kéo dài. Nam ca sĩ thậm chí bị tố đã lớn tiếng với đàn em trong hậu trường: "Cậu nghĩ mình hiểu Atlanta hơn tôi sao?!".

Nguồn tin tiết lộ, bất đồng tại Atlanta chỉ là giọt nước tràn ly sau hàng loạt mâu thuẫn âm ỉ giữa hai nghệ sĩ. Usher được cho là không hài lòng với cái tôi quá lớn và tính khí nóng nảy của Chris Brown. Trong khi đó, cả hai đều muốn nắm quyền quyết định về mặt sáng tạo, khiến quá trình phối hợp trong chuyến lưu diễn không thực sự suôn sẻ.

Đáng chú ý, dù cùng xuất hiện trên sân khấu, trình diễn các ca khúc như Black to Sleep và It Depends (Remix), thậm chí ôm nhau và thực hiện những cử chỉ thân mật trước khán giả, mối quan hệ giữa hai ngôi sao được cho là vẫn không hề cải thiện. Nguồn tin của PEOPLE khẳng định những khoảnh khắc hòa thuận ấy chỉ nhằm duy trì hình ảnh trước công chúng, trong khi cả hai vẫn hạn chế giao tiếp khi ở hậu trường.

Căng thẳng được cho là tiếp tục leo thang khi những bất đồng về thời gian biểu diễn tái diễn. Theo nguồn tin, mối quan hệ không mấy êm đẹp giữa hai nghệ sĩ thậm chí là nguyên nhân khiến một số đêm diễn trong khuôn khổ chuyến lưu diễn chung bị hủy bỏ.

Cụ thể, hai đêm diễn dự kiến tổ chức tại SoFi Stadium, Los Angeles vào ngày 16/11 và Miami vào ngày 6/12 đã bị hủy. Đáng chú ý, nguồn tin bác bỏ đồn đoán cho rằng quyết định này xuất phát từ tình trạng bán vé kém, đồng thời khẳng định những bất đồng cá nhân giữa Usher và Chris Brown mới là nguyên nhân đáng chú ý.

Hiện tại, ngay cả ê-kíp của hai nghệ sĩ cũng được cho là chưa chắc chắn liệu cả Usher lẫn Chris Brown có cùng xuất hiện trong đêm diễn tại Los Angeles vào ngày 15/11 hay không.

Trước đó, Usher và Chris Brown từng vướng tin đồn xô xát vào tháng 5/2023. Vì vậy, việc cả hai quyết định hợp tác trong một chuyến lưu diễn chung từng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ R&B. Tuy nhiên, những diễn biến hậu trường mới đây đang khiến dự án đối mặt với không ít dấu hỏi.

Theo PEOPLE, dù mối quan hệ được cho là đang ở mức căng thẳng, yếu tố tài chính cùng trách nhiệm với người hâm mộ vẫn là động lực để hai ngôi sao tạm gác bất đồng và tiếp tục thực hiện các buổi biểu diễn. Nguồn tin cho rằng để giải quyết triệt để vấn đề, cả hai cần có một cuộc đối thoại trực tiếp thay vì chỉ duy trì hình ảnh hòa thuận trước công chúng.

Đại diện của Usher và Chris Brown hiện chưa đưa ra phản hồi về những thông tin trên.