Usher và Chris Brown bất ngờ hủy hai đêm diễn giữa tin đồn mâu thuẫn

Giữa lúc vướng tin đồn xảy ra mâu thuẫn, hai ngôi sao R&B đình đám Usher và Chris Brown bất ngờ hủy bỏ hai đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn chung mang tên The R&B Tour. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt khi nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được hai nghệ sĩ công bố.

Theo thông tin được TMZ đăng tải đầu tiên, hai buổi hòa nhạc dự kiến tổ chức tại Mỹ đã chính thức bị hủy. Cụ thể, đêm diễn tại sân vận động SoFi, thành phố Inglewood, bang California, dự kiến diễn ra vào ngày 16/11. Trong khi đó, buổi biểu diễn tại sân vận động Hard Rock ở Miami, bang Florida, được lên lịch vào ngày 6/12 cũng không thể diễn ra như kế hoạch.

Thông tin trên hệ thống Ticketmaster, nền tảng phân phối vé của hai sự kiện, đã được cập nhật trạng thái hủy bỏ. Tuy nhiên, đơn vị này không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về quyết định trên. Những khán giả đã mua vé được thông báo sẽ nhận lại tiền thông qua phương thức thanh toán ban đầu.

Việc hai đêm diễn liên tiếp bị hủy bỏ càng khiến những đồn đoán về mối quan hệ giữa Usher và Chris Brown trở thành tâm điểm bàn luận. Trước đó, thông tin về chuyến lưu diễn chung của hai nam ca sĩ từng nhận được nhiều sự quan tâm bởi đây là màn kết hợp đáng chú ý giữa hai tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn trong dòng nhạc R&B đương đại.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, chưa có thông tin chính thức xác nhận việc hủy show xuất phát từ bất đồng cá nhân giữa hai nghệ sĩ. Vì thế, những suy đoán liên quan đến mâu thuẫn giữa Usher và Chris Brown vẫn chưa có cơ sở để khẳng định.

Đáng chú ý, không phải toàn bộ lịch trình của The R&B Tour đều bị ảnh hưởng. Theo thông tin hiện có, những đêm diễn còn lại tại Atlanta, New Orleans, Houston và Tampa vẫn được giữ nguyên kế hoạch. Điều này cho thấy chuyến lưu diễn chung của hai ngôi sao chưa bị thông báo đình chỉ hoàn toàn.

Hiện cả Usher lẫn Chris Brown vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về quyết định hủy hai buổi hòa nhạc. Trong khi người hâm mộ chờ đợi lời giải thích từ những người trong cuộc, sự việc tiếp tục làm dấy lên nhiều câu hỏi về tình hình thực tế phía sau chuyến lưu diễn được kỳ vọng của hai giọng ca R&B.