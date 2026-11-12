USGBC và Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam (VBFA) ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển nhiên liệu sinh học Việt Nam

Lễ ký kết có sự tham dự của đại diện Bộ Công Thương, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học hai nước.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai chương trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/6/2026, theo lộ trình được quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình đa dạng hóa nguồn năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy phát triển ngành nhiên liệu sinh học trong nước.

Theo ông Jay Reiners, với sản lượng tiêu thụ xăng hằng năm ước tính khoảng 11 triệu m³, khi triển khai đầy đủ xăng E10, nhu cầu ethanol của Việt Nam có thể đạt khoảng 1,1 triệu m³ mỗi năm.

Theo nội dung hợp tác được công bố tại lễ ký kết, Hội đồng Ngũ cốc và Sản phẩm Sinh học Hoa Kỳ (USGBC) và Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam (VBFA) sẽ tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm, gồm: tăng cường kết nối giữa các nhà cung cấp ngô Hoa Kỳ với các nhà sản xuất ethanol tại Việt Nam; thúc đẩy tài trợ thương mại, hợp tác kinh doanh và đầu tư; đẩy mạnh trao đổi kỹ thuật, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất ethanol.

Hai bên cũng sẽ phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về xăng sinh học pha ethanol; thúc đẩy đối thoại chính sách, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu và nghiên cứu khả năng phát triển các loại xăng có tỷ lệ phối trộn ethanol cao hơn như E15, E20 trong tương lai.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Jay Reiners - Chủ tịch Hội đồng Ngũ cốc và Sản phẩm Sinh học Hoa Kỳ (USGBC) đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường ethanol nhiên liệu đầy triển vọng tại Đông Nam Á.

Theo ông Jay Reiners, với sản lượng tiêu thụ xăng hằng năm ước tính khoảng 11 triệu m³, khi triển khai đầy đủ xăng E10, nhu cầu ethanol của Việt Nam có thể đạt khoảng 1,1 triệu m³ mỗi năm. Điều này vừa mở ra cơ hội thương mại đáng kể, vừa đặt ra yêu cầu tăng cường năng lực sản xuất ethanol trong nước.

Hoa Kỳ có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong sản xuất ethanol, phát triển nguồn nguyên liệu nông nghiệp, công nghệ chế biến và tổ chức chuỗi cung ứng. Thông qua hợp tác với VBFA, USGBC mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn kỹ thuật và thúc đẩy những sáng kiến thiết thực nhằm hỗ trợ ngành nhiên liệu sinh học Việt Nam phát triển bền vững.

Ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam (VBFA) hy vọng việc triển khai xăng E10 đang mở ra cơ hội hợp tác thương mại mới giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực cung ứng nguyên liệu và sản phẩm ethanol.

Về phía Việt Nam, ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam (VBFA) nhấn mạnh, chương trình phát triển nhiên liệu sinh học không chỉ có ý nghĩa đối với bảo vệ môi trường, giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng, mà còn tạo thêm đầu ra cho nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Đặc biệt, việc triển khai xăng E10 đang mở ra cơ hội hợp tác thương mại mới giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực cung ứng nguyên liệu và sản phẩm ethanol.

Theo ông Đỗ Văn Tuấn, hiện năng lực sản xuất ethanol trong nước mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu thị trường. Trong khi đó, các nhà máy ethanol Việt Nam chủ yếu sử dụng hai nguồn nguyên liệu là ngô và sắn. Việc tăng cường nhập khẩu ngô từ Hoa Kỳ sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo đảm tính ổn định của chuỗi cung ứng. Đáng chú ý, VBFA kỳ vọng Biên bản ghi nhớ sẽ tạo điều kiện thúc đẩy giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước, từng bước giảm sự phụ thuộc vào các khâu trung gian thương mại.

Đại diện của Bộ Công Thương cho biết quan điểm của Bộ Công Thương là luôn quan tâm, hỗ trợ, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học.

Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam có thể hướng tới nhập khẩu trực tiếp những chuyến tàu ngô quy mô lớn từ Hoa Kỳ, qua đó giảm chi phí trung gian, tối ưu hóa logistics và nâng cao hiệu quả thương mại. Đồng thời, thông qua USGBC, doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội kết nối với các ngân hàng, tổ chức tài chính và định chế tài chính quốc tế để tiếp cận nguồn vốn, mở rộng quy mô nhập khẩu và thiết lập các hợp đồng thương mại dài hạn.

Chủ tịch VBFA cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa USGBC và VBFA được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành các chương trình hợp tác cụ thể giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, từ cung ứng nguyên liệu, sản xuất ethanol đến phát triển thị trường tiêu thụ.

Trong bối cảnh Việt Nam đang mở rộng sử dụng xăng sinh học E10, sự hợp tác này không chỉ hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học trong nước mà còn góp phần thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng bền vững và chuyển dịch xanh.