USD xuống đáy gần 2 năm, vì sao giá hàng hóa chưa giảm?

Ngày 13/11, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tại 25.627 đồng/USD, nhích thêm 4 đồng so với phiên liền trước. Mặc dù các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng nhẹ theo tỷ giá trung tâm, nhưng giá USD trên toàn hệ thống vẫn trụ vững dưới ngưỡng 26.000 đồng/USD, duy trì ở mức đáy trong vòng gần hai năm.

USD giảm, doanh nghiệp nhập khẩu được hưởng lợi

Theo các chuyên gia, tỷ giá đang được hỗ trợ bởi các yếu tố như vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh, cán cân thương mại cải thiện và mặt bằng lãi suất trong nước được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ đồng Việt Nam (VND). Cùng với đó là các biện pháp điều hành linh hoạt của cơ quan quản lý thông qua kênh thị trường mở (OMO).

Giá USD đang giao dịch dưới ngưỡng 26.000 đồng/USD.

Trước tín hiệu hạ nhiệt từ đồng USD, nhóm doanh nghiệp phụ thuộc nguồn cung ngoại nhập là những đơn vị đón nhận tác động rõ nét nhất. Đại diện một doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện tại Đồng Nai hiện đang cung cấp khoảng 600 mặt hàng cho các nhà sản xuất xe máy, ô tô trong và ngoài nước chia sẻ, mỗi tháng đơn vị phải chi khoảng 8 tỷ đồng mua nguyên liệu bằng USD. Đây là cấu phần chi phí lớn nhất, do đó tỷ giá chỉ cần hạ nhẹ cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, củng cố đáng kể năng lực cạnh tranh.

Một doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần VIVAN với mức nhập khẩu định kỳ 8 tỷ đồng hàng hóa mỗi tháng cho biết, toàn bộ các đơn hàng hiện đã giảm từ 3% đến 5% chi phí thanh toán so với giai đoạn đỉnh điểm. Đại diện doanh nghiệp đánh giá đầu vào hạ nhiệt tạo điều kiện trực tiếp để hạ giá thành sản phẩm bán ra, từ đó kích thích lượng tiêu thụ và thúc đẩy doanh thu.

Dẫu vậy, nhằm ứng phó với diễn biến ngoại tệ khó lường trong tương lai, các doanh nghiệp cho biết vẫn chủ động cơ cấu lại nguyên vật liệu, ứng dụng công nghệ, đa dạng nguồn cung ứng và siết chặt các khoản chi tiêu vận hành.

Theo các chuyên gia, xét trên bình diện rộng hơn, sự phục hồi giá trị của VND so với USD đang củng cố ba trụ cột then chốt cho nền kinh tế.

Trước hết là giảm áp lực lạm phát nhập khẩu. VND mạnh lên giúp hạ bớt chi phí quy đổi của các mặt hàng nguyên liệu, nhiên liệu và máy móc thiết bị nhập khẩu. Điều này mang ý nghĩa sống còn giữa bối cảnh giá dầu thế giới vượt 100 USD/thùng và neo cao dài ngày, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát do chi phí đẩy.

Thứ hai là giảm thiểu gánh nặng nợ vay ngoại tệ. Mặt bằng tỷ giá hạ nhiệt trực tiếp làm giảm giá trị quy đổi sang nội tệ đối với các nghĩa vụ tài chính và khoản nợ bằng USD của cả khối doanh nghiệp lẫn Chính phủ.

Cuối cùng là củng cố vững chắc tâm lý thị trường. Bất chấp tình trạng nhập siêu lớn, sự leo thang của chỉ số DXY và áp lực giá năng lượng toàn cầu, việc VND duy trì được vị thế đã đẩy lùi nỗi lo phá giá tiền tệ, triệt tiêu động cơ găm giữ ngoại tệ phòng ngừa rủi ro và tăng cường niềm tin vào sự ổn định của thị trường tài chính trong nước.

Tỷ giá ổn định cũng giúp ngân hàng có dư địa gia tăng dự trữ ngoại hối, hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại trong bối cảnh nhu cầu vốn cuối năm tăng cao.

Gần đây, NHNN đã áp dụng nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn sáu tháng với quy mô ban đầu đạt 2 tỷ USD. Đáng chú ý, chỉ riêng ngày 9/11, hệ thống ngân hàng đã đón nhận thêm gần 50.000 tỷ đồng thông qua công cụ này. Động thái trên nhanh chóng kéo lãi suất hoán đổi ngoại tệ sáu tháng trên thị trường liên ngân hàng về sát ngưỡng chào của nhà điều hành, đồng thời tạo xu hướng đi xuống cho các kỳ hạn từ ba tháng trở lên.

Việc giữ mức chênh lệch lãi suất dương giữa VND và USD cũng làm tăng tính hấp dẫn của đồng nội tệ, hạn chế tâm lý chuyển đổi ngoại tệ và hạ nhiệt sức ép tỷ giá.

Vì sao giá hàng hóa chưa thể giảm ngay lập tức?

Có thể thấy tỷ giá ở mức thấp đang có lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu, tuy nhiên, với người dân tác động tích cực vẫn chưa rõ nét.

Phân tích về tác động thực tế, TS. Lê Thị Việt Hà từ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định việc giá USD đi xuống hỗ trợ rất lớn cho các đơn vị có kim ngạch lớn trong việc giảm nghĩa vụ nợ ngoại tệ và hạ áp lực vay vốn lưu động.

Tuy nhiên, mức độ tác động lên giá bán lẻ cần được tính toán cụ thể. Đơn cử, nếu nguyên liệu nhập khẩu bằng USD chiếm 40% trong cơ cấu sản xuất thì khi tỷ giá hạ 2%, tổng chi phí cũng chỉ giảm tương ứng khoảng 0,8% trong điều kiện các yếu tố khác giữ nguyên. Con số này chưa thể chuyển hóa hoàn toàn thành mức giảm giá bán ra do phụ thuộc vào biên lợi nhuận và nhu cầu tiêu thụ.

Mặt khác, yếu tố độ trễ đóng vai trò then chốt khi các sản phẩm đang bán ngoài thị trường phần lớn được hoàn thiện từ nguồn nguyên liệu nhập về ở giai đoạn tỷ giá còn cao. Các đơn vị kinh doanh cần một khoảng thời gian nhất định để giải phóng hàng tồn kho, ký hợp đồng mới và luân chuyển hàng hóa. Do đó, việc USD hạ giá trước mắt sẽ giúp hạn chế đà leo thang của mặt bằng giá chung hoặc kéo giá thành đi xuống trong các giai đoạn tiếp theo.

Bàn về giải pháp để người tiêu dùng sớm được tiếp cận mức giá tốt, chuyên gia kinh tế Nguyễn Văn Lộc, Đại học Phenikaa nhấn mạnh các cơ quan quản lý không nên áp dụng biện pháp hành chính buộc doanh nghiệp hạ giá đồng loạt theo mức giảm ngoại tệ. Thay vào đó, cần theo sát chuỗi cung ứng của từng nhóm ngành có tỷ trọng nhập khẩu lớn, đối chiếu chặt chẽ biến động giá thế giới, chi phí vận chuyển và giá bán thực tế.

Việc minh bạch thông tin về nguồn cung, kho bãi và logistics sẽ giúp chỉ ra những điểm nghẽn, ngăn chặn các biểu hiện cạnh tranh thiếu lành mạnh, thao túng giá hay lạm dụng vị thế chi phối. Sự hưởng lợi thực chất của người mua sẽ đến từ việc tối ưu chuỗi cung ứng, kiểm soát khâu trung gian và tính cạnh tranh trên thị trường.