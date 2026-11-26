USD lao dốc, vì đâu?

Báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vừa được Cục Kinh tế kỹ thuật thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm thứ Tư (25/11) cho thấy, lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng tốc trong tháng 10 vừa qua.

Theo đó, mặc dù tốc độ tăng hàng tháng của PCE giảm xuống mức 0,3% trong tháng 10 từ mức tăng 0,5% của tháng 9, tuy nhiên tốc độ tăng hàng năm của PCE lại tăng tốc lên 3,8% trong tháng 10 từ mức 3,6% vào tháng 9.

Tương tự, mặc dù PCE cơ bản cũng tăng 0,3% trong tháng 10 so với tháng trước, tương đương mức tăng của tháng 9, nhưng tốc độ tăng hàng năm của PCE cơ bản – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – cũng tăng tốc lên 3,3% trong tháng 10 từ mức 3,1% của tháng 9.

Lạm phát nóng lên càng củng cố kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới và có thể thực hiện thêm 1-2 lần tăng lãi suất nữa trong quý đầu năm sau. Cụ thể theo công cụ FedWatch của CME, thị trường tài chính đã dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 cơ bản tại cuộc họp tháng 12 và kỳ vọng sẽ có thêm một đợt tăng 25 điểm cơ bản nữa vào tháng 1 năm sau.

Thế nhưng điều đó chẳng những không hỗ trợ được gì cho đồng USD, mà ngược lại nó còn lao dốc khá mạnh với việc chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – có thời điểm đã rơi xuống sát 103,60 trong ngày thứ Tư, song đã khép lại phiên giao dịch này ở mức 103,67 điểm, tương đương giảm 0,2%.

Điều đáng chú ý nữa là sự lao dốc của đồng USD diễn ra đúng lúc thị trường chứng khoán Mỹ cũng chứng kiến làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và điều đó không khỏi khiến nhiều người băn khoăn về vai trò ‘tài sản trú ẩn an toàn’ của đồng tiền này mỗi khi thị trường cổ phiếu lao dốc.

Vậy nguyên nhân nào dẫn tới sự suy yếu ‘bất thường’ này của đồng USD?

Theo Sim Moh Siong - chiến lược gia ngoại hối tại ngân hàng OCBC, mối tương quan giữa đồng USD và thị trường chứng khoán có thể vẫn biến động khó lường, khi các nhà đầu tư bị giằng co giữa nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn và những lo ngại rằng sự chững lại trong lĩnh vực AI có thể gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế Mỹ, qua đó là lộ trình tăng lãi suất của Fed.

Trên thực tế, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đồng loạt giảm trên toàn đường cong lãi suất, trong đó các kỳ hạn dài ghi nhận mức giảm mạnh nhất. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thời điểm giảm tới 10 điểm cơ bản, xuống mức thấp nhất trong 2,5 tháng là 4,8%.

“Câu hỏi lớn hơn nằm ở chỗ lãi suất cuối kỳ (terminal rate) sẽ đạt mức nào. Đó là lý do tại sao trái phiếu kỳ hạn 5 năm thể hiện hiệu suất tốt hơn so với kỳ hạn 2 năm; phần lớn những băn khoăn này tập trung vào các năm tới chứ không hẳn là trong tương lai gần”, Sarah Ying - trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại CIBC Capital Markets cho biết.

Bên cạnh đó, theo các nhà phân tích, niềm tin vào đồng USD có thể bị lung lay sau khi chính quyền ông Trump hôm thứ Tư đã đề xuất áp thuế mới đối với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại lớn.

Ngoài ra, diễn biến trên còn có thể tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.

Triển vọng vẫn bấp bênh

Chính tâm lý thận trọng này đã khiến đồng USD chỉ phục hồi nhẹ tại thị trường châu Á sáng thứ Năm (26/11), cho dù việc Fed tăng lãi suất vào ngày 9/12 đã được thị trường định giá đầy đủ. Hiện chỉ số USD Index đã nhích lên 103,80 điểm, cách không xa mức đóng cửa ngày hôm qua.

Theo các thành viên tham gia thị trường, do hầu hết các thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Năm để nghỉ lễ Tạ ơn, các giao dịch tại châu Á diễn ra mà không có tín hiệu mới từ thị trường Mỹ, dẫn đến thanh khoản trong phiên ở mức thấp.

Theo các nhà phân tích, nhiều khả năng đồng USD sẽ tiếp tục lình xình trong ngắn hạn khi thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ. Tuy nhiên triển vọng của đồng bạc xanh vẫn khó đoán định khi nó đang chịu sự chi phối bởi nhiều yếu tố.

Đầu tiên là diễn biến chiến sự tại Trung Đông. Nếu chiến sự kết thúc, giá dầu sẽ giảm trở lại, kéo theo đó là áp lực lạm phát và nhu cầu tăng lãi suất của Fed. Đồng USD vì thế sẽ mất đi những lực đỡ vô cùng quan trọng.

Thứ hai là làn sóng đầu tư vào AI. Chính sự bùng nổ đầu tư vào AI đã hỗ trợ cho đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ, song nó cũng tạo thêm áp lực đến lạm phát, qua đó thúc đẩy Fed phải tăng lãi suất.

Thế nhưng với chiến thắng của đảng Dân chủ trong kỳ bầu cử Quốc hội mới đây, giới chuyên gia lo ngại làn sóng này sẽ chững lại bởi các chính sách kiểm soát gắt gao hơn. Đó cũng là một yếu tố bất lợi với đồng USD.

Thứ ba là chính sách thuế quan mới của Mỹ. Còn nhớ đồng USD cũng đã giảm mạnh sau khi ông Trump công bố chính sách thuế quan ‘Ngày giải phóng’ trước đây.

Xem ra, triển vọng của đồng bạc xanh trong thời gian tới vẫn là ẩn số, cho dù trong ngắn hạn, nó vẫn đang được nâng đỡ bởi kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

“Việc tiếp tục đặt cược vào đà tăng của đồng USD hiện không còn quá hấp dẫn về mặt tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận; tuy nhiên, lập trường cứng rắn (hawkish) từ phía Fed vẫn sẽ là yếu tố hỗ trợ cho đồng tiền này”, Sim Moh Siong - Chiến lược gia ngoại hối tại ngân hàng OCBC nhận định.