USD tiếp tục suy yếu

Giá dầu ít biến động trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (23/11) tại châu Á, khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa rủi ro phát sinh từ các cuộc tấn công liên tục nhắm vào hoạt động vận tải biển và các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông, với các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang diễn ra.

Tính đến 07:38 GMT, giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 47 cent (tương đương 0,51%) xuống còn 92,10 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn giảm 43 cent (tương đương 0,52%) xuống còn 82,98 USD/thùng.

Giá dầu giảm sẽ làm giảm áp lực lạm phát và điều đó càng khiến Fed không có lý do gì để phải tăng mạnh lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Trước đó, thị trường không loại trừ khả năng Fed có thể tăng lãi suất tới 50 điểm cơ bản vào ngày 9/12 tới sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller phát biểu với CNBC hôm 18/11 rằng, nếu thực sự muốn kiềm chế lạm phát, Fed “phải bắt đầu thực hiện các biện pháp mạnh tay”, có thể bao gồm việc tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp sắp tới.

Tuy nhiên quan điểm này của ông không nhận được sự ủng hộ của các quan chức khác của Fed. Trong khi phát biểu cuối tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng khuyến nghị Fed không nên tăng mạnh lãi suất với lý do là cú sốc nguồn cung năng lượng cùng sự sụt giảm trong giá dầu thô.

Tất cả những điều đó đã khiến thị trường loại bỏ kỳ vọng Fed tăng lãi suất 50 điểm. Cụ thể, theo công cụ FedWatch của CME Group, hiện các nhà giao dịch đang đặt cược tới 94% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào ngày 9/12, so với 6% khả năng giữ nguyên lãi suất. Khả năng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản – vốn từng được dự báo ở mức hơn 11% cách đây một tuần – giờ đã không còn.

Mất đi một lực đỡ quan trọng, cùng với sự sụt giảm của giá dầu, đồng USD vì thế tiếp tục suy yếu trong ngày thứ Hai (23/11) với việc chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – đã giảm về quanh 103,60, rời xa mức đỉnh 19 tháng đạt được vào thứ Năm tuần trước là 103,98 (mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2025, thời điểm trước khi thông báo về thuế quan "Ngày Giải phóng" được đưa ra).

“Hai tuần trước, những phát biểu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang đã đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên, đồng thời giúp đồng USD mạnh lên so với các loại tiền tệ tại các thị trường phát triển. Tuy nhiên, trong tuần qua, cú sốc về lãi suất đã chuyển thành cú sốc về tăng trưởng”, các chuyên gia phân tích tại OCBC nhận định trong một báo cáo phân tích.

Trong khi các chuyên gia phân tích tại MUFG lưu ý, kỳ vọng về việc Fed thắt chặt chính sách trong tháng 12 đã giảm nhẹ nhưng vẫn giữ nguyên xu hướng chủ đạo. Họ cũng chỉ ra rằng, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – dự kiến ​​công bố vào thứ Tư, sẽ là yếu tố tác động trong ngắn hạn.

Các đồng tiền khác phục hồi nhẹ

Sự suy yếu của đồng USD đã tạo cơ hội cho các đồng tiền khác phục hồi. Theo đó đồng euro tăng 0,3% lên 1,0998 USD; đồng bảng Anh cũng tăng 0,3% lên 1,3125 USD.

Trong khi đó, đồng đôla New Zealand biến động giữa đà tăng và giảm, chốt phiên ở mức ổn định quanh 0,5473 USD sau chuỗi 9 ngày sụt giảm liên tiếp, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2009 – thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

“Phần lớn sự suy yếu của đồng đô la New Zealand trong năm nay dường như phản ánh tác động tiêu cực từ chênh lệch lãi suất; tuy nhiên, đợt sụt giảm gần đây lại mang đặc điểm của tâm lý 'né tránh rủi ro' (risk-off) truyền thống, xuất phát từ những diễn biến trên thị trường chứng khoán”, Thomas Mathews, trưởng bộ phận thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Capital Economics (Wellington) nhận định.

Đồng đô la Úc tăng 0,5% lên 0,6652 USD, phục hồi sau chuỗi 9 ngày giảm liên tiếp.

Tuy nhiên đồng yên Nhật vẫn suy yếu so với đồng USD trong bối cảnh thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ. Hiện đồng nội tệ của Nhật đang được giao dịch ở mức 159,09 JPY/USD. Việc đồng yên Nhật đang giao dịch sát mức tâm lý 160 JPY/USD khiến thị trường vẫn cảnh giác với khả năng can thiệp từ Tokyo.

Thậm chí nhiều ý kiến còn cho rằng, đồng tiền này vẫn chịu áp lực ngay cả khi NHTW Nhật (BOJ) tăng lãi suất vào tháng 12 tới. Lý do là Fed cũng được dự báo sẽ làm như vậy và có thể còn tiếp tục tăng lãi suất trong hai cuộc họp liên tiếp sau đó vào tháng và tháng 3 năm tới. Trong khi tốc độ tăng lãi suất của BOJ không theo kịp khi mà giới chuyên gia dự báo, cơ quan này sẽ chỉ tăng lãi suất với tốc độ 3 tháng/lần.