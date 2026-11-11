USD tiến sát đỉnh 1 tháng nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất, triển vọng vẫn khó lường

Tiến sát đỉnh 2 tuần

Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt - đã tăng 0,5% vào thứ Ba (10/11) sau khi dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tại Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn dự báo của giới chuyên gia là 0,3%; CPI cơ bản (loại trừ giá năng lượng và thực phẩm) tăng 0,3% trong tháng 10, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp và cũng cao hơn so với dự báo của các chuyên gia là tăng 0,2%.

Với mức tăng này, các chuyên gia ước tính, mức tăng CPI hàng năm được dao động từ 3,9% đến 4,0% trong tháng 10, cao hơn so với mức tăng 3,7% của tháng 9; trong khi CPI cơ bản ước tính tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng cao hơn mức tăng 2,6% của tháng 9.

Lạm phát nóng hơn dự kiến không khỏi khiến các quan chức Fed quan ngại, lên tiếng kêu gọi tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế.

Theo đó trong phát biểu hôm thứ Ba, Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan cho biết, “mức lạm phát vượt ngưỡng là điều không thể chấp nhận được”. Từ đó bà cho rằng, Fed “cần thực hiện thêm ít nhất hai đợt tăng lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ bản”. “Có khả năng chúng ta sẽ cần đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất trong mùa đông này so với những gì FOMC đã thực hiện từ đầu mùa thu đến nay”, bà nói thêm.

Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson cũng cho rằng, việc “tiếp tục thắt chặt dần dần” chính sách tiền tệ là bước đi phù hợp. “Tôi vẫn tin rằng chính sách tiền tệ cần duy trì ở mức thắt chặt nhất định để đưa lạm phát trở về mục tiêu 2%”, bà nói và chỉ ra, áp lực giá cả đã vượt xa mục tiêu của Fed trong hơn nửa thập kỷ qua, với lạm phát cơ bản vẫn duy trì trong khoảng từ 2,5% đến 3%.

Giới chuyên gia cũng có chung quan điểm với các nhà hoạch định chính sách. “Báo cáo hôm nay không có nhiều điểm giúp xoa dịu những lo ngại về rủi ro lạm phát dai dẳng, cũng như thực tế là Fed sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế áp lực giá cả”, Omair Sharif - Chủ tịch của Inflation Insights nhận định sau khi dữ liệu CPI được công bố.

Diễn biến lạm phát cùng với những phát biểu mạnh mẽ của các quan chức Fed đã thúc đẩy các nhà đầu tư định giá tới 100% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào ngày 29/12 tới, thậm chí còn kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất tới 50 điểm cơ bản.

Chính kỳ vọng này đã đẩy đồng USD bật tăng mạnh vào cuối ngày thứ Ba. Tuy nhiên đồng bạc xanh đã ổn định trở lại trong sáng thứ Tư (11/11) với việc chỉ số USD Index chỉ biến động trong biên độ hẹp quanh 100,25, cách không xa mức đỉnh 1 tháng là 100,55 thiết lập vào ngày 14/10.

Triển vọng vẫn khó lường

Hiện không ít ý kiến vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng của đồng USD nhờ vào kỳ vọng Fed tăng lãi suất. “Thị trường lãi suất không chỉ đơn thuần dự báo về một đợt tăng lãi suất nữa. Câu hỏi đặt ra là chính sách tiền tệ của Mỹ cuối cùng sẽ cần phải thắt chặt đến mức nào – đây là vấn đề có tác động lớn hơn nhiều đối với các tài sản rủi ro”, Chris Weston - Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone Group Ltd ở Melbourne nhận định.

Thế nhưng cũng có những ý kiến tỏ ra thận trọng hơn khi cho cho rằng, quyết định lãi suất của Fed và triển vọng của đồng USD hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào diễn biến chiến sự tại Trung Đông bởi nó quyết định tới giá dầu, kéo theo đó là lạm phát.

Theo đó, mặc dù giá dầu đã tăng trở lại vào thứ Tư, song vẫn cách không xa mức thấp nhất trong hai tháng thiết lập trong phiên giao dịch trước đó trong bối cảnh thị trường hiện đang dao động giữa hy vọng về khả năng hạ nhiệt xung đột liên quan đến Iran và những lo ngại về các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn nhắm vào hoạt động vận tải biển tại eo biển Hormuz.

Tính đến 01:19 GMT, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 71 cent (tương đương 0,78%) lên 92,20 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 49 cent (tương đương 0,57%) lên 86,53 USD/thùng.

Liên quan tới diễn biến giá dầu, theo các nguồn tin thị trường dẫn dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng trong tuần gần nhất. Cụ thể, dự trữ dầu thô tăng 9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 6/11.

Trong khi các quan chức Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Abu Dhabi vào thứ Ba trong cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên kể từ tháng 2, trong bối cảnh các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Nếu giá dầu hạ nhiệt, áp lực lạm phát sẽ giảm, kéo theo đó là nhu cầu tăng lãi suất của Fed. Một yếu tố nữa cũng đang được dự kiến sẽ làm giảm khả năng tăng lãi suất đó là nhu cầu đầu tư vào AI được dự báo cũng sẽ giảm khi việc kiểm soát đầu tư vào lĩnh vực này được dự kiến sẽ chặt chẽ hơn sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.

Trong khi đó, kết quả khảo sát mới đây của Reuters cũng cho thấy, giới chuyên gia vẫn tỏ ra bi quan về triển vọng của đồng USD trong trung – dài hạn. Cụ thể, dự báo trung vị từ 66 chiến lược gia ngoại hối tham gia khảo sát là đồng euro sẽ tăng lên 1,13 USD từ mức 1,12 như hiện tại trong 3 tháng tới; và tiếp tục tăng lên 1,14 USD trong 6 tháng tới, tăng khoảng 4% lên mức 1,16 USD trong 1 năm tới.