USD tăng giá tuần thứ hai, triển vọng khó lường; yên Nhật vẫn cần can thiệp

USD tăng giá tuần thứ hai liên tiếp, triển vọng khó lường

Tuần qua đã chứng kiến vệc nhiều quan chức Fed lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về lạm phát và ủng hộ việc tăng thêm lãi suất. Mới nhất là Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack khi bà cho biết vào thứu Sáu rằng, bà ngày càng lo ngại rằng tình trạng lạm phát vượt mục tiêu 2% của Fed trong nhiều năm qua sẽ khiến công chúng mất niềm tin vào khả năng áp lực giá cả quay trở lại mức mục tiêu.

Những phát biểu này đã thúc đẩy kỳ vọng của thị trường là Fed sẽ tiếp tục tăng thêmlaix suất, thậm chí có thể diễn ra ngay vào tháng 10 tới. Theo công cụ FedWatch của CME, kỳ vọng về việc Fedsẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 hiện ở mức khoảng 66%, tăng so với mức 58% của một tuần trước đó.

Kỳ vọng Fed sẽ tăng tiếp lãi suất đã nâng đỡ đồng USD tăng giá ngày khi bước vào tuần giao dịch vừa qua và duy trì đà tăng trong 4 ngày đầu tuần.

Đà tăng của đồng USD càng được hỗ trợ bởi việc giá dầu một lần nữa vượt qua ngưỡng 100 USD/thùng khi chiến sự tại Trung Đông lan rộng. Áp lực lạm phát do giá dầu tăng cao và kỳ vọng Fed tăng lãi suất cũng đảy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh, càng nâng đỡ thêm cho đồng USD.

Theo đó chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt đã tăng lên cao nhất trong hơn 2 tháng là 101,34 trong ngày thứ Năm (24/9), nhưng sau đó điều chỉnh nhẹ và hép lại phiên giao dịch ngày thứ Năm ở mức 101,29

Tuy nhiên đồng USD đã quay đầu giảm mạnh trong ngày thứ Sáu khi giá dầu hạ nhiệt và đồng yên phục hồi sau khi Nhật Bản đưa ra cảnh báo mới nhất về khả năng can thiệp để cứu đồng nội tệ. Theo đó, chỉ số USD Index đã khép lại tuần qua ở mức 101,00, giảm tới 0,25% trong ngày cuối tuần, song vẫn tăng gần 0,8% trong tuần qua.

“Đồng đô la đã có đợt tăng giá khá mạnh trong vài ngày qua và có lẽ đà tăng đã hơi quá mức, nên giờ thị trường đang tạm chững lại mộtrường”, Eugene Epstein, trưởng bộ phận giao dịch và sản phẩm cấu trúc tại Moneycorp ở Stamford, Connecticut nhận định. “Đó là sự kết hợp của các yếu tố: không chỉ xác suất xảy ra đợt tăng lãi suất thứ hai trước cuối năm tăng nhẹ, mà lợi suất trái phiếu nói chung cũng đang đi lên khiến thị trường lo ngại; đó chính là những gì đang diễn ra và là động lực giúp đồng đôla mạnh lên xét về tổng thể”.

Thế nhưng nhiều ý kiến khác vẫn tỏ ra thận trọng với triển vọng của đồng USD, nhất là khi đồng tiền này vừa giảm mạnh trong ngày cuối tuần cùng với giá dầu. Mặc dù theo Eugene Epstein hiện đồng USD đang nhận được hỗ trợ rất lớn từ kỳ vọng Fed tăng lãi suất và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Tuy nhiên tất cả những động lực này đều bắt nguồn từ áp lực lạm phát xuất phát từ việc giá dầu tăng cao do chiến sự tại Trung Đông. Vì thế nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận để chấm dứt chiến sự, giá dầu sẽ lại quay đầu giảm mạnh như thời điểm tháng 6, kéo theo đó là áp lực lạm phát và cả kỳ vọng Fed tăng lãi suất lẫn lợi suất trái trái phiếu Mỹ.

Ngay cả khi Fed tăng tiếp lãi suất trong tháng 10 do áp lực lạm phát, động thái này nhiều khả năng cũng không phải là cá biệt khi mà nhiều NHTW lớn cũng đang được dự báo sẽ tăng thêm lãi suất. Hệ quả lợi thế của đòng USD cũng sẽ không lớn như nhiều người lầm tưởng.

Còn trong ngắn hạn, đà tăng của đồng USD còn bị đe dọa bởi diễn biến của đồng yên Nhật. Bằng chứng là việc đồng bạc xanh giảm mạnh trong ngày thứ Sáu một phần cũng do đồng yên Nhật phục hồi mạnh trở lại sau những cảnh báo mới từ Tokyo về khả năng can thiệp.

Xem ra triển vọng của đồng bac xanh vẫn rất khó lường.

Yên Nhật giảm tuần thứ hai liên tiếp, hối thúc can thiệp

Trái ngược với diễn biến của đồng USD, đồng yên Nhật đã bật tăng mạnh 1,09% trong ngày cuối tuần và khép lại tuần qua ở mức 157,19 JPY/USU, mức tăng trong ngày mạnh nhất so với đồng bạc xanh kể từ ngày 7/9. Tuy nhiên đồng tiền này vẫn ghi nhận tuần giảm giá thứ hai liên tiếp trong tuần qua.

Đồng nội tệ của Nhật đã lao dốc mạnh ngay sau khi NHTW Nhật (BOJ) tăng lãi suất lên cao nhất 31 năm vào ngày 18/9. Lý do là động thái này đã được dự báo từ sớm và đã được phán ánh vào sự tăng giá của đồng yên thời gian trước đó. Hơn nữa nó còn bị ‘dung hòa’ bởi việc tăng lãi suất của nhiều NHTW lớn khác tại châu Âu và Mỹ.

Trong khi đó, việc BOJ và Thống đốc Kazuo Ueda không cung cấp bất cứ một manh mối nào về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo đã khiến thị trường nghi ngờ về quyết tâm thắt chặt của BOJ và điều đó có thể khiến cơ quan này ngày càng tụt lại phía sau so với các đối tác.

Chính nghi ngờ đó đã dẫn tới động thái bán tháo đồng yên trong tuần qua, làm tăng thêm rủi ro can thiệp của Tokyo để cứu đồng nội tế, nhất là sau khi tờ Nikkei đưa tien rằng nước này đã có động thái kiểm tra tỷ giá vào cuối tuần trước đó, động thái thường diẽn ra trước khi can thiệp.

Rủi ro can thiệp càng gia tăng mạnh mẽ sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ lo ngại về sự suy yếu của đồng yen trong cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vào đầu tuần này. “Tại cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Mỹ gần đây, Tổng thống Trump đã bày tỏ lo ngại về sự suy yếu của đồng yên”, bà phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ vào cuối tuần trước.

Bộ Tài chính Nhật Bản cũng cho biết trong một thông báo rằng, bà Katayama và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có cuộc điện đàm vào thứ Sáu, tái khẳng định mối quan ngại về việc đồng yên bị định giá thấp và ý định tăng cường hợp tác giữa hai nước – cơ sở để hai bên hợp tác can thiệp mua vào đồng yên vào ngày 31/7.

Những phát biểu này đã chặn lại đà bán tháo đồng yên trong ngày cuối tuần khi các nhà đầu tư thận trong với khả năng can thiệthayCó thông tin cho thấy giới chức trách đã thay đổi cách tiếp cận: họ không còn phát tín hiệu báo trước về việc can thiệp hay nhắm vào một mức tỷ giá cố định cụ thể nào nữa; vì vậy, động thái kìm hãm đà tăng tỷ giá có thể diễn ra sớm hơn dự kiến ​​và dưới các hình thức khác”, Kieran Williams - Trưởng bộ phận ngoại hối châu Á tại Intouch Capital Markets nhận định

Tuy nhiên theo các nhà phân tích, kể từ sau động thái can thiệp vào cuối tháng 7 đến nay Tokyo vẫn chưa có thêm bất kỳ hành động nào ngoài những cảnh báo nên nó có thể không duy trì tác dụng được lâu. Thậm chí ngay cả khi nước này ra tay can thiệp cũng không hỗ trợ được nhiều cho đồng yên nếu thiếu sự ‘phối hợp’ bằng cávh phát đi những tín hiệu mạnh mẽ hơn về việc thắt chặt tiền tệ từ BOJ.

Về diễn biến một số đồng tiền khác, đồng tiền chung euro tăng 0,07% trong phiên cuối tuần và khép lại tuần qua ở mức 1,1388 USD/EUR, nhưng vẫn ghi nhận tuần giảm giá thứ ba liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ đầu năm. Tương tự đồng bảng Anh cũng tăng 0,23% và đóng cửa tuần qua ở mức 1,3249 USD/GBP, song vẫn giảm khá mạnh trong tuần qua và hiện vẫn dừng ở gần mức thấp nhất trong 3 tháng ghi nhận vào thứ Năm. Đồng đôla Úc khép lại tuần qua ở mức 0,7023 USD/AUD; đồng đôla Canada ở mức 0,7069 USD/CAD.