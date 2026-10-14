USD suy yếu khi giá dầu hạ nhiệt, kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Thoái lui do giá dầu, AI và Fed

Giá dầu đã giảm 0,75% xuống còn 105,87 USD/thùng vào thứ Ba, khi các nhà giao dịch cân nhắc triển vọng về nguồn cung dầu diesel bổ sung từ Nga. Nga cho biết họ có thể khôi phục xuất khẩu dầu diesel vượt mức mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vạch ra trong thỏa thuận với Moscow.

Bên cạnh đó, thị trường cũng kỳ vọng ông Trump sẽ tránh leo thang căng thẳng tại Trung Đông, vì một cuộc xung đột quy mô lớn hơn có thể gây tổn hại đến vị thế của ông trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới. Tuần trước, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử, và vào Chủ nhật, ông cũng đề cập đến một thỏa thuận “ngừng bắn về năng lượng” giữa Nga và Ukraine.

Trong khi đó Chủ tịch Fed New York John Williams – một nhà hoạch định chính sách có tầm ảnh hưởng rất lớn tại Fed cho biết, ông không thấy cần thiết phải tăng thêm trong năm 2027, mặc dù ông vẫn kỳ vọng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay.

“Tôi không thay đổi quan điểm cho rằng việc tăng lãi suất thêm một lần nữa có thể là điều phù hợp” trong năm 2026, ông chia sẻ với Bloomberg News trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào thứ Ba. Tuy nhiên đối với năm 2027, Williams nói: "tôi không nghĩ rằng vào thời điểm này mình có lý do gì để tin rằng chúng ta cần phải hành động thêm nữa”.

Trước đó, Chủ tịch Fed New York cũng cho biết, Fed không cần phải vội vàng tăng tiếp lãi suất sau động thái tháng 9.

Tất cả những điều đó đã củng cố thêm kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp diễn ra ngày 27-28 tháng 10 tới. Theo công cụ FedWatch của CME, hiện các nhà giao dịch chỉ định giá khoảng 22,7% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 10, giảm mạnh so với thời điểm cuối tháng 9.

Điều đó khiến đồng USD mất đi một động lực quan trọng, vốn đã nâng đỡ đồng tiền này trong thời gian qua. Chưa dừng lại ở đó, áp lực đối với đồng bạc xanh còn đến từ những nghi ngại ngày càng lớn về câu chuyện đầu tư dựa trên AI.

“Đồng đô la đang thoái lui khi sự hoài nghi gia tăng về sức mạnh và tính bền vững của định giá cổ phiếu liên quan đến AI, điều có nguy cơ kìm hãm dòng vốn đổ vào các thị trường tài chính Mỹ”, Karl Schamotta - Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại Corpay (Toronto) nhận định.

Kết quả là chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác - đã giảm tiếp xuống 102,17 trong sáng thứ Tư sau khi đã giảm 0,37% xuống còn 102,18 điểm ngày thứ Ba. Trước đó chỉ số này đã chạm mốc 102,61 vào thứ Hai – mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2025 – trong ngày thứ Hai.

Triển vọng vẫn bấp bênh

Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi việc công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ vào thứ Tư; dữ liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về động thái chính sách của Fed vào ngày 28/10 tới.

“Chúng tôi cho rằng tình hình sẽ ở mức tương đối nhẹ nhàng”, Steven Englander - Trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối toàn cầu nhóm G10 và chiến lược vĩ mô khu vực Bắc Mỹ tại Ngân hàng Standard Chartered ở New York nhận định.

Theo chiến lược gia này, mặc dù “có một chút rủi ro từ các chỉ số chính do giá dầu”, “tuy nhiên, một số yếu tố đẩy lạm phát cơ bản tăng cao đang dần suy yếu. Vấn đề thuế quan đã là chuyện của năm ngoái”.

Thế nhưng ngay cả khi lạm phát giá tiêu dùng tháng 9 tại Mỹ có mạnh hơn một chút so với kỳ vọng, điều đó có lẽ cũng không làm thay đổi kỳ vọng của thị trường khi mà hiện các nhà đầu tư hầu như đã từ bỏ kỳ vọng về việc Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 sau những phát biểu của nhiều quan chức quan trọng của Fed như Chủ tịch Fed New York John Williams hay Thống đốc Fed Christopher Waller.

Cụ thể trong phát biểu mới đây, Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng, Fed cần “có sự linh hoạt nhất định về thời điểm thực hiện các đợt tăng lãi suất đó. Các đợt tăng không nhất thiết phải diễn ra tại các cuộc họp liên tiếp, nhưng cần được thực hiện trong một khoảng thời gian hợp lý”, ông nói.

Bên cạnh các yếu tố nền tảng, sức ép đối với đồng USD có thể còn đến từ sự phục hồi của một số đồng tiền chủ chốt khác, đặc biệt là yên Nhật.

Theo đó đồng nội tệ của Nhật đã tăng 0,18% lên mức 158,33 JPY/USD sau khi dữ liệu từ NHTW Nhật Bản (BOJ) cho thấy, giá bán buôn tăng 6,8% trong năm tính đến tháng 9; dù con số này thấp hơn mức dự báo trung vị của thị trường là 7,6%, nhưng vẫn đủ để củng cố khả năng cơ quan này sẽ sớm tăng tiếp lãi suất.

Kỳ vọng này càng được củng cố sau khi một kết quả khảo sát khác của BOJ vừa được công bố hôm thứ Ba cho thấy, tỷ lệ các hộ gia đình Nhật Bản dự báo giá cả sẽ tăng trong vòng một năm tới vẫn đứng ở mức rất cao, là 88,6% trong tháng 9, dù đã giảm so với mức 90,4% trong đợt khảo sát trước đó. Trong khi có tới 86,5% người được hỏi dự báo giá cả sẽ tăng trong vòng 5 năm tới, tăng nhẹ so với mức 86,1% trong đợt khảo sát trước đó vào tháng 6.

IMF hôm thứ Ba cũng cho biết, BOJ có khả năng sẽ tăng dần lãi suất “hướng tới mức trung tính” bất chấp dự báo tăng trưởng chậm lại, động thái này phù hợp với xu hướng của các NHTW khác đang đối mặt với áp lực lạm phát.

Bên cạnh kỳ vọng BOJ sẽ tăng thêm lãi suất, đồng yên Nhật còn được hỗ trợ từ khả năng các cơ quan chức năng có thể can thiệp để ngăn chặn những biến động tiền tệ quá mức.

Cũng chính vì thế, triển vọng đối với đồng bạc xanh là không mấy khả quan.