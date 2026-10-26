USD suy yếu đẩy nhân dân tệ lên đỉnh 4 năm, xu hướng sẽ kéo dài?

Trụ sở PBoC. Ảnh: Wikimedia Commons.

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, nhân dân tệ hưởng lợi

Đồng nhân dân tệ (CNY) tiếp tục mạnh lên trong phiên giao dịch ngày 26/10, có thời điểm đạt 6,6682 CNY/USD trên thị trường trong nước, mức cao nhất kể từ tháng 6/2022. Theo Reuters, đến 02:52 GMT, tỷ giá ở mức 6,6691 CNY/USD. Nếu duy trì được đà tăng đến cuối phiên, đồng tiền Trung Quốc sẽ ghi nhận phiên tăng thứ tám liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 5. Trên thị trường quốc tế, CNY giao dịch quanh 6,6688 CNY/USD.

Đà tăng của CNY diễn ra khi USD chịu sức ép từ sự sụt giảm lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và giá dầu. Theo số liệu Reuters cập nhật lúc 14h44 ngày 26/10 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 1,28%, xuống 115,23 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,7%, còn 101,51 USD/thùng.

Giá dầu điều chỉnh sau khi tăng mạnh trong tuần trước do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang được thúc đẩy. Tuy nhiên, những rủi ro đối với nguồn cung năng lượng vẫn hiện hữu, khiến triển vọng giá dầu còn nhiều bất định.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,967%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm ở mức 5,299%, đều dao động gần mức thấp nhất một tháng. Lợi suất giảm khi nhà đầu tư gia tăng nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ nhằm tìm kiếm sự an toàn trước những lo ngại về triển vọng cổ phiếu công nghệ và hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.

Ông Ray Attrill, Giám đốc chiến lược ngoại hối tại National Australia Bank, nhận định thị trường trái phiếu Mỹ đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng USD. Theo ông, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm khiến chênh lệch lợi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế phát triển khác thu hẹp, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của đồng bạc xanh.

CNY còn dư địa tăng bao nhiêu?

Đáng chú ý, dù CNY liên tục mạnh lên, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vẫn duy trì cách điều hành thận trọng. Ngày 26/10, ngân hàng trung ương này ấn định tỷ giá tham chiếu ở mức 6,7162 CNY/USD, mạnh nhất kể từ ngày 2/2/2023, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng của thị trường, với mức chênh lệch 471 điểm tỷ giá so với ước tính 6,6691 CNY/USD của Reuters. Đây là mức chênh lệch theo hướng làm yếu nhân dân tệ lớn nhất kể từ ngày 23/9.

Theo cơ chế điều hành hiện hành, tỷ giá giao ngay trong nước được phép biến động tối đa 2% mỗi chiều quanh tỷ giá tham chiếu hằng ngày. Các nhà giao dịch và chuyên gia phân tích cho rằng, việc PBoC liên tục nâng tỷ giá tham chiếu theo hướng hỗ trợ CNY, nhưng không mạnh như kỳ vọng của thị trường, cho thấy cơ quan này đang tìm cách hạn chế tốc độ tăng giá của đồng tiền.

Các chuyên gia Barclays nhận định PBoC tiếp tục ấn định tỷ giá tham chiếu theo hướng để nhân dân tệ yếu hơn kỳ vọng của thị trường, qua đó kiềm chế tốc độ tăng giá của đồng tiền này, đồng thời củng cố khả năng ngăn chặn những đợt mất giá thiếu trật tự.

Trong khi đó, các nhà phân tích của Goldman Sachs cho rằng CNY đang bước vào xu hướng tăng giá từ từ nhưng kéo dài. Ngân hàng này duy trì dự báo tỷ giá đạt 6,40 CNY/USD trong 12 tháng tới, đồng thời nhận định thị trường vẫn đánh giá thấp dư địa tăng giá của đồng CNY.

Trong ngắn hạn, triển vọng CNY còn phụ thuộc vào tín hiệu từ các cuộc họp chính sách tiền tệ trong tuần này. Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đều được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất, song tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn.