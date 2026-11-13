USD sát đỉnh 19 tháng phát tín hiệu gì về lãi suất Fed?

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Lợi suất trái phiếu tăng mạnh, USD lên đỉnh 19 tháng

Thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ đang chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh khi nhà đầu tư liên tục điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đáng chú ý, lợi suất không chỉ tăng ở các kỳ hạn ngắn, vốn nhạy cảm với triển vọng lãi suất điều hành, mà còn tăng mạnh ở các kỳ hạn dài hơn, làm dấy lên lo ngại về mặt bằng chi phí vốn trong nền kinh tế.

Theo Reuters, trong phiên 12/11, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng gần 14 điểm cơ bản, lên 4,867%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng hơn 12 điểm cơ bản, lên 5,113%. Đây là bước tăng đáng kể sau khi thị trường đã trải qua những phiên biến động mạnh kể từ đầu tuần, đặc biệt sau báo cáo lạm phát tháng 10 của Mỹ.

Số liệu chính thức của Bộ Tài chính Mỹ cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt. Từ ngày 6/11 đến ngày 12/11, lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng từ 4,51% lên 4,86%, tương đương 35 điểm cơ bản; kỳ hạn 10 năm tăng từ 4,86% lên 5,10%, tương đương 24 điểm cơ bản. Diễn biến hiện nay cho thấy nhà đầu tư đang yêu cầu mức sinh lời cao hơn để nắm giữ nợ Chính phủ Mỹ, trong bối cảnh rủi ro lãi suất và lạm phát gia tăng.

Một trong những động lực trực tiếp là báo cáo CPI tháng 10 công bố ngày 10/11. Theo đó, giá tiêu dùng Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước, trong khi CPI cơ bản tăng 0,3%. Áp lực giá cả lan sang nhiều nhóm dịch vụ, củng cố lo ngại lạm phát có thể dai dẳng và buộc Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Biến động cũng thể hiện trên thị trường ngoại hối. Trong phiên 12/11, chỉ số USD Index, đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, tăng 0,29% lên 103,17 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Đồng euro giảm 0,32% xuống 1,1055 USD, thấp nhất kể từ tháng 4/2025. Đồng yen Nhật cũng suy yếu, với tỷ giá tiến sát 160 yen/USD, làm gia tăng sự chú ý tới khả năng Nhật Bản có thể phải tái can thiệp thị trường ngoại hối.

“Đồng USD mạnh lên gần như hoàn toàn do những kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed”, ông Eugene Epstein, Giám đốc giao dịch và sản phẩm cấu trúc tại Moneycorp, nhận định.

“Nếu nhìn vào thị trường hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang (Fed funds futures), có thể thấy mức độ tương quan giữa diễn biến của thị trường này và biến động của đồng USD trong vài ngày qua là khá cao. Trong khi đó, những kỳ vọng lãi suất được phản ánh trên thị trường hợp đồng tương lai chịu tác động chủ yếu từ hai yếu tố: (a) chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng mạnh hơn dự báo và (b) hàng loạt phát biểu mang quan điểm ‘diều hâu’ từ nhiều quan chức Fed”, ông giải thích.

Fed sẽ nâng lãi suất đến mức nào?

Điều đáng chú ý trong đợt biến động này là thị trường không chỉ đánh giá khả năng Fed nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 12, mà còn tính đến những đợt tăng tiếp theo trong năm 2027. Đây có thể là một trong những lý do phản ứng trên thị trường trái phiếu mạnh hơn một sự điều chỉnh thông thường trước kỳ họp chính sách.

Theo công cụ FedWatch của CME, trong phiên 12/11, thị trường định giá xác suất Fed tăng lãi suất tháng 12 ở mức gần 85%. Một số tổ chức tài chính, trong đó có Goldman Sachs, cũng dự báo Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào đầu năm 2027, sau đợt điều chỉnh dự kiến trong tháng 12.

Trong khi đó, bà Tiffany Wilding, chuyên gia kinh tế tại PIMCO, nhận định lạm phát dai dẳng có thể khiến Fed phải nâng lãi suất trong cả cuộc họp tháng 12/2026 và tháng 1/2027, thậm chí thêm một lần nữa vào tháng 3/2027.

Tuy nhiên, không phải tất cả quan chức Fed đều ủng hộ việc đẩy nhanh tốc độ thắt chặt. Phát biểu ngày 12/11, Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack - người hiện có quyền biểu quyết trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cho rằng ngân hàng trung ương cần tiếp tục nâng lãi suất để đưa lạm phát về mục tiêu 2%, nhưng chưa cần chuyển sang những bước tăng mạnh hơn. Theo bà, việc nâng lãi suất từng bước nhỏ, với nhịp độ ổn định, sẽ giúp doanh nghiệp và hộ gia đình dễ thích ứng hơn, đồng thời hạn chế những xáo trộn đối với nền kinh tế.

Bà Hammack cũng cho rằng Fed hiện chưa rơi vào tình thế phải cấp tốc nâng lãi suất để bắt kịp lạm phát. Quan điểm này có phần khác biệt với Thống đốc Fed Christopher Waller, người gần như đã chắc chắn ủng hộ nâng lãi suất ít nhất 0,25%, thậm chí để ngỏ khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12.

Việc lợi suất trái phiếu tăng mạnh không đồng nghĩa Fed chắc chắn sẽ phải nâng lãi suất điều hành lên tương ứng, song mặt bằng lợi suất cao hơn vẫn gây sức ép lên chi phí vốn và định giá tài sản, đặc biệt là chứng khoán. Trong khi đó, USD có thể tiếp tục được hỗ trợ, còn vàng chịu bất lợi từ triển vọng lãi suất tăng. Nhìn về năm 2027, diễn biến lạm phát và thị trường lao động Mỹ sẽ quyết định liệu đợt điều chỉnh kỳ vọng hiện nay có tiếp diễn hay không.