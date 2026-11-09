USD quay đầu giảm khi thị trường cân nhắc về khả năng Fed tăng lãi suất

Rời xa mức đỉnh 1,5 năm

Đồng USD đã bật tăng khá mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần trước sau khi báo cáo việc làm tháng 10 tại Mỹ khả quan hơn dự kiến đã củng cố kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 12.

Cụ thể báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu tuần trước (6/11) cho biết, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm được 165.000 việc làm mới trong tháng 10, cao hơn nhiều so với con số 65.000 việc làm mới mà giới chuyên gia ước tính. Tăng trưởng việc làm của hai tháng trước đó cũng được điều chỉnh tăng thêm 84.000.

Tăng trưởng việc làm mạnh mẽ đã khiến tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống còn 4,1% trong tháng 10 từ mức 4,2% trong tháng 9.

Điều đó đã củng cố kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 12. “Thị trường lao động đang nóng lên trên diện rộng, củng cố nhận định của chúng tôi rằng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất chính sách vào tháng 12”, Kathy Bostjancic - Chuyên gia kinh tế trưởng tại Nationwide cho biết.

Không chỉ giới chuyên gia, nhiều quan chức Fed cũng lên tiếng ủng hộ tăng lãi suất sau khi dữ liệu việc làm mạnh mẽ được công bố.

“Kiểm soát lạm phát phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Việc sở hữu một thị trường lao động vững chắc mang lại cho chúng tôi dư địa cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ này”, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daily cho biết trong phát biểu phỏng vấn trên CNBC.

Trong khi Chủ tịch Fed New York John Williams – một nhà hoạch định chính sách có tầm ảnh hưởng rất lớn tại Fed – cũng cho rằng, nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sự kiên cường đáng kinh ngạc trước hàng loạt cú sốc, nhưng lạm phát hiện vẫn quá cao và việc đưa lạm phát trở về mức 2% là điều thiết yếu.

Cũng chính bởi vậy, thị trường đã nâng mạnh khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 29/12 lên tới 81% ngay sau khi báo cáo việc làm tháng 10 được công bố.

Chính kỳ vọng này đã nâng đỡ đồng USD bật tăng mạnh với việc chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – có thời điểm đã tăng lên 102,34 trong phiên cuối tuần trước, mức cao nhất trong 1,5 năm, nhưng sau đó đã điều chỉnh nhẹ và khép lại tuần qua ở mức 102,30, ghi nhận tăng 0,7% trong ngày cuối tuần và tăng 0,42% trong tuần.

Tuy nhiên đồng USD đã quay đầu giảm khá mạnh trở lại trong sáng thứ Hai (9/11) và chỉ số USD Index hiện dang dừng ở 102,06, giảm 0,23% so với mức đóng cửa cuối tuần trước.

Theo các nhà phân tích, lý do khiến đồng bạc xanh quay đầu giảm là thị trường đang đánh giá lại khả năng tăng lãi suất trong tháng 12 của Fed, nhất là khi giới chuyên gia và cả các quan chức Fed đều cho rằng, dữ liệu việc làm mạnh mẽ chỉ nâng cao khả năng Fed tăng lãi suất, trong khi lạm phát mới là yếu tố quyết định.

“Chúng tôi cho rằng khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn còn đó, nhất là khi tiền lương trong tháng đã tăng 0,4%. Yếu tố quyết định lớn hơn vẫn là lạm phát, đặc biệt là giá năng lượng”, Anshul Sharma – Giám đốc đầu tư tại Savvy Wealth tại New York nói.

Trong khi theo các nhà phân tích, lạm phát tại Mỹ đang bị chi phối bởi diễn biến chiến sự tại Trung Đông và nhu cầu đầu tư vào AI.

Về chiến sự tại Trung Đông, hiện Mỹ và Iran vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hoà bình để tiến tới việc chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 9 tháng qua và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai hạ thấp khả năng xảy ra các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran. Nếu chiến sự chấm dứt, giá năng lượng có thể giảm nhanh trở lại như đã từng diễn ra vào tháng 6 vừa qua.

Còn về nhu cầu đầu tư vào AI, hiện các nhà đầu tư cũng đang lo ngại về triển vọng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng sinh lời và các quy định quản lý, đặc biệt là sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hồi đầu tháng này.

“Chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ đã đặt các khoản đầu tư liên quan đến AI vào thế thử thách, do tiềm ẩn rủi ro về các quy định quản lý nghiêm ngặt hơn đối với AI cũng như khả năng chu kỳ chi tiêu vốn (CAPEX) bị chậm lại”, các chiến lược gia tại Barclays nhận định.

Nếu giá dầu giảm và nhu cầu đầu tư vào AI dịu lại, sẽ làm giảm áp lực lạm phát tại Mỹ và điều đó cũng kéo giảm nhu cầu tăng lãi suất của Fed. Trên thực tế, thị trường đã giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào ngày 29/12 xuống còn 78,7%, theo công cụ FedWatch của CME.

Triển vọng dài hạn vẫn bị nhi ngờ

Trong khi triển vọng của đồng bạc xanh trong ngắn hạn vẫn bấp bênh, thì triển vọng dài hạn của nó tiếp tục bị nghi ngờ.

Kết quả cuộc khảo sát do Reuters thực hiện mới đây cho thấy, dự báo trung vị từ 66 chiến lược gia ngoại hối tham gia khảo sát là đồng euro sẽ tăng lên 1,13 USD từ mức 1,12 như hiện tại trong 3 tháng tới; và tiếp tục tăng lên 1,14 USD trong 6 tháng tới, tăng khoảng 4% lên mức 1,16 USD trong 1 năm tới.

Tuy nhiên, khoảng 60% số chuyên gia trả lời một câu hỏi bổ sung (17 trong số 30 người) cho rằng đồng USD có nhiều khả năng vượt xa các dự báo 3 tháng của họ hơn là thấp hơn mức dự báo đó.

“Chúng tôi dự báo đồng đô la có thể tiếp tục mất giá trong năm tới... Tuy nhiên, các rủi ro cho thấy đồng tiền này có khả năng duy trì sức mạnh hoặc tỏ ra bền bỉ hơn trong thời gian dài hơn dự kiến”, Alex Cohen - chiến lược gia ngoại hối tại Bank of America cho biết.

Ông chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ tại Mỹ cùng với lạm phát dai dẳng – vốn đã duy trì trên mục tiêu 2% của Fed trong gần 6 năm qua – là những nguyên nhân chính.

Tuy nhiên theo các chiến lược gia ngoại hối, diễn biến thị trường sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tương lai của cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran. Cuộc xung đột này đã kéo dài sang tháng thứ 9 mà chưa có dấu hiệu kết thúc, giữ giá dầu ở mức trên 105 USD/thùng và có nguy cơ khiến áp lực lạm phát càng thêm trầm trọng.

Theo Valentin Marinov - Trưởng bộ phận ngoại hối nhóm G10 tại Credit Agricole CIB, ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến tình hình chiến sự tại Iran và nếu xung đột tiếp tục nóng, điều này sẽ làm tăng sức hấp dẫn của đồng USD – vốn được coi là kênh trú ẩn an toàn với lợi suất cao.

Dữ liệu mới nhất từ ​​Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho thấy, trước thềm cuộc bầu cử tại Mỹ, các nhà đầu cơ đang nắm giữ vị thế mua ròng (net-long) đối với đồng USD.

Khi được hỏi về khả năng thay đổi vị thế vào cuối tháng 11, 13 trong số 25 chiến lược gia ngoại hối được khảo sát dự đoán chỉ có sự điều chỉnh nhẹ, trong khi 5 người cho rằng vị thế mua ròng sẽ tăng lên, số còn lại dự báo vị thế này sẽ thu hẹp lại.

“So với dự báo đồng thuận về tỷ giá euro-đô la vào cuối năm 2026, mức hiện tại thấp hơn đáng kể. Đây là thực tế mà thị trường đang dần chấp nhận”, Jane Foley - Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại Rabobank – một trong số ít những chuyên gia dự báo đồng đôla sẽ duy trì sức mạnh đến tận năm 2027 – cho biết.

“Tuy nhiên, cần phải có thêm một yếu tố bất ngờ khác, hoặc một diễn biến mới, mới có thể đẩy tỷ giá xuống dưới mốc 1,10 USD”, bà nói thêm.