USD phục hồi nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trong làn sóng bán tháo cổ phiếu AI

Phục hồi nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn

Việc Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ đã khiến các nhà đầu tư lo ngại về việc tăng cường kiểm soát ngành trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các quy định liên quan đến việc xây dựng trung tâm dữ liệu.

Những lo ngại đó đã thúc đẩy các nhà đầu tư bán tháo các tài sản rủi ro, đặc biệt là các cổ phiếu liên quan đến AI, gây áp lực nặng nề lên thị trường chứng khoán Mỹ vào thứ Năm. Theo đó chỉ số Nasdaq ghi nhận mức sụt giảm trong ngày mạnh nhất kể từ "Ngày Giải phóng" (Liberation Day) vào tháng 4/2025.

Đợt bán tháo cổ phiếu này khiến các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn trong trái phiếu và các loại tiền tệ an toàn, trong đó có đồng USD, giúp đồng tiền này phục hồi trở lại trong phiên giao dịch qua đêm và tiếp tục duy trì đà phục hồi tại thị trường châu Á trong sáng thứ Sáu (6/11).

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng có xu hướng tìm kiếm sự an toàn trong trái phiếu Kho bạc Mỹ, đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm trong phiên giao dịch qua đêm. Vào sáng thứ Sáu tại châu Á, lợi suất này ở mức 4,84%, gần mức thấp nhất kể từ ngày 10/9. Lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm mạnh lại làm giảm đi phần nào sức hấp dẫn của đồng USD, qua đó hạn chế phần nào đà phục hồi của đồng tiền này.

Theo đó chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – hiện đã tăng lên quanh 101,90, tăng hơn 0,6% so vưới mức đáy 1,5 tháng thiết lập vào ngày thứ Tư (4/11).

“Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ AI đang tạo ra những tác động trái chiều đối với đồng đôla. Lợi suất trái phiếu Mỹ sụt giảm làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng đôla với tư cách là tài sản trú ẩn an toàn. Trong khi đó, đồng yên trở thành công cụ phòng ngừa rủi ro nổi bật trước những biến động bắt nguồn từ Mỹ; ngoài ra, dòng vốn từ Quỹ Đầu tư hưu trí Chính phủ Nhật Bản (GPIF) cũng có thể tạo thêm động lực tăng giá cho đồng yên”, các chuyên gia phân tích tại OCBC nhận định.

Dilin Wu - Chiến lược gia nghiên cứu tại Pepperstone cũng cho rằng, đồng USD đang nhận được sự hỗ trợ nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn. Điều này có thể giúp đồng tiền này duy trì sức mạnh tương đối so với một số đồng tiền châu Á, mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc giảm có thể hạn chế đà tăng.

Triển vọng vẫn bấp bênh

Bên cạnh nhu cầu trú ẩn an toàn, hiện đồng USD còn nhận được sự hỗ trợ từ kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 12 tới, cho dù kỳ vọng này đã giảm khá mạnh sau chiến thẳng của Đảng Dân chủ tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Cụ thể, hiện các nhà đầu tư chỉ định giá xác suất khoảng 70% là Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, mặc dù giảm so với mức hơn 80% ghi nhận vào thứ Tư (4/11).

Hiện thị trường đang theo dõi sát báo cáo việc làm tháng 10 tại Mỹ sẽ được công bố trong ngày thứ Sáu (6/11), bởi đó là một trong những dữ liệu quan trọng để Fed đưa ra quyết định lãi suất vào tháng 12 tới.

Kết quả cuộc khảo sát do Reuter thực hiện mới đây cho thấy, các chuyên gia kinh tế dự báo, kinh tế Mỹ tạo thêm được 65.000 việc làm mới trong tháng 10, cao hơn nhiều con số 29.000 việc làm mới trong tháng 9. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo vẫn giữ nguyên ở mức 4,2%. Trong khi Fed Chicago dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống 4,1%.

Nếu thực tế diễn ra đứng như dự báo, điều đó sẽ càng củng cố thêm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất.

Tuy nhiên hiện giới chuyên gia vẫn đang tỏ ra bi quan về triển vọng của đồng USD trong trung và dài hạn. Kết quả cuộc khảo sát do Reuters thực hiện từ ngày 30/10 đến ngày 3/11 cho thấy, đồng bạc xanh sẽ tiếp tục suy yếu trong 3 tháng, 6 tháng và 1 năm tới.

Cụ thể dự báo trung vị từ 66 chiến lược gia ngoại hối tham gia khảo sát cho thấy, đồng euro - hiện ở mức khoảng 1,12 USD - sẽ đạt 1,13 USD trong 3 tháng tới, 1,14 USD trong 6 tháng tới và tăng khoảng 4% lên mức 1,16 USD trong 1 năm tới.

“Chúng tôi dự báo đồng đô la có thể tiếp tục mất giá trong năm tới... Tuy nhiên, các rủi ro cho thấy đồng tiền này có khả năng duy trì sức mạnh hoặc tỏ ra bền bỉ hơn trong thời gian dài hơn dự kiến”, Alex Cohen - chiến lược gia ngoại hối tại Bank of America cho biết.

Sự phục hồi của đồng USD đã đẩy các đồng tiền chủ chốt khác suy yếu. Cụ thể đồng euro giảm 0,35% xuống còn 1.1180 USD/EUR; đồng bảng Anh cũng giảm 0,27% xuống mức 1,3414 USD/GBP cho dù NHTW Anh vừa tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn 3 năm vào thứ Năm. Ngay cả đồng yên nhật, dù cũng được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn trong làn sóng bán tháo cổ phiếu AI, cũng giảm 0,31% xuống còn 158,13 JPY/USD.