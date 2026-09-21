USD nhích nhẹ khi Fed 'diều hâu' hơn, yên Nhật lại đối mặt nguy cơ can thiệp

Fed ‘diều hâu’ hơn đang nâng đỡ đồng USD

Mặc dù căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung đông, song giá dầu vẫn hạ nhiệt do nguồn cung dồi dào. Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy xuất khẩu dầu từ quốc gia đứng đầu OPEC đã phục hồi lên mức hơn 4 triệu thùng/ngày trong tháng 9, sau khi sụt giảm xuống còn 2,4 triệu thùng/ngày vào tháng 8 – mức thấp nhất kể từ ít nhất là năm 2013.

Theo đó giá dầu Brent giảm 2,1% xuống còn 101,63 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Mỹ giảm 2,1% xuống còn 98,15 USD/thùng.

Việc giá dầu giảm xuống sát ngưỡng 100 USD/thùng đã làm vơi đi phần nào nỗi lo lạm phát, vốn đã buộc nhiều NHTW lớn như Fed, NHTW châu Âu và NHTW Nhật tăng lãi suất trong hai tuần vừa qua.

Tuy nhiên đồng USD vẫn tăng nhẹ trong sáng thứ Hai (21/9) sau khi tăng khá mạnh vào tuần trước. Cụ thể chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – đã tăng 0,1% lên 100,32, gần sát mức đỉnh 7 tuần là 100,52 thiết lập và cuối tuần trước.

Đồng bạc xanh đã có tuần tăng giá mạnh nhất trong 11 tháng vào tuần trước, nhờ vào kỳ vọng Fed có thể tăng tiếp lãi suất trong năm nay sau khi cơ quan này đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn 3 năm vào ngày 16/9 và tỏ ra ‘diều hâu’ hơn.

Thậm chí nhiều nhà môi giới toàn cầu lớn còn dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 2 lần nữa vào tháng 10 và tháng 12. Quan điểm này cũng được chia sẻ bởi các nhà đầu tư và nhiều chuyên gia kinh tế. Đó chính là động lực nâng đỡ đồng USD trong sáng thứ Hai.

“Chúng tôi không cho rằng cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ là yếu tố cản trở Fed thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 10”, Thomas Simons - Chuyên gia kinh tế trưởng về thị trường Mỹ tại Jefferies nhận định.

“Việc liệu có thêm đợt tăng lãi suất nào vào tháng 12 hay không sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế và diễn biến địa chính trị. Nhìn xa hơn tới năm 2027, lộ trình lãi suất sẽ tùy thuộc vào tình hình thị trường lao động. Chúng tôi cho rằng khả năng cao sẽ có các đợt cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2027”, chuyên gia này nói thêm.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang dự báo xác suất 55% Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 tới, tăng so với mức 42,5% của một tuần trước đó. Trong khi các nhà giao dịch định giá tới 89% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Tuy nhiên theo các nhà phân tích, diễn biến của đồng USD trong thời gian tới vẫn khó lường, bởi kỳ vọng Fed tăng tiếp lãi suất vẫn chỉ là kỳ vọng. Trong khi việc tăng lãi suất của Fed đang đối mặt với ‘rào cản’ chính trị rất lớn.

“Lãi suất tại Hoa Kỳ nên ở mức 1% hoặc thấp hơn, bởi vì chúng ta có độ tín nhiệm tốt nhất thế giới — vượt xa các nước khác”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trên mạng xã hội Truth Social ngay sau quyết định tăng lãi suất của Fed vào ngày 16/9. “HÃY HẠ LÃI SUẤT CHO HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ, VÀ PHẢI THẬT NHANH!”.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, động thái tháng 9 là lần tăng lãi suất cuối cùng của Fed trong năm nay, thậm chí là trong chu kỳ này khi mà bản thân Fed cũng thừa nhận, lạm phát đang có xu hưởng giảm về mục tiêu 2%.

Vì thế việc thị trường đắn đo cũng là điều dễ hiểu và diễn biến của đồng USD có thể trồi sụt theo những dữ liệu kinh tế và phát biểu của các quan chức Fed trong thời gian tới. Chưa hết, trong ngắn hạn, diễn biến của nó còn phụ thuộc vào đồng yên Nhật.

Yên Nhật lại đối mặt với nguy cơ can thiệp

Đồng yên Nhật cũng phục hồi trở lại trong sáng thứ Hai, hiện đang giao dịch ở mức 157,03 JPY/USD. Lý do là các nhà đầu tư đang thận trọng trước khả năng can thiệp của Tokyo sau khi đồng nội tệ của Nhật đã giảm 2% trong tuần trước.

Đồng yên Nhật đã lao dốc mạnh ngay sau khi NHTW Nhật (BOJ) tăng lãi suất ngắn hạn lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm. Sở dĩ như vậy là thông điệp chính sách phát đi sau đó cũng như những phát biểu của Thống đốc BOJ Kazuo Ueda được cho là khá ‘mơ hồ’ khi không đưa ra bất cứ manh mối nào về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.

Fred Neumann - Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Châu Á tại HSBC, nhận định rằng thông điệp của BOJ trở nên khó truyền tải hơn nhiều do Fed đã phát đi tín hiệu cứng rắn thông qua quyết định nhất trí tăng lãi suất điều hành.

“Do đó, thách thức vẫn còn rất lớn để BOJ thuyết phục thị trường về lập trường cứng rắn của mình và định hình kỳ vọng liên quan đến đồng yên”, Neumann nói. “Trong những tuần và tháng tới, các nhà đầu tư có thể sẽ tiếp tục thử thách quyết tâm của BOJ trong việc đẩy lãi suất lên cao hơn và theo kịp lộ trình thắt chặt chính sách của Fed”.

Sự lao dốc mạnh của đồng yên đã buộc chính phủ Nhật một lần nữa phải lên tiếng cảnh báo về khả năng can thiệp. “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính Mỹ và nỗ lực duy trì sự ổn định của thị trường tiền tệ” Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào thứ Năm tuần trước.

Lo ngại khả năng can thiệp càng tăng cao sau khi tờ báo Nikkei đưa tin rằng các quan chức Nhật Bản đã thực hiện kiểm tra tỷ giá - hoạt động trong đó cơ quan chức năng yêu cầu các ngân hàng cung cấp báo giá tiền tệ để đánh giá tình hình thị trường – và các nhà giao dịch thường coi đây là dấu hiệu báo trước cho một đợt can thiệp tiền tệ.

Trong khi thị trường Nhật Bản đang trong kỳ nghỉ “Tuần lễ Bạc” kéo dài đến thứ Tư, khiến thanh khoản ở mức thấp và theo các nhà đầu tư, đây là thời điểm thích hợp để Tokyo ra tay can thiệp.