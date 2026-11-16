USD mạnh lên khi thị trường đặt cược Fed tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12

Ảnh minh họa (Nguồn: Giorgio Trovato/Unsplash)

USD mạnh lên khi kỳ vọng tăng lãi suất lớn hạ nhiệt

Trong phiên giao dịch châu Á sáng 16/11/2026, chỉ số USD (DXY), đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt, đang quanh mức 103,44 điểm, cao nhất kể từ tháng 4/2025. Đồng euro giao dịch quanh 1,1025 USD, trong khi đồng yên Nhật ở mức 159,69 yen/USD, gần những ngưỡng từng khiến giới chức Mỹ và Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối.

Đáng chú ý, sức mạnh của USD xuất hiện cùng lúc với sự điều chỉnh kỳ vọng về quy mô tăng lãi suất của Fed. Theo công cụ FedWatch của CME Group được Reuters dẫn ngày 16/11, thị trường định giá xác suất Fed tăng 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp kết thúc ngày 9/12 là 93,9%. Trong khi đó, xác suất tăng mạnh 0,5 điểm phần trăm chỉ còn khoảng 6%, giảm từ 11,5% trong phiên cuối tuần trước. Điều đó cho thấy nhà đầu tư vẫn kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách, dù đã giảm đặt cược vào một đợt tăng lãi suất lớn. Thay đổi chủ yếu nằm ở kỳ vọng quy mô tăng, chứ không phải thay đổi hướng điều hành.

Trên thị trường trái phiếu, trong phiên cuối tuần ngày 13/11, Reuters ghi nhận lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm ở quanh mức 4,87%, tăng khoảng 34 điểm cơ bản so với tuần trước, khi thị trường điều chỉnh mạnh dự báo về chính sách tiền tệ của Fed. Sự tăng vọt của lợi suất ngắn hạn, vốn nhạy cảm với triển vọng lãi suất điều hành, góp phần lý giải vì sao đồng USD vẫn được hỗ trợ.

Thị trường bắt đầu tính đến năm 2027

Điểm đáng chú ý hơn là nhà đầu tư không còn chỉ nhìn vào quyết định tháng 12/2026. Theo Reuters, thị trường thậm chí đã bắt đầu định giá kịch bản Fed tăng lãi suất bốn lần từ nay đến tháng 9/2027, dù mức độ đặt cược vào kịch bản này còn khá mong manh.

Trọng tâm kỳ vọng vì thế mở rộng sang lộ trình chính sách những tháng tới. Áp lực lạm phát là nguyên nhân quan trọng. Số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, trong khi chỉ số giá tiêu dùng lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3%. Các số liệu này, cùng những cảnh báo từ quan chức Fed gần đây, củng cố lo ngại rằng việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% có thể đòi hỏi lãi suất duy trì ở mức cao hơn dự kiến.

Ngày 15/11/2026, Chủ tịch Fed Kansas City Jeff Schmid nhận định lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu một cách đáng lo ngại và đang diễn biến sai hướng. Ông nhấn mạnh Fed có công cụ và trách nhiệm kiềm chế áp lực giá cả, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo cũng đang góp phần đẩy giá một số hàng hóa và dịch vụ tăng lên. Tuy nhiên, ông không trực tiếp kêu gọi tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới và cũng không có quyền biểu quyết tại Ủy ban Thị trường mở Liên bang trong năm nay.

Nhìn rộng hơn, nếu Fed phải tiếp tục nâng lãi suất trong năm 2027, mức sinh lời tương đối hấp dẫn của tài sản bằng USD có thể được duy trì lâu hơn. Đây là lực đỡ cho USD ngay cả trong trường hợp Fed chỉ thực hiện những bước tăng lãi suất nhỏ. Ngược lại, nếu số liệu lạm phát sắp tới hạ nhiệt hoặc các quan chức Fed phát tín hiệu thận trọng hơn, những đặt cược vào nhiều đợt tăng lãi suất có thể nhanh chóng đảo chiều. Vì vậy, để đánh giá liệu đà mạnh lên của USD có bền vững, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi lợi suất trái phiếu Mỹ, dữ liệu lạm phát và các tín hiệu chính sách tiếp theo từ Fed.