USD mạnh lên, đẩy đồng yên Nhật rơi sát 'lằn ranh đỏ'

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Chênh lệch lãi suất tiếp tục gây sức ép lên đồng yen

Đồng USD tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 11/11, khi thị trường nâng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo Reuters, chỉ số USD, đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt, tăng 0,63% lên 102,85 điểm trong phiên 11/11, mức cao nhất kể từ ngày 14/10.

Ông Elias Haddad, Giám đốc toàn cầu phụ trách chiến lược thị trường tại Brown Brothers Harriman & Co., cho biết kỳ vọng lãi suất tăng đang góp phần hỗ trợ đồng USD. “Đồng USD đang mạnh lên trên diện rộng, chủ yếu được hỗ trợ bởi sự chuyển dịch theo hướng thắt chặt hơn trong kỳ vọng của thị trường về lãi suất chính sách của Fed, sau khi báo cáo CPI tháng 10 cho thấy lạm phát cao hơn dự kiến. Xu hướng này càng được củng cố bởi những phát biểu gần đây của các quan chức Fed”, chuyên gia này nhận định.

Đồng euro giảm 0,65%, xuống còn 1,11 USD/euro, nối dài đà giảm từ phiên trước đó và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025. Đồng bảng Anh giảm 0,50%, xuống còn 1,33 USD/bảng, dao động gần mức thấp nhất trong hai tuần. Trong khi đó, đồng USD tăng 0,93% so với đồng franc Thụy Sĩ, lên mức 0,833 franc/USD, sau khi chạm mức cao nhất kể từ giữa tháng 10.

Đáng chú ý, đồng USD tăng 0,69% so với yen Nhật, lên khoảng 159,84 yen/USD, mức cao nhất trong hơn hai tháng. Trong phiên giao dịch sáng 12/11 tại châu Á, tỷ giá dao động quanh 159,58 yen/USD, giảm nhẹ song cho thấy đồng yen vẫn chịu sức ép đáng kể.

Diễn biến này phản ánh sự khác biệt về triển vọng chính sách tiền tệ giữa hai nền kinh tế. Tại Mỹ, lạm phát dai dẳng khiến giới đầu tư ngày càng tin tưởng Fed sẽ nâng lãi suất trong tháng 12. Không chỉ dừng ở một lần điều chỉnh, Goldman Sachs dự báo Fed tăng lãi suất trong tháng 12/2026 và tháng 3/2027, trong khi Deutsche Bank dự kiến ba đợt tăng liên tiếp vào tháng 12/2026, tháng 1/2027 và tháng 3/2027. Những dự báo này củng cố triển vọng lãi suất tại Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao.

Ngưỡng 160 yen/USD thử thách phản ứng của Nhật Bản

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 1,25% tại cuộc họp ngày 30/10, dù đã phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục nâng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát. Thống đốc BoJ Kazuo Ueda cho biết cơ quan này sẽ xem xét chính sách tại từng cuộc họp, bao gồm cả cuộc họp tháng 12.

Việc tỷ giá USD/JPY tiến sát 160 đang thu hút sự chú ý đặc biệt bởi đây là ngưỡng tâm lý quan trọng, từng gắn với các đợt can thiệp mạnh của Nhật Bản. Theo số liệu Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 9/11, tổng giá trị các hoạt động can thiệp trên thị trường ngoại hối của nước này trong giai đoạn tháng 7–9/2026 đạt 15.399,3 tỷ yen. Riêng ba ngày 30/7, 31/7 và 3/8, quy mô can thiệp lần lượt là 7.975,6 tỷ yen, 5.552,3 tỷ yen và 1.871,4 tỷ yen.

Trong tuyên bố ngày 3/8, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama xác nhận Tokyo đã phối hợp với Bộ Tài chính Mỹ mua yen trong phiên 31/7. Bà đồng thời khẳng định Nhật Bản sẵn sàng tiếp tục phối hợp can thiệp nếu cần thiết nhằm đối phó với những biến động tỷ giá quá mức và thiếu trật tự.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn Reuters ngày 7/5, ông Atsushi Takeuchi, cựu quan chức BoJ từng tham gia hoạt động can thiệp ngoại hối, nhận định ngưỡng 160 yen/USD có ý nghĩa tâm lý lớn đối với thị trường. Tuy nhiên, theo ông, nhà chức trách Nhật Bản không nhất thiết bảo vệ một mức tỷ giá cố định, mà chủ yếu muốn ngăn chặn nguy cơ đồng yen bị bán tháo mạnh hơn khi tỷ giá vượt ngưỡng 160 yen/USD.

Bên cạnh khả năng can thiệp trực tiếp, triển vọng nâng lãi suất của BoJ cũng là yếu tố đáng theo dõi. Biên bản cuộc họp tháng 9 cho thấy một số thành viên đã đề cập khả năng đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất nếu xuất hiện dấu hiệu lạm phát vượt dự kiến.

Trong ngắn hạn, đồng USD vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Tuy nhiên, triển vọng đồng yen không hoàn toàn bất lợi. Nếu BoJ đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất, trong khi kỳ vọng thắt chặt của Fed không tiếp tục gia tăng, chênh lệch lãi suất có thể thu hẹp, qua đó hỗ trợ đồng yen phục hồi.