USD hướng tới tuần tăng mạnh nhất trong hai tháng, yen áp sát mốc 160

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington không cần đạt được thỏa thuận với Iran. Phát biểu này làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu từ Trung Đông, đẩy giá dầu thô đi lên và gia tăng áp lực lạm phát.

Cùng với những tín hiệu cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến trong tuần này, diễn biến trên khiến thị trường bắt đầu tính đến khả năng Fed tăng lãi suất mạnh hơn thông thường vào tháng tới.

Ảnh minh họa: Theo Getty Images.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn hai năm đã tăng khoảng 34 điểm cơ bản trong tuần, lên 4,86%. Đây là mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 9/2024.

Theo ngân hàng ING, dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu tuần này, có thể tiếp tục tạo động lực cho đồng USD trong tuần tới.

Trong tuần này, một số quan chức Fed cảnh báo lạm phát Mỹ vẫn dai dẳng và cho biết sẵn sàng cân nhắc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản nếu áp lực giá cả không hạ nhiệt. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá khả năng Fed thực hiện mức tăng này vào tháng tới là khoảng 12%, so với 0% một tuần trước.

Chỉ số USD, đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt, hiện ở mức 103,21, gần mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Tính chung cả tuần, chỉ số này dự kiến tăng 0,9%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 9.

Tuy nhiên, Nick Rees, Trưởng bộ phận nghiên cứu vĩ mô tại Monex, cho rằng một thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông có thể trở thành rủi ro lớn nhất đối với đà tăng của đồng USD. Khi đó, đồng bạc xanh có thể mất đi sự hỗ trợ từ giá năng lượng cao và nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

"Nếu không có thỏa thuận đó, chúng tôi cho rằng đồng USD nhiều khả năng sẽ duy trì quanh các mức hiện tại, hoặc thậm chí mạnh lên đôi chút trong thời gian tới", ông Rees nhận định.

Đồng euro đi ngang ở mức 1,1053 USD, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025. Tính chung cả tuần, đồng tiền này giảm 0,8%, mức giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 9.

Theo ông Rees, euro có thể dao động trong biên độ 1,10-1,12 USD trong vài tháng tới. Tuy nhiên, một mùa đông lạnh giá tại châu Âu có thể làm gia tăng nhu cầu năng lượng và gây thêm sức ép lên đồng tiền này, khiến tỷ giá giảm xuống dưới mốc 1,10 USD.

Đồng yen giao dịch quanh mức 159,99 yen đổi 1 USD, gần mức yếu nhất kể từ đầu tháng 9. Đồng tiền Nhật Bản đã mất giá khoảng 1% trong tuần này, hướng tới mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 9.

Diễn biến trên làm gia tăng lo ngại Tokyo sẽ can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ. Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết chính phủ sẽ có phản ứng phù hợp trước những biến động quá mức của tỷ giá.

Cuối tháng 7, Nhật Bản từng chi 15.400 tỷ yen (khoảng 96,5 tỷ USD) để hỗ trợ đồng nội tệ sau khi tỷ giá giảm xuống mức thấp nhất trong bốn thập kỷ, với 163,99 yen đổi 1 USD.

Ông Rees cho rằng thị trường sẽ đặc biệt thận trọng khi tỷ giá tiến sát mốc 160 yen/USD. Theo ông, khả năng Nhật Bản can thiệp có thể gia tăng khi đồng yen suy yếu vượt ngưỡng này.

Ở các thị trường tiền tệ khác, đô la Úc giảm khoảng 3,4% trong tháng này, xuống còn 0,6789 USD, trở thành đồng tiền có diễn biến kém nhất trong nhóm G10 so với đồng bạc xanh. Australia cũng là nền kinh tế duy nhất trong nhóm được thị trường dự báo sẽ giảm lãi suất vào năm tới.

Trong khi đó, USD giảm 0,3% so với franc Thụy Sĩ, xuống 0,838 franc, nhưng vẫn dao động gần mức cao nhất trong một tháng.

Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin thu hẹp một phần đà giảm nhưng vẫn mất 3%, xuống 69.361 USD, thấp hơn ngưỡng 70.000 USD và ở mức thấp nhất kể từ tháng 8. Ether cũng giảm 2,7%, xuống 1.962,02 USD.