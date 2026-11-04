USD giao dịch sát đáy 1 tháng, chuyên gia bi quan về triển vọng

Giao dịch sát đáy 1 tháng

Giá dầu đã giảm khoảng 1% vào thứ Ba (3/11), xuống mức thấp nhất trong gần bốn tuần, khi thị trường cân nhắc giữa các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và Iran với những lo ngại rằng các cuộc tấn công gần đây trong cả hai cuộc xung đột này có thể gây gián đoạn nguồn cung hơn nữa.

Cụ thể giá dầu Brent kỳ hạn giảm 1,17 USD, tương đương 1% và chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba ở mức 103,60 USD/thùng – mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 7/10. Giá dầu thô WTI (West Texas Intermediate) của Mỹ giảm 37 cent, chốt phiên ở mức 96,09 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ ngày 14/10.

Giá dầu đứng ở mức thấp đã làm giảm bớt áp lực lạm phát, yếu tố vốn đang buộc nhiều NHTW lớn có thể phải tiếp tục thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ, tăng lãi suất trong thời gian tới. Điều đó đã làm mất đi phần nào động lực đối với đồng USD.

Trong khi các nhà đầu tư cũng đang thận trọng theo dõi sát cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Tâm lý thận trọng còn đến từ việc tuần này sẽ chứng kiến quyết định lãi suất của nhiều NHTW lớn, như Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng lãi suất lên mức cao nhất 18 năm vào thứ Ba, lần tăng lãi suất thứ năm của cơ quan này trong năm nay.

Một dữ liệu quan trọng nữa cũng được các nhà đầu tư theo dõi sát chính là báo cáo việc làm tháng 10 tại Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần.

Hệ quả là đồng USD chỉ biến động trong biên độ hẹp, cách không xa mức đáy 1 tháng. Cụ thể hiện chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so vưới 6 đồng tiền chủ chốt – đang xoay quanh mức 101,85, chỉ cao hơn một chút so với mức thấp nhất 1 tháng là 101,61 thiết lập ngày 22/10.

Theo các nhà phân tích, nhiều khả năng đồng tiền này sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp để chờ kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, cũng như quyết định lãi suất của các NHTW lớn khác, như NHTW Anh; và báo cáo việc làm tháng 10 tại Mỹ để nắm bắt thêm manh mối về động thái chính sách sắp tới của Fed.

Bi quan về triển vọng

Trong khi đó giới chuyên gia vẫn tỏ ra bi quan về triển vọng của đồng bạc xanh trong những tháng tới. Theo đó, kết qua cuộc khảo sát do Reuters thực hiện từ ngày 30/10 đến ngày 3/11 – ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ – cho thấy, dự báo của các chuyên gia hầu như không thay đổi so với cuộc khảo sát được thực hiện vào đầu tháng 10.

Cụ thể dự báo trung vị từ 66 chiến lược gia ngoại hối tham gia khảo sát cho thấy, đồng euro - hiện ở mức khoảng 1,12 USD - sẽ đạt 1,13 USD trong 3 tháng tới, 1,14 USD trong 6 tháng tới và tăng khoảng 4% lên mức 1,16 USD trong 1 năm tới.

Tuy nhiên, khoảng 60% số chuyên gia trả lời một câu hỏi bổ sung (17 trong số 30 người) cho rằng đồng USD có nhiều khả năng vượt xa các dự báo 3 tháng của họ hơn là thấp hơn mức dự báo đó.

“Chúng tôi dự báo đồng đô la có thể tiếp tục mất giá trong năm tới... Tuy nhiên, các rủi ro cho thấy đồng tiền này có khả năng duy trì sức mạnh hoặc tỏ ra bền bỉ hơn trong thời gian dài hơn dự kiến”, Alex Cohen - chiến lược gia ngoại hối tại Bank of America cho biết.

Ông chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ tại Mỹ cùng với lạm phát dai dẳng – vốn đã duy trì trên mục tiêu 2% của Fed trong gần sáu năm qua – là những nguyên nhân chính. Sau đợt tăng lãi suất vào tháng 9, Fed đã tạm dừng việc nâng lãi suất trong tháng trước. Tuy nhiên thị trường kỳ vọng rất lớn là Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

“Fed có thể đang chậm chân hơn so với diễn biến thực tế... nhưng đồng USD rõ ràng cũng không phản ứng tương xứng với các yếu tố thúc đẩy thông thường, điều này cho thấy nó cần phải có những chuyển động rõ rệt hơn”, Erik Nelson - Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối toàn cầu tại Wells Fargo nhận định. Ông dự báo đồng euro sẽ đạt mức 1,16 USD vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, Nelson hoài nghi về việc liệu chỉ riêng việc tăng lãi suất có thể kéo lạm phát xuống hay không, nếu không gây ra tác động tiêu cực mạnh hơn đối với thị trường chứng khoán và chi tiêu. “Nếu lãi suất tăng 5% mà cổ phiếu chỉ giảm 5% đến 7%, thì lạm phát sẽ không thể hạ nhiệt. Nếu... cổ phiếu giảm 25%, thì khi đó chúng ta mới có thể bàn đến chuyện lạm phát giảm”, ông nói.

Liên quan đến tác động của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đến đồng USD, Alex Cohen từ Bank of America cho biết, nếu Đảng Cộng hòa giành chiến thắng áp đảo và kiểm soát cả lưỡng viện Quốc hội, thì “nhiều khả năng thị trường chứng khoán, lãi suất và đồng USD đều sẽ tăng”.

Tuy nhiên theo các chiến lược gia ngoại hối, diễn biến thị trường sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tương lai của cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran. Cuộc xung đột này đã kéo dài sang tháng thứ 9 mà chưa có dấu hiệu kết thúc, giữ giá dầu ở mức trên 105 USD/thùng và có nguy cơ khiến áp lực lạm phát càng thêm trầm trọng.

Theo Valentin Marinov - Trưởng bộ phận ngoại hối nhóm G10 tại Credit Agricole CIB, ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến tình hình chiến sự tại Iran và nếu xung đột tiếp tục nóng, điều này sẽ làm tăng sức hấp dẫn của đồng USD – vốn được coi là kênh trú ẩn an toàn với lợi suất cao.

Dữ liệu mới nhất từ ​​Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho thấy, trước thềm cuộc bầu cử tại Mỹ, các nhà đầu cơ đang nắm giữ vị thế mua ròng (net-long) đối với đồng USD.

Khi được hỏi về khả năng thay đổi vị thế vào cuối tháng 11, 13 trong số 25 chiến lược gia ngoại hối được khảo sát dự đoán chỉ có sự điều chỉnh nhẹ, trong khi 5 người cho rằng vị thế mua ròng sẽ tăng lên, số còn lại dự báo vị thế này sẽ thu hẹp lại.

“So với dự báo đồng thuận về tỷ giá euro-đô la vào cuối năm 2026, mức hiện tại thấp hơn đáng kể. Đây là thực tế mà thị trường đang dần chấp nhận”, Jane Foley - Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại Rabobank – một trong số ít những chuyên gia dự báo đồng đôla sẽ duy trì sức mạnh đến tận năm 2027 – cho biết.

“Tuy nhiên, cần phải có thêm một yếu tố bất ngờ khác, hoặc một diễn biến mới, mới có thể đẩy tỷ giá xuống dưới mốc 1,10 USD”, bà nói thêm.