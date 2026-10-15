USD giảm mạnh sau những phát biểu thận trọng của quan chức Fed

Lao dốc cùng kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất

Mặc dù lạm phát giá tiêu dùng tại Mỹ tăng cao hơn dự kiến trong tháng 8, song theo giới chuyên gia, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra ngày 27-28 tháng 10 tới, cho dù khả năng tăng lãi suất trong tháng 12 vẫn rất cao.

“Họ sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này; không có đợt tăng nào vào tháng 10, nhưng nhiều khả năng họ sẽ tăng lãi suất vào tháng 12”, Chris Zaccarelli – Giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management cho biết.

Trong khi nhiều quan chức Fed, mặc dù cho rằng Fed có thể cần tăng tiếp lãi suất để kiềm chế lạm phát, song chưa cần thiết phải thực hiện việc làm này tại cuộc họp tháng 10.

“Nhiều khả năng chúng ta sẽ cần thực hiện thêm các điều chỉnh, nhưng thời điểm cụ thể cho những điều chỉnh đó vẫn là vấn đề mà chúng tôi đang cân nhắc”, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly nói, và nhấn thêm: “Tôi không thấy có sự cấp bách nào buộc chúng ta phải đưa ra quyết định khi thông tin trong tay còn hạn chế. Tôi tin rằng chúng ta vẫn có đủ thời gian cần thiết”.

Hiện các nhà đầu tư cũng không kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10, cho dù lạm phát giá tiêu dùng tháng 9 tại Mỹ tăng cao hơn dự kiến. Cụ thể theo công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư chỉ định giá khoảng 29,3% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4,25% - 4,5% vào ngày 28/10 tới.

“Mặc dù số liệu CPI tổng thể cao hơn một chút so với dự kiến, nhưng thị trường dường như cho rằng mức tăng này chưa đủ mạnh để buộc Fed phải hành động ngay trong tháng 10”, Khoon Goh, trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á tại ANZ nhận định. “Cuộc họp tháng 10 cũng diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Có lẽ đó là lý do tại sao thị trường không muốn đặt cược quá mạnh tay vào khả năng tăng lãi suất trong tháng 10”, ông nói thêm.

Kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 đã đẩy đồng USD tiếp tục lao dốc khá mạnh trong ngày thứ Năm với việc chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,55% xuống còn 101,99%, xóa bỏ phần lớn mức tăng đạt được sau khi dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến ​​vào thứ Tư đẩy chỉ số này lên mức cao nhất trong 18 tháng là 102,83.

Triển vọng vẫn bấp bênh

Theo các nhà phân tích, triển vọng của đồng USD trong ngắn hạn vẫn rất bấp bênh và đang phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng của thị trường về động thái chính sách của Fed trong tháng 10.

Trong khi đó, đà tăng của trái phiếu chính phủ Mỹ đã đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm xuống mức 5,0933%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm giảm xuống còn 5,4462% – cả hai đều chạm mức thấp nhất trong ba tuần.

“Đồng đôla đã giảm khá nhanh... chúng tôi cho rằng yếu tố chính dẫn đến điều này là sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm”, Rodrigo Catril - Chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại National Australia Bank nhận định.

“Nếu lợi suất tiếp tục giảm, đồng đôla có thể gặp khó khăn; tuy nhiên, ở giai đoạn này, nhiều khả năng đồng đôla sẽ bước vào giai đoạn củng cố”, nhất là khi kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất từ ​​Fed vẫn còn ở mức cao, chuyên gia này nói thêm.

Trong khi Kit Juckes - Chiến lược gia trưởng về ngoại hối tại Societe Generale lưu ý rằng, những thay đổi trong vị thế nắm giữ của các nhà đầu tư cũng góp phần tác động đến biến động của đồng đôla.

“Nhìn chung, tôi cho rằng đang có một sự giằng co giữa một bên là những người kỳ vọng đồng USD sẽ có một đợt điều chỉnh giảm - do các vị thế đầu tư đã quá lớn, đà tăng đã kéo dài, thiếu thông tin mới, và thị trường cũng đã phản ánh kỳ vọng về nhiều đợt tăng lãi suất - với một bên là các dữ liệu kinh tế có thể làm thay đổi cục diện”, ông nhận định.

Hiện tại, sự chú ý của thị trường đang chuyển sang dữ liệu về chỉ số giá sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ tại Mỹ, dự kiến ​​sẽ được công bố trong ngày thứ Năm. Trong đó, chỉ số giá sản xuất được dự báo sẽ cho thấy chi phí kinh doanh tăng vọt trong tháng 9.

Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi phát biểu từ các quan chức Fed – bao gồm cả ông Kevin Warsh – tại các cuộc họp thường niên của IMF/WB ở Bangkok vào thứ Sáu, nhằm tìm kiếm manh mối về bước đi tiếp theo của Fed.

Về diễn biến một số đồng tiền chủ chốt khác: Sự suy yếu của đồng USD tạo điều kiện cho đồng tiền chung euro phục hồi 0,5% từ mức thấp nhất trong 18 tháng lên 1,1216 USD, hướng tới mức tăng theo ngày mạnh nhất trong gần hai tháng qua. Đồng bảng Anh cũng tăng 0,5% lên 1,3253 USD, duy trì sự ổn định tương đối sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Anh bất ngờ tăng trưởng 0,1% trong tháng 8. Đồng đô la Úc giảm 0,3% xuống còn 0,6952 USD sau khi dữ liệu việc làm trong nước bất ngờ sụt giảm vào tháng 9. Trong khi đó, đồng đôla New Zealand tăng 0,6% lên 0,5626 USD. Đồng yên Nhật mạnh lên, đạt mức 157,675 yên đổi 1 USD; còn đồng franc Thụy Sĩ tăng khoảng 0,8% lên 0,8282 franc đổi 1 USD.