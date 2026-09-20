USD ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 6

Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index tăng 1,1% trong tuần này, được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng kinh tế tương đối vững chắc của Mỹ và thông điệp cứng rắn về lạm phát từ Fed sau khi cơ quan này tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn ba năm. Theo các chuyên gia của JPMorgan, Standard Chartered Bank và Brown Brothers Harriman, quyết định trên đã loại bỏ một trong những rào cản lớn nhất đối với đà tăng của đồng bạc xanh.

Trong hai phiên thứ Tư (16/9) và thứ Năm (17/9), chỉ số này dao động quanh đường trung bình động 200 ngày, trước khi đóng cửa phiên thứ Sáu (18/9) ngay trên ngưỡng quan trọng này. Trong lịch sử, việc chỉ số đóng cửa trên đường trung bình động 200 ngày thường tạo điều kiện cho đồng USD tiếp tục tăng, như từng xảy ra vào tháng 3 và tháng 6 khi chỉ số vượt lên trên ngưỡng này.

Ảnh minh họa: Theo SCMP.

Đà tăng của đồng USD trong tuần đã phần nào thu hẹp sau khi đồng yên giảm bớt mức mất giá. Diễn biến này xảy ra sau thông tin Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiến hành kiểm tra tỷ giá (rate check), động thái thường được xem là bước chuẩn bị cho khả năng can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối.

Theo ông Steve Englander, đồng trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối ngoài Trung Quốc kiêm trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô khu vực Bắc Mỹ tại Standard Chartered Bank ở New York, việc Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm đã giải tỏa một trong những yếu tố khiến thị trường trước đó e ngại mua USD.

“Việc tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm dường như đã loại bỏ một trong những yếu tố chính khiến thị trường e ngại mua vào đồng đô la - đó là lo ngại rằng Chủ tịch Warsh sẽ không tăng lãi suất, bất chấp mong muốn của Tổng thống Trump”, ông Englander nhận định.

Theo ông, quyết định của Fed đã tạo ra một triển vọng rõ ràng hơn cho đà tăng của USD, đồng thời làm giảm động lực bán đồng tiền này. Ông Englander dự báo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thể tăng lên 5,5% trong 12 tháng tới.

Trước cuộc họp của Fed trong tuần này, các nhà giao dịch đầu cơ tiền tệ, bao gồm các nhà quản lý tài sản và những bên tham gia phi thương mại, đã liên tục thu hẹp vị thế đặt cược vào đà tăng của USD. Theo dữ liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) được công bố hôm thứ Sáu và Bloomberg tổng hợp, các vị thế này đã giảm trong 7 tuần liên tiếp tính đến ngày 15/9.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng về triển vọng của đồng bạc xanh. Ông Elias Haddad, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại Brown Brothers Harriman ở London, cho rằng việc các ngân hàng trung ương lớn khác thắt chặt chính sách tiền tệ có thể hạn chế mức độ phân kỳ chính sách giữa Mỹ và các nền kinh tế khác.

Theo ông Haddad, diễn biến này khiến USD khó có khả năng thiết lập những mức đỉnh mới trong chu kỳ hiện tại.

Hiện chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index vẫn thấp hơn khoảng 1,9% so với mức đỉnh ghi nhận ngày 24/6. Dữ liệu trên thị trường quyền chọn cho thấy các nhà giao dịch dự báo USD sẽ tăng nhẹ trong tháng tới, dựa trên diễn biến của các hợp đồng risk reversal. Tuy nhiên, mức tăng được phản ánh trong giá quyền chọn vẫn thấp hơn đáng kể so với mức cần thiết để chỉ số USD thiết lập đỉnh mới kể từ đầu năm.

Bên cạnh triển vọng lãi suất, lợi thế tăng trưởng của kinh tế Mỹ cũng đang hỗ trợ đồng USD. Ông Haddad cho rằng các số liệu PMI tháng 9 của S&P Global, dự kiến công bố vào tuần tới, nhiều khả năng sẽ tiếp tục cho thấy Mỹ duy trì lợi thế tăng trưởng so với Khu vực đồng euro, Anh và Nhật Bản.

Trong khi đó, ông Pat Locke, chuyên gia phân tích tiền tệ tại JPMorgan, cho rằng trước cuộc họp của Fed, USD đã bị định giá thấp khoảng 2-4% dựa trên một số chỉ số, trong đó có chênh lệch lãi suất.

Theo ông Locke, kỳ vọng về những đợt tăng lãi suất tiếp theo đang thúc đẩy hoạt động giao dịch nhằm thu hẹp khoảng cách định giá của USD, đặc biệt so với những đồng tiền có lợi suất thấp.