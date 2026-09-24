USD duy trì sức mạnh nhờ Fed và trái phiếu Kho bạc Mỹ

USD củng cố sức mạnh, triển vọng vẫn khó lường

Mặc dù giảm nhẹ vào thứ Năm trong bối cảnh Iran tuyên bố vẫn cởi mở với các giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ; song hiện giá dầu vẫn nằm trên ngưỡng 100 USD/thùng do đã tăng tới 4% trong phiên giao dịch trước đó. Cụ thể giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 94 cent (tương đương 0,9%) xuống còn 102,13 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) kỳ hạn giảm 59 cent (tương đương 0,7%) xuống mức 91,56 USD/thùng.

Việc giá dầu vẫn nằm trên ngưỡng 100 USD/thùng khiến áp lực lạm phát vẫn lớn. Không chỉ từ phía cung, mà lạm phát tại Mỹ còn đang chịu áp lực từ phía cầu.

Kết quả khảo sát của S&P Global vừa được công bố hôm thứ Tư cho biết, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của Mỹ – thước đo hoạt động của cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ – đã tăng lên mức 58,4 trong tháng 9, tăng từ mức 56,0 của tháng 8 và là mức cao nhất kể từ tháng 7/2021.

Sự mạnh lên trên diện rộng của đồng đô la đã đẩy đồng euro xuống mức 1,1378 USD – mức thấp nhất trong hai tháng – trong khi đồng bảng Anh vẫn ở gần mức thấp nhất trong ba tháng là 1,3231 USD. Chỉ số đô la (DXY), thước đo giá trị đồng tiền Mỹ so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác, vẫn giữ ở mức cao nhất trong hai tháng là 101,1 điểm.

“Hoạt động kinh doanh hiện đang bùng nổ rõ rệt ở cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ”, Chris Williamson - Chuyên gia kinh tế trưởng về mảng kinh doanh tại S&P Global Market Intelligence cho biết. Tuy nhiên, nhu cầu lớn cũng gây áp lực lên chuỗi cung ứng và đẩy giá cả leo thang.

Điều đó càng củng cố thêm kỳ vọng Fed sẽ tăng thêm lãi suất và động thái này có thể diễn ra ngày trong tháng 10 tới. Cụ thể theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện nhận thấy xác suất gần 70% về một đợt tăng lãi suất nữa trong cuộc họp tiếp theo của Fed vào tháng 10, tăng so với mức xác suất 50% của một tuần trước đó.

Trong khi đó, đợt đấu thầu trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 5 năm với kết quả không như mong đợi đã châm ngòi cho một đợt bán tháo trái phiếu mới, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm vượt mốc 5% lần đầu tiên kể từ năm 2007.

Tất cả những điều đó đã đẩy đồng USD tăng giá khá mạnh trong ngày thứ Tư với việc chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt đã tăng lên 101,10 điểm trong ngày hôm qua và hiện vẫn đang duy trì quanh mức này trong sáng nay (thứ Năm 24/9).

“Xét đến sức mạnh tương đối của tăng trưởng kinh tế Mỹ và kỳ vọng ngày càng mạnh mẽ của thị trường về việc Fed tăng lãi suất, đồng đôla Mỹ vẫn duy trì được sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư”, Chris Weston - Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone nhận định.

Ông cho biết, các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể đang quá nóng hiện đang là tâm điểm chú ý, và các nhà hoạch định chính sách có thể cần thắt chặt hơn nữa nếu lạm phát tiếp tục tăng cao bất ngờ.

Tuy nhiên nhiều ý kiến khác vẫn tỏ ra thận trọng với triển vọng của đồng USD, nhất là khi nếu Mỹ và Iran đạt được thoả thuận tiến tới chấm dứt chiến sự, giá dầu có thể giảm mạnh trở lại, kéo theo đó là áp lực lạm phát. Hệ quả là kế hoạch tăng lãi suất của các NHTW lớn, bao gồm cả Fed có thể một lần nữa bị đảo lộn.

Còn trường hợp lạm phát tiếp tục nóng lên buộc Fed phải tăng tiếp lãi suất, thì động thái này chắc chắn cũng không phải là cá biệt khi mà hầu hết các NHTW lớn khác đều có kế hoạch tương tự. Điều đó sẽ làm giảm tính hấp dẫn của đồng USD.

Yên Nhật với rủi ro can thiệp ngày càng lớn

Sự mạnh lên của đồng USD đẩy đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu, hiện đang giao dịch quanh mức 157,9 – gần mức thấp nhất trong ba tuần.

Đồng nội tệ của Nhật đã lao dốc mạnh cho dù NHTW nước này (BOJ) đã tăng lãi suất lên cao nhất 31 năm. Nguyên nhân là do thị trường đánh giá động thái tăng lãi suất của BOJ vẫn chưa đủ mạnh mẽ theo hướng thắt chặt tiền tệ.

Trong khi quyết định này vấn vấp phải 2 ý kiến phản đối và BOJ cũng như Thống đốc Ueda không cung cấp bất kỳ một manh mối nào về thời điểm cũng như mức độ của lần tăng lãi suất tiếp theo. Điều đó càng khiến các nhà đầu tư nghi ngờ về quyết tâm thắt chặt tiền tệ của cơ quan này.

Sự suy yếu của đồng yên Nhật đang khiến thị trường cảnh giác với khả năng can thiệp từ Tokyo, nhất là sau khi tờ Nikkei của Nhật đưa tin nước này đã thực hiện kiểm tra tỷ giá USD/JPY vào thứ Sáu. Trước đó, Chánh văn phòng nội các Nhật Minoru Kihara cho biết vào thứ Năm tuần trước rằng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính Mỹ và nỗ lực duy trì sự ổn định của thị trường tiền tệ”.

Mặc dù cho đến nay vẫn chưa thấy Tokyo ra tay hành động, khiến đồng yên tiếp tục suy yếu, nhưng theo Kieran Williams - Trưởng bộ phận ngoại hối châu Á tại Intouch Capital Markets: “Mốc 160 (yên đổi 1 USD) vẫn là một rủi ro tiềm ẩn, nhưng có thông tin cho thấy giới chức trách đã thay đổi cách tiếp cận: họ không còn phát tín hiệu báo trước về việc can thiệp hay nhắm vào một mức tỷ giá cố định cụ thể nào nữa; vì vậy, động thái kìm hãm đà tăng tỷ giá có thể diễn ra sớm hơn dự kiến ​​và dưới các hình thức khác”.

Về diễn biến của một số đồng tiền khác, sự mạnh lên của đồng USD đã đẩy đồng euro đã giảm xuống mức 1,1376 USD/EUR; đồng bảng Anh cũng giảm xuống còn 1,3230 USD/GBP. Tương tự, đồng đôla Úc cũng giảm 0,2% xuống 0,7025 USD/AUD; đôla Canada giảm 0,06% xuống còn 0,7080 USD/CAD.