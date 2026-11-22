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Đà tăng của USD gặp lực cản mới

Chốt phiên giao dịch ngày 20/11/2026, chỉ số USD (DXY), đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt giảm xuống 103,81 điểm, từ mức 103,90 điểm phiên trước đó, tương đương giảm khoảng 0,09%. Diễn biến này chấm dứt chuỗi tám phiên tăng liên tiếp, dù DXY vẫn tăng khoảng 1,9% từ đầu tháng 11 và duy trì gần đỉnh 19 tháng.

Đà tăng của USD được đẩy nhanh từ ngày 10/11, sau dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, khiến thị trường củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Những phát biểu cứng rắn của các quan chức Fed, trong đó có đề xuất cân nhắc tăng 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 của Thống đốc Christopher Waller, càng làm tăng sức hấp dẫn của USD.

Tuy nhiên, phiên cuối tuần qua cho thấy sức mạnh USD không còn đồng đều. Theo Reuters, đồng bạc xanh giảm khoảng 0,6% so với yen, xuống 158,78 JPY/USD, đồng thời mất 0,5% so với franc Thụy Sĩ. Diễn biến này xuất hiện khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm, giữa lúc những lo ngại liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) gây sức ép lên thị trường chứng khoán toàn cầu và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ khiến nhà đầu tư gia tăng nhu cầu phòng thủ.

“Tôi cho rằng đà tăng của đồng USD đã chững lại, nhưng có lẽ vẫn còn hơi sớm để nhận định đồng bạc xanh đã đạt đỉnh”, ông Marc Chandler, Giám đốc chiến lược thị trường tại Bannockburn Capital Markets, nhận định. Theo chuyên gia này, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm, chênh lệch lợi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế khác có xu hướng thu hẹp, qua đó làm tăng sức hấp dẫn tương đối của những đồng tiền có lãi suất thấp như yen Nhật và franc Thụy Sĩ.

Riêng đồng yen còn được hỗ trợ từ yếu tố trong nước. Lạm phát lõi Nhật Bản tháng 10 tăng 2,2% so với cùng kỳ, cao hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tháng thứ hai liên tiếp, củng cố khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới. Các nhà phân tích Capital Economics cho rằng đà suy yếu gần đây của đồng yen khó có thể kéo dài và đồng tiền này có triển vọng mạnh hơn nếu lợi suất thực của Nhật Bản tiếp tục tăng trong lúc lợi suất trái phiếu Mỹ giảm.

Triển vọng USD vẫn nghiêng về xu hướng tăng

Điều đáng chú ý là các chiến lược gia nhận định đồng USD vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhất định từ triển vọng Fed duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn. Theo ông Chris Turner, Giám đốc toàn cầu phụ trách thị trường tại ING, mặc dù chưa có nhiều cơ sở để dự báo thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục trải qua thêm một đợt điều chỉnh mạnh, nhưng cũng “không có lý do gì để Fed sớm từ bỏ những thông điệp cứng rắn về chính sách tiền tệ”.

Ông Turner đặc biệt lưu ý đến báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến công bố vào tuần tới. Đây là một thước đo lạm phát quan trọng được Fed theo dõi sát sao và theo ông, số liệu này nhiều khả năng sẽ củng cố nhận định rằng ngân hàng trung ương Mỹ cần phải hành động.

Ở chiều thận trọng hơn, trong báo cáo phân tích ngoại hối hằng tuần ngày 20/11, hai chuyên gia Derek Halpenny và Lee Hardman của MUFG nhận định USD có thể tiếp tục duy trì sức mạnh trong ngắn hạn khi tâm lý né tránh rủi ro gia tăng. Tuy nhiên, nếu làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ kéo dài, gây sức ép lên triển vọng tăng trưởng và lạm phát của Mỹ, nhà đầu tư có thể bắt đầu đặt câu hỏi liệu thị trường có đang định giá quá cao mức độ tăng lãi suất của Fed hay không. Sự điều chỉnh kỳ vọng này có thể trở thành chất xúc tác khiến USD suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt khác.

MUFG lưu ý kinh tế Mỹ có mức độ tiếp xúc lớn với làn sóng đầu tư AI, khiến triển vọng kinh tế và USD dễ bị ảnh hưởng nếu cổ phiếu công nghệ tiếp tục giảm sâu. Theo các chuyên gia này, thị trường đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất thêm khoảng ba lần, nhưng kỳ vọng này có thể trở nên thiếu thực tế nếu tăng trưởng và áp lực lạm phát suy giảm. Khi đó, việc thị trường đánh giá lại triển vọng tăng lãi suất trong năm 2027 có thể khiến USD giảm giá so với yen, franc Thụy Sĩ và euro.

Ngược lại, nếu làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ tiếp tục diễn ra và đợt giảm giá này phát triển thành một sự kiện rủi ro tín dụng, nhu cầu nắm giữ USD nhiều khả năng sẽ tăng vọt, qua đó đẩy đồng bạc xanh tăng giá mạnh hơn nữa. “Tuy nhiên, có lẽ chúng ta vẫn còn cách khá xa kịch bản đó”, các chuyên gia MUFG nhận định.

Trên thị trường kỳ hạn, theo tính toán dựa trên số liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), vị thế mua ròng của nhóm nhà giao dịch phi thương mại đối với hợp đồng tương lai chỉ số USD giảm 468 hợp đồng, xuống còn 13.345 hợp đồng trong tuần kết thúc ngày 17/11. Diễn biến này cho thấy mức đặt cược ròng vào khả năng USD tăng giá của nhóm nhà đầu tư này đã thu hẹp.

Tuần 23-27/11 vì vậy có thể là giai đoạn kiểm chứng quan trọng, khi thị trường theo dõi báo cáo PCE tháng 10, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 11 và số liệu ước tính GDP quý III lần hai của Mỹ. Nếu lạm phát tiếp tục vượt kỳ vọng, triển vọng Fed thắt chặt mạnh hơn có thể củng cố sức mạnh USD. Ngược lại, dữ liệu hạ nhiệt cùng lợi suất Treasury giảm có thể thúc đẩy hoạt động chốt lời sau chuỗi tăng giá vừa qua.