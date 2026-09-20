USD được tiếp sức, phục hồi mạnh trong tuần

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.637 đồng/USD, duy trì ổn định so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.918 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.356 đồng/USD.

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.830 – 26.210 đồng/USD (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tại mức 25.810 – 26.190 đồng/USD (mua vào - bán ra).

HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.810 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra). Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.820 - 26.200 đồng/USD (mua vào - bán ra). TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.820 - 26.224 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Tuần qua, đồng USD tăng mạnh nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông.

Đầu tuần, giá dầu Brent có lúc tiến sát 110 USD/thùng, đẩy lo ngại lạm phát lên cao, hỗ trợ đồng bạc xanh. Chỉ số DXY có thời điểm đạt 99,735 điểm, cao nhất kể từ đầu tháng 9.

Tâm điểm tuần là quyết định của Fed ngày 17-9 khi cơ quan này tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 3,75 - 4%, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Sau quyết định này, USD tăng giá, trong khi EUR và Bảng Anh suy yếu.

Cuối tuần, diễn biến tại Nhật Bản thu hút sự chú ý khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm. Tuy nhiên, đồng Yên vẫn suy yếu, có thời điểm USD tăng lên 158,05 Yên/USD, do giới đầu tư cho rằng BOJ chưa phát tín hiệu rõ ràng về lộ trình thắt chặt tiếp theo.