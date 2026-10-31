USD có thể tiếp tục tăng giá bất chấp tình hình chính trị tại Mỹ

Các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Dân chủ có khả năng giành quyền kiểm soát ít nhất một trong hai viện của Quốc hội Mỹ. Kịch bản này có thể dẫn đến tình trạng chia rẽ quyền lực, khiến chính phủ gặp khó khăn trong việc thông qua các chính sách mới và tạo sức ép lên tăng trưởng kinh tế.

Thông thường, bất ổn chính trị và nguy cơ đình trệ chính sách có thể gây bất lợi cho USD. Tuy nhiên, chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index trong tháng này đã lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2025, sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao.

Ảnh minh họa: Theo SCMP.

Ông Nathan Thooft, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Manulife Investment Management, cho rằng tác động dài hạn của bầu cử đối với USD không nên bị đánh giá quá cao. Theo ông, tỷ giá chủ yếu chịu ảnh hưởng từ tăng trưởng kinh tế tương đối, lạm phát, lãi suất và dòng vốn đầu tư. Một chính phủ bị chia rẽ thậm chí có thể giúp hạn chế những thay đổi chính sách đột ngột, qua đó tạo sự ổn định nhất định cho thị trường.

Ông Daniel Tobon, chiến lược gia tại Citigroup, nhận định USD thường suy yếu sau các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đặc biệt khi kết quả dẫn đến một Quốc hội bị chia rẽ. Tuy nhiên, ông cho rằng bất kỳ đợt giảm giá nào lần này cũng có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn do các yếu tố kinh tế đang hỗ trợ đồng tiền Mỹ.

Một trong những động lực đáng chú ý là làn sóng đầu tư vào AI. Theo ông Alex Cohen, chiến lược gia tại Bank of America, ngay cả khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, Tổng thống Donald Trump vẫn có thể phủ quyết các dự luật nhằm tăng cường quản lý ngành AI. Điều này có thể giúp duy trì động lực đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, vốn đang thu hút lượng vốn lớn và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được xem là yếu tố quan trọng đối với triển vọng USD. Sau khi giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp gần đây, Fed phát tín hiệu sẵn sàng hành động nếu cần thiết. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao giúp tăng sức hấp dẫn của tài sản định giá bằng USD.

Theo dữ liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), tính đến tuần kết thúc ngày 20/10, các nhà quản lý tài sản và nhà đầu tư phi thương mại đang duy trì vị thế đặt cược vào khả năng USD tăng giá với tổng giá trị gần 40 tỷ USD. Đồng tiền này cũng đã tăng khoảng 1,6% từ đầu năm 2026.

Tuy nhiên, triển vọng USD không hoàn toàn tích cực. Bà Kristina Hooper, chiến lược gia thị trường trưởng tại Man Group, cảnh báo những lo ngại về khả năng các doanh nghiệp công nghệ cắt giảm đầu tư AI có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Mỹ và gây áp lực lên đồng bạc xanh.

Rủi ro địa chính trị cũng là yếu tố khó dự đoán. Giá dầu tăng khoảng 80% trong năm nay do xung đột với Iran làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, gây sức ép lên các đồng tiền của những quốc gia nhập khẩu dầu như euro và yên Nhật. Điều này gián tiếp hỗ trợ USD.

Dù vậy, ông Noah Buffam, chiến lược gia tại CIBC Capital Markets, cho rằng diễn biến quan hệ Mỹ - Iran sau bầu cử có thể trở thành yếu tố quyết định đối với thị trường ngoại hối. Nếu Washington không gia tăng đáng kể các hành động quân sự như thị trường dự đoán, giá dầu có thể giảm và kéo theo áp lực bán USD.

Nhìn chung, lãi suất và dòng vốn đầu tư vẫn là những yếu tố nâng đỡ đồng bạc xanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì tăng trưởng của kinh tế Mỹ, hiệu quả đầu tư AI và diễn biến địa chính trị.