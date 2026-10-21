USD chìm trong đáy 3 tuần trước kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất

Áp lực từ kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất

Giá dầu tăng nhẹ vào thứ Tư do những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông, trong khi các nhà giao dịch cũng đang lo ngại trước những rủi ro đối với hoạt động vận tải biển ở Biển Đỏ và các mối đe dọa nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại Ảrập Xêút.

Tính đến 00:22 GMT, giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 85 xu, tương đương 0,78%, lên 109,64 USD/thùng; trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 76 xu, tương đương 0,78%, lên 98,58 USD/thùng.

Mặc dù giá dầu neo ở mức cao đang làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu, thế nhưng điều đó dường như không làm thay đổi kỳ vọng của thị trường là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10. Cụ thể theo công cụ FedWatch của CME, hiện các nhà giao dịch đang đặt cược tới gần 84% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày 28/10 tới.

Không chỉ các nhà đầu tư, giới chuyên gia cũng có chung quan điểm như vậy. Kết quả cuộc khảo sát do Reuters thực hiện từ ngày 16/10 đến ngày 20/10 cho thấy, có tới 94 trong số 100 nhà kinh tế (94%) tham gia khảo sát dự báo, Fed sẽ chưa tăng lãi suất trong tháng 10; tuy nhiên toàn bộ các nhà kinh tế đều có chung nhận định Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 12.

Chính kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất đang đè nặng lên đồng USD. Chưa hết, việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sụt giảm cũng làm giảm đi tính hấp dẫn của đồng tiền này. Hệ quả là chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – hiện đang dao động trong biên độ hẹp quanh mức 101,75, cách không xa mức đáy 3 tuần là 101,58 được thiết lập trong ngày thứ Ba.

Hiện triển vọng của đồng bạc xanh vẫn đang là một chủ đề gây nhiều tranh cãi. Theo đó, có ý kiến vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng của đồng tiền này.

“Với tâm lý thị trường chứng khoán và triển vọng tăng trưởng gắn liền chặt chẽ với hiệu quả hoạt động của các công ty công nghệ lớn, kết quả kinh doanh của họ có thể tác động đáng kể đến đồng đôla Mỹ”, Carol Kong - chuyên gia kinh tế kiêm chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia viết trong một ghi chú gửi khách hàng.

Bà cho biết thêm, trong bối cảnh các tài sản trú ẩn truyền thống có diễn biến "trái chiều" trong năm nay, “đồng đôla Mỹ thực sự là điểm sáng nổi bật”. “Mặc dù nhu cầu trú ẩn an toàn vào đồng USD có khả năng sẽ giảm bớt khi xung đột tại Trung Đông kết thúc và giá năng lượng hạ nhiệt. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo đồng USD sẽ có xu hướng tăng nhẹ trong những tháng tới, khi dòng vốn nước ngoài đổ vào các thị trường Mỹ gia tăng”.

Thế nhưng kết quả cuộc khảo sát do Reuters thực hiện mới đây cho thấy, các chiến lược gia ngoại hối vẫn tỏ ra bi quan về triển vọng của đồng USD trong thời gian tới. Cụ thể dự báo trung vị từ gần 70 chuyên gia cho thấy tỷ giá euro/USD sẽ đạt 1,14 trong một tháng (tăng 1%), đạt 1,15 trong 3 và 6 tháng tới (tăng khoảng 3%), và đạt 1,16 sau 1 năm.

“Đồng đôla có thể vẫn duy trì sức mạnh trong thời gian rất ngắn hạn... Nhưng xét trong khung thời gian từ sáu tháng đến một năm, chúng tôi vẫn giữ quan điểm rằng đồng đô la sẽ suy yếu”, Jayati Bharadwaj, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại TD Securities nhận định vào thời điểm khảo sát.

Diễn biến một số đồng tiền khác

Đồng đôla Úc dao động gần mức cao nhất trong ba tuần so với đồng USD. Tại một hội nghị do Citi tổ chức, Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Andrew Hauser cho biết, triển vọng lạm phát đã trở nên "tồi tệ hơn đáng kể", khiến ông không chắc chắn liệu RBA có cần tiếp tục tăng lãi suất chính sách vào tháng tới hay không.

Theo đó hiện đồng đôla Úc tăng 0,1% lên 0,7013 USD, chỉ thấp hơn một chút so với mức cao 0,7017 USD đạt được vào ngày hôm trước. Đồng đô la New Zealand giảm 0,1% xuống còn 0,5677 USD; và đồng đôla Canada ổn định ở mức 1,4064 CAD/USD.

Trong khi đó đồng tiền chung châu Âu giảm nhẹ 0,1% về còn 1,1226 USD/EUR. Hiện các nhà giao dịch vẫn tỏ ra thận trọng với đồng euro trong bối cảnh nước Pháp đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng cùng tình hình tài chính công ngày càng xấu đi.

Còn đồng bảng Anh ổn định ở mức 1,3375 USD/GBP. Đồng yên Nhật cũng ổn định ở mức 158,20 JPY/USD.

Theo các nhà phân tích, nhiều khả năng các đồng tiền sẽ chỉ biến động trong biên độ hẹp để chờ quyết định chính sách của các NHTW lớn.

Theo đó Fed sẽ đưa ra quyết định lãi suất vào ngày 28/10 tới cùng với Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) và NHTW Canada (BOC). Trong khi Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất thì cả RBNZ và BOC lại được dự báo sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản.

Còn NHTW châu Âu (ECB) và NHTW Nhật (BOJ) cũng đưa ra quyết định lãi suất của mình vào tuần tới và cả hai cũng được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 10, giống như Fed.