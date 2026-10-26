URENCO xuyên đêm dọn vệ sinh quanh Mỹ Đình sau concert BIGBANG

Hai đêm diễn của BIGBANG ngày 24 và 25.10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả. Lượng người tập trung đông đặt ra yêu cầu đối với công tác tổ chức, từ bảo đảm an ninh, điều tiết giao thông đến duy trì vệ sinh tại địa điểm biểu diễn và khu vực lân cận.

Công việc được triển khai xuyên đêm, góp phần làm sạch không gian công cộng sau sự kiện.

Theo thông tin URENCO chia sẻ, khi chương trình kết thúc, ánh đèn sân khấu tắt và khán giả dần ra về, công nhân môi trường bắt đầu thu gom rác, quét dọn các tuyến đường quanh khu vực Mỹ Đình.

Nếu thời điểm kết thúc đêm nhạc khép lại hành trình thưởng thức nghệ thuật của khán giả, thì với những người làm vệ sinh môi trường, đó lại là lúc bắt đầu phần việc của mình.

Hoạt động thu gom, quét dọn tiếp nối sau chương trình cho thấy một khâu ít được chú ý trong quá trình phục vụ các sự kiện đông người.

Việc làm sạch khu vực tổ chức không chỉ phục vụ người tham dự concert mà còn gắn với nhu cầu đi lại, sinh hoạt của cộng đồng dân cư xung quanh.

Các tuyến đường cần được duy trì vệ sinh để tiếp tục đáp ứng hoạt động thường ngày sau khi sự kiện khép lại.

Từ công việc của lực lượng vệ sinh môi trường, câu chuyện tổ chức concert cũng đặt ra yêu cầu về trách nhiệm giữ gìn không gian chung. Bên cạnh chất lượng biểu diễn, cách ứng xử của người tham dự và việc bảo đảm vệ sinh là những yếu tố góp phần tạo nên hình ảnh của một sự kiện văn hóa.

Với các chương trình thu hút đông khán giả, công tác vệ sinh cần được tính đến từ khâu chuẩn bị. Bố trí điểm bỏ rác thuận tiện, hướng dẫn người tham dự và tổ chức thu gom phù hợp là những việc cần thiết để hạn chế rác tồn đọng, đồng thời hỗ trợ công việc của lực lượng môi trường.

Sự phối hợp giữa đơn vị tổ chức, lực lượng vệ sinh và người tham dự sẽ góp phần giữ gìn cảnh quan, để những đêm nhạc khép lại cùng một không gian công cộng sạch sẽ.