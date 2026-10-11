URENCO vận hành thử xe phun sương dập bụi trên nhiều tuyến phố Vành đai 1

URENCO tổ chức vận hành phương tiện ngoài hiện trường trong khung giờ từ 23h đến 5h sáng hôm sau. Ảnh: Thanh Hồng

Ngày 11-10, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) thông tin, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về triển khai các giải pháp cấp bách giảm thiểu ô nhiễm không khí trong mùa khô, đơn vị đã tổ chức tập huấn, vận hành thử xe chuyên dùng phun sương dập bụi trên các tuyến phố thuộc khu vực Vành đai 1, nhằm tăng cường kiểm soát bụi và nâng cao hiệu quả vệ sinh môi trường đô thị.

Clip xe chuyên dụng của URENCO phun sương trên các tuyến phố trong Vành đai 1. Clip: Thanh Hồng

Theo đó, từ ngày 7 đến hết ngày 15-10, URENCO tổ chức vận hành phương tiện ngoài hiện trường trong khung giờ từ 23h đến 5h sáng hôm sau. Các chi nhánh URENCO 1, 2, 3, 4 bố trí hai lái xe tham gia đào tạo và vận hành xe phun sương dập bụi. Giám đốc các chi nhánh chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công ty về chất lượng duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn được giao quản lý.

Các tuyến đường trong phương án triển khai xe phun sương dập bụi được tổ chức hoạt động tại nhiều tuyến phố thuộc khu vực trung tâm như: Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Thánh Tông, Bà Triệu, Phố Huế, Hàng Bài, Hàng Khay và Giải Phóng...

URENCO triển khai xe phun sương dập bụi được tổ chức hoạt động tại nhiều tuyến phố thuộc khu vực trung tâm. Ảnh: Thanh Hồng

Để bảo đảm hoạt động đúng yêu cầu, Phòng Kế hoạch đầu tư, thông qua Bộ phận Điều hành sản xuất, có trách nhiệm xây dựng lịch kiểm tra, tổ chức giám sát việc thực hiện của các đơn vị, đôn đốc trong suốt đợt cao điểm.

Theo Phó Tổng giám đốc URENCO Nguyễn Thanh Sơn, việc đưa xe chuyên dùng phun sương dập bụi vào vận hành thử nhằm đánh giá hiệu quả thiết bị, khả năng ứng dụng trong điều kiện thực tế và hoàn thiện phương án tổ chức thực hiện. Giải pháp này được kết hợp với phun nước, rửa đường, quét hút bụi để hạn chế bụi phát tán từ mặt đường và hoạt động giao thông, nhất là tại những khu vực có mật độ phương tiện lớn.

Sau thời gian thử nghiệm, URENCO sẽ đánh giá hiệu quả để báo cáo thành phố cho nhân rộng. Ảnh: Thanh Hồng

Trong bối cảnh Hà Nội bước vào mùa khô, nguy cơ ô nhiễm không khí gia tăng, việc tăng cường kiểm soát bụi tại các tuyến giao thông có ý nghĩa thiết thực. Tuy nhiên, hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào phương tiện mà còn đòi hỏi tổ chức vận hành đúng kỹ thuật, duy trì thường xuyên và phối hợp đồng bộ các giải pháp vệ sinh môi trường.

Sau đợt vận hành thử, URENCO tiếp tục đánh giá khả năng đáp ứng của phương tiện, hoàn thiện quy trình và chủ động nguồn lực phục vụ nhiệm vụ vệ sinh môi trường, góp phần cùng thành phố cải thiện chất lượng không khí, xây dựng môi trường đô thị xanh, sạch.