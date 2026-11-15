URENCO Hà Nội tăng cường vệ sinh môi trường phục vụ các sự kiện văn hóa

Theo thông tin từ URENCO Hà Nội, các chi nhánh đã triển khai công tác vệ sinh môi trường gắn với những hoạt động, sự kiện của Thủ đô. Trọng tâm là thu gom rác thải, duy trì vệ sinh trên các tuyến đường và tại khu vực tổ chức chương trình, phục vụ người dân và đại biểu tham dự.

Trong những ngày diễn ra các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, cảnh quan đô thị là một phần tạo nên chất lượng không gian tổ chức sự kiện. Từ đường phố đến các địa điểm đón người dân, du khách, việc giữ gìn vệ sinh góp phần tạo diện mạo sạch đẹp, thể hiện nếp sống văn minh của Thủ đô.

Công nhân URENCO duy trì vệ sinh khu vực Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Tại khu vực Văn Miếu – Quốc Tử Giám, công nhân môi trường quét dọn mặt đường, thu gom rác trên vỉa hè và quanh các gốc cây. Xe quét hút tham gia làm sạch đường cùng với lực lượng vệ sinh thủ công, góp phần giữ gìn cảnh quan phục vụ các hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám.

Giữa những tuyến phố được trang hoàng chào mừng sự kiện, công việc của công nhân vệ sinh môi trường góp phần tạo không gian đón tiếp người dân, đại biểu và du khách.

Đây cũng là phần việc thiết thực để gìn giữ hình ảnh khu di tích, nơi diễn ra các hoạt động tôn vinh truyền thống hiếu học và những giá trị văn hóa của dân tộc.

Cùng với các hoạt động kỷ niệm, công tác vệ sinh phục vụ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được các chi nhánh chú trọng. Việc thu gom rác thải, duy trì cảnh quan tại khu vực tổ chức ngày hội góp phần bảo đảm không gian sinh hoạt chung, phục vụ người dân gặp gỡ, giao lưu và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Công tác thu gom rác góp phần giữ gìn cảnh quan sạch đẹp quanh khu di tích.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, việc bảo đảm vệ sinh tại các không gian văn hóa và địa điểm tổ chức sự kiện tiếp tục là yêu cầu cần được quan tâm. Cảnh quan sạch đẹp vừa góp phần nâng cao trải nghiệm của người tham dự, vừa lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường, ứng xử văn minh tại nơi công cộng.

Thông qua công tác phục vụ các sự kiện, URENCO Hà Nội hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp.

Để những nỗ lực này được duy trì, cần có sự đồng hành của người dân và du khách bằng những hành động cụ thể như bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh khi tham gia các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng.