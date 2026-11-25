Urenco Hà Nội đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ sự kiện
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 diễn ra tại khu vực Mỹ Đình thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Để góp phần tạo nên không gian sự kiện văn minh, sạch đẹp, lực lượng công nhân môi trường Hà Nội đã chủ động triển khai công tác vệ sinh trước, trong và sau chương trình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/urenco-ha-noi-dam-bao-ve-sinh-moi-truong-phuc-vu-su-kien-246261125204346252.htm