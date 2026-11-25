Có những địa danh, những câu chuyện về chiến tranh đã lùi xa theo năm tháng, nhưng ký ức về sự hy sinh của các thế hệ cha ông vẫn được người dân gìn giữ, lưu truyền. Từ những lời kể tưởng chừng đã cũ, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã lần tìm dấu tích, phát hiện và cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Mồ, xã Bình Chương. Đây là kết quả thiết thực trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thể hiện trách nhiệm và đạo lý tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.