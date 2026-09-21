URENCO 3: Sẽ làm rõ thông tin công nhân thuê lao động làm việc thay

Người phụ nữ mặc thường phục, đội nón lá quét dọn, thu gom rác trên một tuyến phố thuộc địa bàn phường Hai Bà Trưng. Ảnh: PV

Trả tiền công theo ngày?

Không mặc đồng phục của công nhân vệ sinh môi trường, một phụ nữ vẫn đều đặn xuất hiện trên nhiều tuyến phố thuộc địa bàn phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, cầm chổi, thu gom rác và thực hiện những phần việc vốn được giao cho lực lượng công nhân vệ sinh. Người phụ nữ này cho biết, mình được một công nhân thuê làm thay, với tiền công khoảng 300.000 đồng/ngày.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người trực tiếp thực hiện công việc này không phải là người được đơn vị vệ sinh môi trường bố trí làm việc trên tuyến. Qua trao đổi, người phụ nữ cho biết, mình được một công nhân thuê để làm thay và được trả tiền theo ngày.

Người phụ nữ giới thiệu tên P. Theo lời bà, khoảng cuối năm 2022, bà bắt đầu nhận quét rác cho một nữ công nhân vệ sinh. Hai bên chỉ thỏa thuận miệng, bà không ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị môi trường. Công việc được tính theo ngày và bà nhận tiền sau mỗi ngày làm việc.

Bà P. cho biết, làm công việc này từ khoảng cuối năm 2022

Bà P. cho biết, công việc không chỉ giới hạn ở một tuyến phố mà bao gồm nhiều tuyến khác nhau. Tiền công được thanh toán theo ngày, với mức bà nhắc đến là khoảng 300.000 đồng/ngày.

Khi phóng viên đặt vấn đề vì sao không xin vào làm việc trực tiếp với công ty, bà P. cho rằng công việc vệ sinh môi trường nặng nhọc, vất vả nên làm thuê như hiện tại giúp bà chủ động hơn về thời gian. "Làm thuê cho người ta, muốn nghỉ ngày nào thì nghỉ, chỉ cần báo cho họ trước là được", bà P. nói.

Bà P. cũng cho biết, với hình thức làm thuê này, bà không có hợp đồng trực tiếp với công ty, không được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cũng không được hưởng các chế độ, chính sách dành cho người lao động làm công việc vệ sinh môi trường như chế độ độc hại, tiền thưởng, các khoản hỗ trợ hoặc chế độ trong dịp lễ, Tết.

Lý giải về việc người công nhân "thật" không trực tiếp làm việc mà thuê mình, bà P. nói: "Họ đã trả tôi 300.000 đồng/ngày công rồi thì chắc chắn hàng tháng họ phải lĩnh các khoản ở công ty nhiều hơn... cái đó thì mình cũng chẳng dám hỏi".

Theo tìm hiểu của phóng viên, nữ công nhân trước đây thuê bà P. quét rác tên L. đã nghỉ hưu vào cuối năm 2025. Bà P. cho biết sau khi bà L. nghỉ, bà vẫn tiếp tục quét rác và người trực tiếp trả tiền công cho bà vẫn là bà L.

Đại diện URENCO 3: Sẽ xác minh, làm rõ

Theo tìm hiểu của phóng viên, công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Hai Bà Trưng hiện do Chi nhánh Hai Bà Trưng - URENCO 3, đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO).

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, đại diện URENCO 3, cho biết, hiện đơn vị quản lý hơn 200 công nhân vệ sinh. Công tác chấm công, giám sát được giao cho các tổ trưởng; hiện có 11 tổ trưởng phụ trách lực lượng lao động này.

Đối với phản ánh có trường hợp công nhân không trực tiếp làm việc mà thuê người khác thực hiện thay, đại diện URENCO 3 cho biết, sẽ xác minh thông tin, nếu có trường hợp như vậy thì việc này trái với quy định của Công ty.

Theo đại diện URENCO 3, do đặc thù công việc vệ sinh môi trường nặng nhọc, có thể có trường hợp công nhân bị ốm, mệt hoặc gặp việc đột xuất và người thân hỗ trợ trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, vị này cũng phân biệt rõ việc hỗ trợ tạm thời với trường hợp một công nhân không làm việc trong thời gian dài nhưng vẫn nhận lương và thuê người khác làm thay là hoàn toàn khác nhau.

Bà P. trao đổi với người được cho là bà L. - người được bà P. cho biết, trực tiếp trả tiền công cho mình.

"Nếu xác minh có trường hợp như vậy, thì đây là vi phạm nghiêm trọng quy định của Công ty và sẽ bị xử lý theo quy định", vị đại diện URENCO 3 thông tin