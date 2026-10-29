Upwind huy động 400 triệu USD, được định giá 3,8 tỷ USD nhờ bảo mật AI

Ngày 28/10, Upwind Security, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ có trụ sở tại San Francisco (Mỹ), công bố hoàn tất vòng gọi vốn Series C trị giá 400 triệu USD do Bessemer Venture Partners dẫn dắt. Thương vụ đưa mức định giá của Upwind lên 3,8 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 1,5 tỷ USD ghi nhận trong vòng gọi vốn trước đó.

Theo thông báo từ Upwind, vòng đầu tư mới có sự tham gia của nhiều quỹ hiện hữu như Greylock Partners, Cyberstarts, Craft Ventures, Salesforce Ventures, TCV và Alta Park Capital. Canapi Ventures cũng gia nhập danh sách nhà đầu tư của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, vòng Series C diễn ra chưa đầy 9 tháng sau khi Upwind công bố huy động 250 triệu USD trong vòng Series B vào tháng 1/2026. Tính từ khi thành lập năm 2022, tổng vốn mà doanh nghiệp công bố huy động đã vượt 800 triệu USD.

Khoản đầu tư mới sẽ được Upwind sử dụng để đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm, mở rộng đội ngũ kỹ thuật và tăng cường hoạt động kinh doanh. Trọng tâm là xây dựng nền tảng bảo mật tích hợp dành cho hạ tầng điện toán đám mây, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các tác nhân AI tự động.

Upwind Security, doanh nghiệp phát triển nền tảng bảo mật đám mây và AI, công bố vòng gọi vốn Series C trị giá 400 triệu USD. Ảnh: Upwind/Bessemer Venture Partners.

Theo Upwind, doanh thu của công ty trong năm 2026 đã tăng gấp bốn lần. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố doanh thu tuyệt đối hoặc báo cáo tài chính kiểm toán để đối chiếu mức tăng trưởng này.

Khác với phương pháp bảo mật dựa chủ yếu vào quét lỗ hổng định kỳ, nền tảng của Upwind tập trung giám sát hệ thống trong thời gian vận hành thực tế (runtime security). Công nghệ này nhằm phát hiện hoạt động bất thường, đánh giá khả năng khai thác lỗ hổng và hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các nguy cơ có mức độ ưu tiên cao.

Công ty đang phát triển các cảm biến AI cho thiết bị đầu cuối, công cụ quét tác nhân AI cùng hệ thống quản lý tài nguyên và mối liên kết giữa các thành phần hạ tầng.

Upwind cũng giới thiệu ba tác nhân bảo mật sử dụng AI gồm Blue Agent, Red Agent và Green Agent. Trong đó, Blue Agent hỗ trợ điều tra dấu hiệu tấn công; Red Agent kiểm tra khả năng khai thác các điểm yếu bảo mật; còn Green Agent tập trung xác định và khắc phục rủi ro trong hệ thống.

Amiram Shachar, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Upwind, nhận định AI đang làm thay đổi kiến trúc hạ tầng đám mây, đồng thời gia tăng quy mô và mức độ phức tạp của các mối đe dọa an ninh mạng.

Thương vụ huy động 400 triệu USD cho thấy sự quan tâm của giới đầu tư đối với các công nghệ bảo vệ hạ tầng AI và điện toán đám mây. Tuy nhiên, mức định giá 3,8 tỷ USD phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư, không đồng nghĩa với doanh thu hoặc lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp.

Đối với thị trường Việt Nam, sự phát triển của các nền tảng bảo mật dựa trên dữ liệu vận hành đặt ra yêu cầu mới cho doanh nghiệp đang triển khai AI, dịch vụ đám mây và hệ thống số hóa. Bên cạnh việc phát hiện lỗ hổng, khả năng giám sát hoạt động theo thời gian thực và kiểm soát các tác nhân AI có thể trở thành yếu tố quan trọng trong chiến lược bảo vệ hạ tầng số.