UPRIZE sẵn sàng giải mã tình yêu trên 'chuyến tàu mỹ nam'

Sau thành công vang dội của Gõ cửa nhà mỹ nam, các thành viên UPRIZE chuẩn bị tái ngộ khán giả trong hành trình mới mang tên Gõ cửa chuyến tàu mỹ nam. Nếu phần đầu tiên từng tạo dấu ấn khi đưa mô hình phim tương tác đến gần hơn với khán giả, thì sự trở lại lần này tiếp tục mở rộng trải nghiệm theo hướng nhập vai và khám phá tình yêu.

Trong phim, người xem không chỉ theo dõi diễn biến câu chuyện mà còn trực tiếp đưa ra lựa chọn, trải nghiệm những cung bậc cảm xúc và khám phá cách mình yêu thông qua từng ngã rẽ của hành trình.

"Chuyến tàu mỹ nam" cùng UPRIZE chuẩn bị "lăn bánh".

Với hành trình Gõ cửa chuyến tàu mỹ nam, khán giả sẽ được bước lên một chuyến tàu cảm xúc, với 7 trạm dừng chân khác biệt, tương ứng với 7 cung bậc cảm xúc khác nhau. Mỗi điểm đến là một trải nghiệm hẹn hò độc đáo, nơi kịch bản được đan cài khéo léo qua những lựa chọn mang tính quyết định. Chính khán giả sẽ là người cầm lái, định hướng diễn biến và vẽ nên bức tranh cho các mối quan hệ. Không chỉ thỏa mãn thị giác với những thước phim lãng mạn, dự án còn mang đến trải nghiệm thấu hiểu bản thân, giúp khán giả tự khám phá 'ngôn ngữ tình yêu' của chính mình.

Bằng sức hút cá nhân và năng lượng tươi mới, các thành viên UPRIZE khi tham dự đóng phim sẽ lần lượt hóa thân thành những hình mẫu lý tưởng tại từng điểm dừng cảm xúc. Những nhân vật trong phim với những 'phản ứng hóa học' ngọt ngào đan xen cùng các ngã rẽ bất ngờ chắc chắn sẽ giữ chân người xem đến phút cuối cùng.

Các thành viên UPRIZE gây bất ngờ lớn với diễn xuất của mình.

Chia sẻ về dự án đặc biệt này, các thành viên UPRIZE không giấu nổi sự phấn khích và rất mong chờ "chuyến tàu mỹ nam" khởi hành..