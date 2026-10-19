Uống vitamin tổng hợp chứa canxi, vitamin D có giúp giảm loãng xương sau mãn kinh?

Viên uống vitamin tổng hợp thường được lựa chọn để bổ sung các vi chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, sức khỏe xương sau mãn kinh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là sự thay đổi nội tiết, lượng canxi và vitamin D được cung cấp hằng ngày.

1. Vì sao nguy cơ loãng xương tăng sau mãn kinh?

Estrogen là hormone có vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương. Khi bước vào giai đoạn mãn kinh, nồng độ estrogen giảm, quá trình hủy xương có thể diễn ra nhanh hơn quá trình tạo xương. Hệ quả là mật độ xương suy giảm, làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương khi té ngã hoặc gặp chấn thương nhẹ.

Bên cạnh thay đổi nội tiết, tuổi tác cũng ảnh hưởng đến khả năng duy trì khối lượng xương. Chế độ ăn thiếu canxi, thiếu vitamin D, ít vận động chịu sức nặng, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia hoặc có thể trạng nhẹ cân đều có thể làm tăng nguy cơ mất xương. Một số bệnh lý và thuốc sử dụng kéo dài, đặc biệt là glucocorticoid, cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe xương.

Loãng xương thường tiến triển âm thầm, không gây đau rõ rệt trong giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện khi bị gãy xương sau một cú ngã nhẹ hoặc khi được đo mật độ xương. Vì vậy, phụ nữ sau mãn kinh cần quan tâm đến sức khỏe xương ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng.

Dinh dưỡng đầy đủ là một phần quan trọng trong việc duy trì xương chắc khỏe. Trong đó, canxi là thành phần cấu tạo chủ yếu của xương, còn vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi. Tuy nhiên, dinh dưỡng chỉ là một phần của kế hoạch bảo vệ xương, bên cạnh vận động phù hợp, phòng ngừa té ngã và đánh giá nguy cơ loãng xương khi cần thiết.

Nhiều chị em sau mãn kinh lựa chọn uống vitamin tổng hợp để ngăn ngừa loãng xương. Ảnh: AI.

2. Vitamin tổng hợp có đáp ứng đủ nhu cầu canxi và vitamin D?

Vitamin tổng hợp thường cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất trong một sản phẩm. Tuy nhiên, thành phần và hàm lượng giữa các sản phẩm có thể khác nhau; không phải viên vitamin tổng hợp nào cũng chứa canxi và vitamin D, hoặc lượng các vi chất này có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu của phụ nữ sau mãn kinh.

Theo khuyến nghị của Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ, phụ nữ trên 50 tuổi cần khoảng 1.200 mg canxi mỗi ngày từ tổng lượng thực phẩm và sản phẩm bổ sung. Người trưởng thành từ 51-70 tuổi cần khoảng 600 IU vitamin D mỗi ngày; từ trên 70 tuổi, nhu cầu khuyến nghị là 800 IU mỗi ngày. Nhu cầu cụ thể có thể thay đổi theo tình trạng sức khỏe và hướng dẫn chuyên môn.

Trong khi đó, nhiều loại vitamin tổng hợp được thiết kế để bổ sung đa dạng vi chất chứ không nhằm cung cấp toàn bộ nhu cầu canxi cho xương. Do đó, uống một viên mỗi ngày không có nghĩa là đã đáp ứng đủ lượng canxi và vitamin D cần thiết. Người dùng nên kiểm tra nhãn sản phẩm, chú ý hàm lượng từng chất và tính cả lượng dưỡng chất nhận được từ thực phẩm, đồ uống cũng như các sản phẩm bổ sung khác.

Canxi có thể được cung cấp từ sữa và chế phẩm từ sữa, cá nhỏ ăn cả xương, đậu phụ được bổ sung canxi, rau xanh phù hợp và thực phẩm tăng cường canxi. Vitamin D có trong một số loại cá béo, thực phẩm tăng cường vitamin D và được cơ thể tổng hợp khi da tiếp xúc với ánh nắng. Tuy nhiên, lượng nhận được từ chế độ ăn và ánh nắng có thể không đủ ở một số người.

Cũng cần lưu ý rằng bổ sung nhiều vitamin hoặc khoáng chất hơn không đồng nghĩa với xương chắc khỏe hơn. Dùng trùng nhiều sản phẩm có thể khiến tổng lượng một số vi chất vượt mức cần thiết. Vì vậy, không nên tự phối hợp vitamin tổng hợp, canxi, vitamin D và các sản phẩm khác khi chưa kiểm tra thành phần và nhu cầu thực tế.

3. Khi nào cần bổ sung?

Không phải phụ nữ nào sau mãn kinh cũng cần uống vitamin tổng hợp. Việc bổ sung nên căn cứ vào chế độ ăn, tình trạng sức khỏe và nhu cầu dinh dưỡng của từng người.

- Khi chế độ ăn thiếu đa dạng: Phụ nữ ăn uống hạn chế, không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng hoặc có nguy cơ thiếu vi chất có thể cân nhắc bổ sung vitamin tổng hợp sau khi được tư vấn phù hợp.

- Khi cần bổ sung canxi và vitamin D: Vitamin tổng hợp không mặc nhiên cung cấp đủ hai dưỡng chất này để đáp ứng nhu cầu sức khỏe xương. Nếu khẩu phần ăn thiếu canxi hoặc có nguy cơ thiếu vitamin D, cần xem xét lượng dưỡng chất đã có trong sản phẩm và cân nhắc bổ sung riêng khi cần thiết, tốt nhất theo tư vấn của bác sĩ.

- Thận trọng khi sử dụng: Cần kiểm tra thành phần và hàm lượng dưỡng chất để tránh bổ sung quá nhiều canxi và vitamin D từ nhiều sản phẩm. Người mắc bệnh thận, có tiền sử sỏi thận hoặc đang sử dụng thuốc có nguy cơ tương tác nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung.

Cần lưu ý, vitamin tổng hợp không phải biện pháp điều trị hoặc phòng ngừa loãng xương độc lập. Phụ nữ sau mãn kinh có yếu tố nguy cơ như nhẹ cân, từng gãy xương sau chấn thương nhẹ hoặc có cha mẹ từng gãy xương hông nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá nguy cơ.