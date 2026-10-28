Uống trà thế nào để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch?

Nội dung 1. Uống trà đen có thể có lợi hơn cho tim mạch 2. Trà có độ đậm vừa phải là tốt nhất 3. Uống trà quá nóng gây hại cho mạch máu 4. Đặt mục tiêu uống 3 tách trà không đường mỗi ngày

Nghiên cứu kéo dài 9 năm với sự tham gia của 485.934 người trưởng thành Trung Quốc cho thấy, uống trà thường xuyên có liên quan đến việc giảm 11% nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch.

Những người uống trà như một phần của lối sống lành mạnh bao gồm không hút thuốc và tập thể dục thường xuyên, có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp nhất. Tuy vậy, trà vẫn mang lại một số tác dụng bảo vệ cho cả những người hút thuốc.

1. Uống trà đen có thể có lợi hơn cho tim mạch

Người thường xuyên uống trà có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn. Ảnh minh họa AI

Trong nghiên cứu này, trà đen được chứng minh là có liên quan đến sức khỏe tim mạch một cách nhất quán hơn so với trà xanh. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, uống trà đen hoặc trà xanh không đường giúp giảm cholesterol và hỗ trợ kiểm soát huyết áp tốt hơn.

Trà đen chứa các chất chống oxy hóa gọi là theaflavin có thể có tác dụng có lợi đối với chứng viêm và quá trình chuyển hóa lipid.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa khẳng định trà đen tốt hơn trà xanh. Cả hai đều chứa các hợp chất thực vật có lợi và nhìn chung các nghiên cứu đều ủng hộ những lợi ích tiềm năng đối với tim mạch từ cả hai loại trà này.

2. Trà có độ đậm vừa phải là tốt nhất

Trà là nguồn cung cấp catechin dồi dào, một nhóm hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Các hợp chất này làm giảm độ cứng của động mạch, cải thiện lưu lượng máu và giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và suy giảm nhận thức.

Trà có độ đậm vừa phải chứa lượng chất chống oxy hóa phù hợp. Nghiên cứu cho thấy, trà đen ấm, có độ đậm vừa phải là tốt nhất cho sức khỏe tim mạch.

3. Uống trà quá nóng gây hại cho mạch máu

Cùng với loại và độ đậm đặc, các nhà nghiên cứu đã xem xét ảnh hưởng của nhiệt độ đến tác dụng của trà. Nếu trà quá nóng, nó có thể gây hại cho sức khỏe tim mạch.

Trong nghiên cứu này, trà "nóng bỏng" có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mạch máu cao hơn. Các nghiên cứu khác đã chỉ ra mối liên hệ giữa đồ uống nóng với nguy cơ mắc ung thư dạ dày và thực quản cao hơn.

4. Đặt mục tiêu uống 3 tách trà không đường mỗi ngày

Những người tham gia nghiên cứu tự báo cáo lượng trà họ uống và kích thước tách trà của mỗi người có thể khác nhau. Vì các nhà nghiên cứu không đo kích thước tách trà của họ nên không thể biết chính xác lượng trà liên quan đến những lợi ích tim mạch được quan sát thấy.

Tuy nhiên, uống nhiều hơn không có nghĩa là tốt hơn, đặc biệt nếu uống nhiều trà chứa caffeine gây ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc gây ra các tác dụng phụ không mong muốn.

Các nghiên cứu trước đây đã chứng minh việc uống từ hai đến bốn tách trà mỗi ngày cung cấp đủ flavonoid để giúp bảo vệ chống lại bệnh tim mạch.

Ngoài ra, cần lưu ý cách pha trà. Việc thêm đường và sữa làm giảm lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy protein trong sữa liên kết với chất chống oxy hóa làm giảm hiệu quả của chúng.

Nên chọn trà không đường hoặc thêm một chút cam quýt, bạc hà hoặc quế thay vì thêm đường tốt cho tim mạch hơn.