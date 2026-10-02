Uống trà sau khi ăn có làm giảm hấp thu sắt?

Sắt là khoáng chất cần thiết để cơ thể tạo hemoglobin - thành phần của hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy đến các mô. Sắt trong thực phẩm được chia thành hai dạng chính: sắt heme có nhiều trong thịt, hải sản và gia cầm; và sắt không heme chủ yếu có trong các loại đậu, rau xanh, ngũ cốc tăng cường sắt và thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Cơ thể thường hấp thu sắt heme dễ hơn sắt không heme.

Vì sao trà có thể cản trở hấp thu sắt?

Ảnh minh họa

Câu trả lời nằm ở các hợp chất polyphenol, trong đó có tannin, được tìm thấy trong trà. Những chất này có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt không heme khi trà được dùng cùng hoặc gần bữa ăn. Một số hướng dẫn dinh dưỡng của các bệnh viện thuộc hệ thống NHS cũng khuyến cáo hạn chế uống trà ngay trong hoặc sát bữa ăn nếu muốn tối ưu lượng sắt hấp thu.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những người thường xuyên bổ sung sắt từ thực vật, chẳng hạn đậu, đậu lăng, rau lá xanh hoặc các loại ngũ cốc được tăng cường sắt.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng uống trà sau một bữa ăn sẽ khiến cơ thể không hấp thu được sắt. Khả năng hấp thu còn phụ thuộc vào loại sắt trong thực phẩm, tổng thể chế độ ăn và nhiều yếu tố khác. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), các chất làm tăng hoặc giảm hấp thu sắt có thể bị ảnh hưởng bởi tổng thể khẩu phần ăn.

Nếu thích uống trà sau bữa ăn, nên làm thế nào?

Ảnh minh họa

Nếu chế độ ăn uống cân bằng và cơ thể không thiếu sắt, việc uống trà không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn. Cách đơn giản hơn là không uống trà ngay cùng bữa ăn giàu sắt, đặc biệt khi bữa ăn chủ yếu cung cấp sắt không heme.

Một số hướng dẫn dinh dưỡng khuyên nên uống trà vào giữa các bữa ăn thay vì ngay trước, trong hoặc sau khi ăn. Với người đang được điều trị thiếu sắt hoặc sử dụng viên bổ sung sắt, khoảng cách cần được chú ý hơn. NHS khuyến cáo để khoảng 2 giờ giữa thuốc sắt và trà hoặc cà phê, vì những đồ uống này có thể làm giảm lượng sắt được hấp thu.

Ngược lại, vitamin C có thể giúp tăng hấp thu sắt không heme. Vì vậy, khi ăn các thực phẩm giàu sắt từ thực vật, có thể kết hợp cùng rau củ hoặc trái cây giàu vitamin C như cam, kiwi, dâu tây, ớt chuông hoặc cà chua.

Như vậy, nếu có thói quen uống trà sau bữa ăn, không nhất thiết phải quá lo lắng. Điều đáng lưu ý hơn là thời điểm uống trà, đặc biệt với những người có nguy cơ thiếu sắt hoặc đang điều trị thiếu máu thiếu sắt. Khi đó, tách trà khỏi bữa ăn và thuốc bổ sung sắt có thể giúp cơ thể tận dụng lượng sắt tốt hơn.