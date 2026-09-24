Uống thuốc nam 1 tuần, người đàn ông 45 tuổi vàng da tăng gấp 42 lần

Tự ý sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh có thể tiềm ẩn nguy cơ tổn thương gan, đặc biệt ở người đã có bệnh lý gan từ trước.

Vàng da tăng gấp 42 lần bình thường

Người bệnh B.M.Đ., 45 tuổi, ở Sông Lô, Phú Thọ, có tiền sử đái tháo đường và xơ gan. Thời gian gần đây, do cảm thấy mệt mỏi, người bệnh tự tìm mua thuốc nam không rõ nguồn gốc về sử dụng.

Sau khoảng một tuần liên tục uống thuốc, người bệnh bắt đầu vàng da tăng dần, mệt mỏi, ăn kém, nước tiểu sẫm màu. Nhận thấy tình trạng bất thường, người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám.

Tại bệnh viện, các bác sĩ thực hiện xét nghiệm máu, siêu âm và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng nhằm đánh giá tình trạng gan, mật và các cơ quan liên quan.

Tổn thương gan nghiêm trọng, chức năng gan suy giảm nghi do thuốc nam không rõ nguồn gốc - Ảnh BVCC

Kết quả cho thấy Bilirubin toàn phần đạt 712,4 µmol/L, cao gấp khoảng 41,9 lần, tương đương 42 lần giới hạn bình thường. Men gan cũng tăng hơn 6 lần so với mức bình thường, trong khi tình trạng đông máu giảm.

Người bệnh được chẩn đoán đợt cấp suy gan mạn, tổn thương gan nghi do thuốc nam, xơ gan Child C và đái tháo đường type 2. Theo các bác sĩ, tổn thương gan xảy ra trên nền bệnh gan mạn tính khiến trường hợp này có nguy cơ diễn biến nặng.

Người bệnh được điều trị và theo dõi sát tại Khoa Nội Hô hấp – Tiêu hóa. Các bác sĩ theo dõi diễn biến vàng da, tình trạng ăn uống, mức độ mệt mỏi, màu sắc nước tiểu, chức năng gan và toàn trạng. Đồng thời, các xét nghiệm liên quan được thực hiện để tìm kiếm, loại trừ những nguyên nhân khác có thể gây tổn thương gan.

Sau 9 ngày điều trị, người bệnh đỡ vàng da, ăn uống khá hơn, giảm mệt mỏi; nước tiểu còn vàng nhẹ. Sau khi đánh giá tình trạng lâm sàng, người bệnh được cho xuất viện, tiếp tục dùng thuốc theo đơn và tái khám sau 4 tuần.

Kết quả khám lại sau 1 tháng cho thấy các chỉ số vàng da giảm, men gan và tình trạng đông máu trở về bình thường.

Kết quả khám lại sau 1 tháng các chỉ số vàng da giảm, men gan về bình thường, đông máu về bình thường -Ảnh BVCC

Thảo dược tự nhiên không rõ nguồn gốc gây độc cho gan

BSNT Trần Văn Sơn, khoa Nội Hô hấp – Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cảnh báo, nhiều người cho rằng thuốc có nguồn gốc thảo dược là “tự nhiên” nên an toàn, không gây tác dụng phụ. Tuy nhiên, một số thuốc nam không rõ nguồn gốc, thành phần và chất lượng có thể tiềm ẩn nguy cơ gây độc cho gan.

Nguy cơ không chỉ đến từ bản thân dược liệu mà còn có thể liên quan đến quá trình thu hái, bảo quản, chế biến không bảo đảm hoặc sản phẩm bị pha trộn các thành phần khác không được công bố.

Khi các chất này được đưa vào cơ thể, gan phải chuyển hóa. Nếu quá trình chuyển hóa, thải độc bị quá tải hoặc tế bào gan bị tổn thương, người bệnh có thể bị tổn thương gan do thuốc, thậm chí dẫn đến suy gan.

BSNT Trần Văn Sơn – Khoa Nội Hô hấp – Tiêu hoá kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh trước khi ra viện - Ảnh BVCC

BSNT Trần Văn Sơn khuyến cáo, người dân cần lưu ý các dấu hiệu như vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, mệt mỏi kéo dài, chán ăn, buồn nôn hoặc đau tức vùng hạ sườn phải. Đây có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý, trong đó có bệnh lý gan và đường mật.

Khi xuất hiện những dấu hiệu này, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, làm xét nghiệm và xác định nguyên nhân, thay vì tự mua thuốc điều trị.

Đặc biệt, người có bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh gan cần tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ. Không nên tự ý ngừng thuốc điều trị bệnh nền để chuyển sang thuốc nam, thuốc đông y, sản phẩm “gia truyền” không rõ nguồn gốc... hoặc các phương pháp chưa được kiểm chứng.

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