Uống rượu rồi lái xe, tài xế gây tai nạn chết người

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 4h ngày 8/7/2026, sau khi uống rượu cùng với bạn, bị cáo Đỗ Tiến Dũng (SN 1992) điều khiển xe ô tô BKS 17H-039.54 đi từ Khu đô thị Trái Diêm I (thôn Đông, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên) về nhà tại xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên.

Tuy nhiên, khi về đến nhà, bị cáo Dũng điều khiển ô tô trong tình trạng sử dụng rượu bia đã va chạm vào phần đuôi xe mô tô do anh N.V.P. (SN) điều khiển đi phía trước cùng chiều.

Bị cáo Đỗ Tiến Dũng bị tuyên mức án 2 năm tù vì có hành vi sử dụng rượu khi lái ô tô gây tai nạn chết người.

Sau cú va chạm, anh N.V.P. bị hất văng lên góc dưới bên phải kính chắn gió phía trước xe ô tô rồi ngã, rơi xuống đường.

Hậu quả, anh N.V.P. bị đa chấn thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện, sau đó tử vong cùng ngày.

Kết quả nồng độ cồn trong hơi thở của bị cáo Dũng tại thời điểm kiểm tra là 1,011mg/l.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị truy tố bị cáo Đỗ Tiến Dũng phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm b khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Khi được nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Dũng bày tỏ ăn năn hối cải, nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Bị cáo gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình bị hại và đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng hình phạt nhẹ nhất.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo gây ra là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông làm thiệt hại đến sức khỏe của người tham gia giao thông.

Bị cáo là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực trách nhiệm, năng lực hành vi hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị cáo và đại diện bị hại đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường. Đại diện bị hại không có yêu cầu gì khác về việc bồi thường.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Tiến Dũng 2 năm tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hình phạt bổ sung, cấm bị cáo hành nghề lái xe trong thời hạn 1 năm kể từ ngày chấp hành xong bản án.