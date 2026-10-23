Uống rượu, lái xe gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ngày 23/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Phạm Trọng Đạo (SN 1989), trú tại xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” sau khi đối tượng điều khiển ô tô gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong rồi rời khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 18h ngày 19/10/2026, tại Km 32+300 Quốc lộ 8A, thuộc thôn Bắc Phú, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, nạn nhân là một phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch, bên cạnh có một chiếc xe đạp điện bị hư hỏng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Người và phương tiện gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Phạm Trọng Đạo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an xã Hương Sơn, nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời phối hợp với Công an xã Hương Sơn và Phòng Cảnh sát giao thông khẩn trương huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm phương tiện và người điều khiển liên quan.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đến khoảng 21h30 cùng ngày, chỉ sau hơn 3 giờ đồng hồ, lực lượng Công an đã truy tìm được phương tiện liên quan, xác định Phạm Trọng Đạo là người điều khiển ô tô biển kiểm soát 89H-087.60 gây ra vụ tai nạn.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Trọng Đạo khai nhận hành vi điều khiển ô tô gây tai nạn và cho biết trước khi xảy ra vụ việc đã sử dụng rượu, bia.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Phạm Trọng Đạo để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.