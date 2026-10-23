Uống rượu gây tai nạn chết người, tài xế rời khỏi hiện trường

Ngày 23/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Phạm Trọng Đạo (SN 1989, trú tại xã Sơn Bằng) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 18h ngày 19/10, tại Km 32+300 Quốc lộ 8A, đoạn qua thôn Bắc Phú, xã Hương Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ bị thương nặng.

Đối tượng Phạm Trọng Đạo tại cơ quan điều tra.

Sau sự việc, người điều khiển và phương tiện gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa vào nhập viện cấp cứu, song do vết thương quá nặng, người phụ nữ đã tử vong.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, sau hơn 3 giờ truy tìm, lực lượng công an xác định ô tô mang biển kiểm soát 89H-087.60 liên quan đến vụ tai nạn, đồng thời làm rõ người điều khiển phương tiện là Phạm Trọng Đạo.

Tại cơ quan điều tra, Đạo khai nhận đã điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn và cho biết trước đó có sử dụng rượu, bia.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.