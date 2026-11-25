Lúc 21h8 ngày 24/11, tại Km 4+600 quốc lộ 38, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh kiểm tra, phát hiện anh H.V.H (SN 1994, trú tại bản Mường Chiên, xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La, công nhân Khu công nghiệp VSIP) điều khiển xe mô tô với mức nồng độ cồn 1,101 mg/lít khí thở, vượt gần 2,8 lần ngưỡng xác định khung xử phạt cao nhất.

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn với anh H.V.H.

Tại thời điểm kiểm tra, nam tài xế cho biết, do thời tiết lạnh giá nên uống rượu để giữ ấm cơ thể, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định anh H vi phạm hai hành vi.

Căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ gồm: Vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở; quy định tại điểm d khoản 9 Điều 7, phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng theo điểm c khoản 12 Điều 7.

Không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18, phạt tiền từ 200.000 - 300.000 đồng.

Tổng mức phạt tiền dự kiến là 9.250.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe theo quy định.

Trước đó, lúc 20h30 cùng ngày, tại đường Lãm Làng, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh phát hiện ông T.V.T (trú tại Mường Ham, Nghệ An), điều khiển xe mô tô vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nồng độ cồn trong hơi thở của người điều khiển phương tiện là 1,759 mg/lít khí thở - vượt xa ngưỡng vi phạm cao nhất theo quy định pháp luật.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với ông T.V.T.

Đáng chú ý, qua tìm hiểu, người vi phạm hiện đang làm công việc bảo vệ, xa quê đi làm ăn, thu nhập hàng tháng không được cao.

Thế nhưng, chỉ vì một cuộc vui, uống rượu cho ấm người sau giờ giao ca, người này có thể phải đối mặt với mức phạt tiền từ 8.000.000 - 10.000.000 đồng, kèm theo hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Clip ghi nhận vụ việc.

Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.