Uống rượu bia từ tối hôm trước, trưa hôm sau vẫn bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn

Theo đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao Ỷ Lan – Dương Đức Hiền (Hà Nội) trưa 14/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 phát hiện, xử lý nhiều trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Đáng chú ý, tài xế điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát 13-626-XX cho biết đã uống rất nhiều rượu bia từ tối hôm trước. Người này cho rằng sau một đêm nghỉ ngơi, đến trưa hôm sau, nồng độ cồn trong cơ thể đã hết nên vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy tài xế vẫn vi phạm nồng độ cồn, với mức 0,108 mg/lít khí thở.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh: TT

Một trường hợp khác là tài xế điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát 31-933-XX cũng bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành xử lý trường hợp này theo quy định.

Việc phát hiện các trường hợp vi phạm vào buổi trưa cho thấy công tác kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn cần được duy trì ở nhiều khung giờ trong ngày, thay vì chỉ tập trung vào buổi tối hoặc đêm muộn. Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Vì vậy, người dân cần chủ động hình thành thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe, không tự phán đoán khả năng điều khiển phương tiện dựa trên thời gian nghỉ ngơi hay cảm giác tỉnh táo của bản thân, nhằm bảo đảm an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông khác.