Đặc điểm của cây đinh lăng

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời BSCK2. Huỳnh Tấn Vũ, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (cơ sở 3) cho biết, đinh lăng là loại cây thân nhỏ, thân nhẵn, không có gai, thường cao 0,8 - 1,5m. Lá kép 3 lần xẻ lông chim dài 20-40cm, không có lá kèm rõ.

Lá chét có cuống gầy dài 3-10mm, phiến lá chét có răng cưa không đều, lá có mùi thơm. Cụm hoa hình chùy ngắn 7-18mm gồm nhiều tán, mang nhiều hoa nhỏ. Tràng 5, nhị 5 với chỉ nhị gầy, bầu hạ 2 ngăn có dìa trắng nhạt. Quả dẹt dài 3-4mm, dày 1mm có vòi tồn tại.

Đinh lăng được trồng phổ biến làm cảnh khắp nước ta, còn gọi là cây gỏi cá (vì nhân dân thường lấy lá để ăn gỏi cá), nam dương lâm. Tên khoa học Polyscias fruticosa (L.) Harms (Panax fruticosum L, Nothopanax fruticosum (L) Miq., Tieghentopanax fruiticosus (L.) R. Vig. Thuộc họ Ngũ gia bì Araliaceae.

Uống nước lá đinh lăng hàng ngày có tốt không là băn khoăn của nhiều người

- Bộ phận dùng: Lá, cành, rễ (rửa sạch đất cát, phơi hay sấy khô)

- Thành phần hóa học: Trong đinh lăng có các alcoloid, glucozit, saponin, flavonoid, tanin, vitamin B, các axit amin trong đó có lyzin, xystei, và methionin là những axit amin không thể thay thế được.

- Theo Đông y, dược liệu đinh lăng vị ngọt, hơi đắng, tính mát. Tác dụng dược lý và chủ trị của đinh lăng tùy vào từng bộ phận.

Uống nước lá đinh lăng hàng ngày có tốt không?

Tuy nước lá đinh lăng rất tốt cho sức khoẻ nhưng các chuyên gia khuyến cáo không nên uống loại nước này hàng ngày.

Nhà khoa học, lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội cho biết, đinh lăng tuy là vị thuốc quý trong y học cổ truyền tuy nhiên nếu sử dụng vẫn cần phải tham khảo ý kiến của các thầy thuốc Đông y hoặc các bác sĩ. Bạn cũng không nên tự ý sử dụng hoặc sử dụng quá nhiều vì có thể gây hại cho sức khoẻ.

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, trong lá đinh lăng có nhiều saponin nên nếu lạm dụng sử dụng quá nhiều rất dễ gặp phải một số tác dụng phụ chóng mặt, hoa mắt, khó chịu, mệt mỏi. Vì thế, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà cân nhắc liều lượng sử dụng cho phù hợp, không được uống kéo dài.

Ngoài ra, trẻ em không nên uống nước lá đinh lăng mà chỉ nên dùng ngoài da vì hệ cơ quan của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, nếu lạm dụng uống nước lá đinh lăng có thể ảnh hưởng xấu tới tổng trạng cũng như hệ tim mạch.

Mặc dù đinh lăng dược liệu thiên nhiên ít độc nhưng khi dùng với liều lượng nhiều vẫn có nguy cơ bị ngộ độc, nhất là ở phổi, gan, dạ dày, tim, ruột.

Phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu không nên uống lá đinh lăng để tránh ảnh hưởng đến thai nhi.