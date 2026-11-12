Uống nước: Không phải cứ uống nhiều là tốt

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Cơ thể con người cần nước mỗi ngày để duy trì sự sống. Ngay cả khi ngủ, cơ thể vẫn bị mất nước qua cơ chế thở, đổ mồ hôi và hệ tiêu hóa.

Đó là lý do nhiều người chọn uống một ly nước lớn trước khi lên giường. Tuy nhiên, điều này có thể mang lại những lợi - hại khác nhau.

Gián đoạn chu kỳ giấc ngủ do tiểu đêm và một số hệ lụy có thể xảy ra

Lượng nước phù hợp với con người thường dao động khoảng 1,8 - 2,2 lít, tùy thuộc vào thể trạng và mức độ vận động của mỗi người.

Thông thường, lượng nước tiểu của con người sẽ giảm mạnh vào ban đêm. Cơ chế sinh học như vậy giúp con người có thể ngủ liền mạch từ 6 - 8 tiếng. Việc nạp 1 - 2 ly nước ngay sát giờ ngủ sẽ phá vỡ chu kỳ tự nhiên này, buộc phải thức giấc giữa đêm để đi vệ sinh.

Bên cạnh đó, đừng chủ quan với việc thiếu ngủ do thức dậy đi tiểu. Tình trạng mất ngủ, ngủ không sâu giấc kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Theo một nghiên cứu uy tín, những người trưởng thành ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ bị đột quỵ hoặc đau tim cao hơn gấp nhiều lần so với người ngủ đủ giấc. Nhất là trong những thời điểm thời tiết lạnh thì nguy cơ đột quỵ có xu hướng gia tăng vào ban đêm.

Một trong những yếu tố được đề cập là tình trạng cơ thể thiếu nước, khiến máu có thể trở nên cô đặc hơn, làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông và tạo điều kiện cho cục máu đông hình thành trong lòng mạch. Cục máu đông khi di chuyển theo dòng máu có thể gây tắc nghẽn mạch tại những cơ quan quan trọng như não và tim, dẫn đến đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng huyết khối là nguyên nhân chính trong nhiều trường hợp tắc nghẽn mạch vành và mạch máu não.

Vì vậy, uống một cốc nước ấm trước khi đi ngủ khoảng 30 phút đến 1 giờ được cho là có thể giúp duy trì trạng thái đủ nước, hỗ trợ tuần hoàn trong thời gian nghỉ ngơi. Theo website Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức, thói quen này có thể góp phần hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông và hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch.

Ngoài ra, yếu tố tuổi tác cũng ảnh hưởng lớn. Người càng lớn tuổi bàng quang càng dễ bị tăng hoạt. Các bệnh lý như sa sút trí tuệ, đái tháo đường, phì đại tuyến tiền liệt... sẽ khiến não bộ khó kiểm soát tín hiệu bàng quang, làm trầm trọng hơn chứng tiểu đêm nếu uống nước sai cách.

Ở mỗi người thì lượng nước cần bổ sung không giống nhau. Cân nặng, cường độ hoạt động và điều kiện môi trường đều ảnh hưởng đến nhu cầu của cơ thể. Người thường xuyên tập luyện, làm việc ngoài trời hoặc đổ nhiều mồ hôi cần chú ý bổ sung nước để tránh mất nước.

Duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày, trong đó có việc bổ sung một lượng nước phù hợp trước khi ngủ, là cách hỗ trợ cơ thể duy trì trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, không nên xem đây là biện pháp có thể trực tiếp ngăn ngừa đột quỵ.

Những lợi ích khác của việc uống đủ nước trước khi ngủ

Không chỉ cần thiết vào ban ngày, việc bổ sung nước với lượng phù hợp vào buổi tối cũng được cho là mang lại một số lợi ích. Theo Boldsky, thói quen này có thể hỗ trợ cơ thể ở nhiều khía cạnh.

Duy trì trạng thái đủ nước: Trong lúc ngủ, cơ thể không được bổ sung nước thường xuyên như ban ngày, dù các hoạt động trao đổi chất vẫn tiếp diễn. Uống một lượng nước vừa phải trước khi đi ngủ giúp duy trì trạng thái hydrat hóa, hỗ trợ các cơ quan hoạt động ổn định trong suốt thời gian nghỉ ngơi.

Hỗ trợ quá trình đào thải chất thải: Hằng ngày, cơ thể liên tục tạo ra các chất thải trong quá trình hoạt động và trao đổi chất. Nước đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển, đào thải những chất này thông qua hệ bài tiết. Bổ sung đủ nước vào buổi tối giúp duy trì hoạt động bài tiết ngay cả khi cơ thể đang nghỉ ngơi.

Góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ: Nước giúp duy trì sự cân bằng khoáng chất và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Trong khi ngủ, cơ thể thực hiện nhiều quá trình phục hồi và điều chỉnh chức năng. Việc cung cấp đủ nước hỗ trợ các hoạt động này, đồng thời góp phần duy trì trạng thái thư giãn của cơ bắp và khớp. Nhờ đó, cơ thể có thể cảm thấy dễ chịu, khỏe khoắn hơn khi thức dậy.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Nước không chứa calo nhưng có vai trò trong quá trình trao đổi chất. Một số quan điểm cho rằng uống nước, nhất là nước mát, có thể khiến cơ thể tiêu hao thêm năng lượng để điều chỉnh nhiệt độ.

Hạn chế nguy cơ chuột rút vào ban đêm: Thiếu nước có thể là một trong những yếu tố liên quan đến tình trạng chuột rút khi ngủ. Bổ sung đủ nước giúp duy trì cân bằng điện giải, qua đó góp phần hạn chế nguy cơ co thắt cơ gây đau và khó chịu trong đêm.

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đủ nước và 3 thời điểm để uống nước cần nhớ

Cách đơn giản nhất là quan sát màu sắc nước tiểu. Nếu nước tiểu có màu vàng nhạt hoặc trong suốt nghĩa là đã uống đủ nước. Ngược lại, nếu nước tiểu màu vàng sẫm, cơ thể khát nước. Sau đây là 3 thời điểm uống nước cần nhớ:

Trong mỗi bữa ăn: Uống một ly nước nhỏ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

Trước và sau khi tập thể dục: Bù đắp lượng mồ hôi đã mất khi vận động.

Khi thấy đói bụng: Đôi khi não bộ sẽ nhầm lẫn giữa cảm giác khát nước và cảm giác đói. Một ly nước lúc này sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn.

Uống nước rất tốt nhưng uống sai thời điểm sẽ phản tác dụng. Nguyên tắc là hãy uống đủ nước vào ban ngày và nên uống nước trước khi đi ngủ ít nhất 2 tiếng.

Nếu đã thay đổi thói quen nhưng vẫn gặp phải các triệu chứng tiểu đêm hoặc mất ngủ kéo dài, hãy đến gặp bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng ngay để được tư vấn cách chăm sóc sức khỏe phù hợp nhất.

Minh Đức (Theo Phunumoi, Suckhoedoisong)