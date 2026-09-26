Uống nước chanh gừng trước khi đi ngủ có tác dụng gì?

Chanh và gừng đều là những nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp. Khi kết hợp với nước ấm, thêm một chút mật ong nếu muốn, chúng tạo thành thức uống có vị chua nhẹ, cay ấm và dễ uống.

Nhiều người có thói quen dùng nước chanh gừng vào buổi tối với mong muốn hỗ trợ tiêu hóa hoặc làm dịu cơ thể trước khi ngủ. Một số lợi ích có thể kể đến như sau.

Hỗ trợ giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu

Gừng từ lâu đã được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể thúc đẩy quá trình làm rỗng dạ dày, từ đó góp phần giảm cảm giác đầy bụng và khó chịu sau ăn.

Vì vậy, một cốc nước gừng ấm có thể phù hợp với những người cảm thấy hơi đầy bụng sau bữa tối. Tuy nhiên, đây không phải là cách thay thế cho việc điều chỉnh khẩu phần ăn hoặc điều trị các bệnh lý tiêu hóa.

Nước chanh gừng hỗ trợ giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu.

Có thể giúp giảm buồn nôn

Gừng là một trong những nguyên liệu được nghiên cứu khá nhiều về khả năng giảm buồn nôn. Một số bằng chứng cho thấy gừng có thể hỗ trợ giảm buồn nôn trong một số tình huống như say tàu xe hoặc buồn nôn liên quan đến thai kỳ. Một cốc nước chanh gừng ấm vì thế có thể giúp làm dịu cảm giác khó chịu ở một số người.

Tuy nhiên, lượng gừng sử dụng trong một cốc nước thông thường không cố định và hiệu quả cũng khác nhau tùy từng người. Nếu buồn nôn kéo dài hoặc đi kèm đau bụng, nôn nhiều, sốt hay các triệu chứng bất thường khác, nên tìm nguyên nhân thay vì chỉ sử dụng đồ uống này.

Làm dịu cảm giác khó chịu ở cổ họng, nghẹt mũi

Khi bị cảm lạnh, một thức uống ấm có thể giúp làm dịu cổ họng và tạo cảm giác dễ chịu hơn. Hơi ấm cũng có thể giúp làm loãng dịch nhầy, từ đó hỗ trợ cảm giác thông thoáng đường hô hấp.

Chanh cung cấp vitamin C, trong khi gừng có vị cay ấm. Nếu thêm một lượng nhỏ mật ong, thức uống có thể dễ uống hơn và giúp làm dịu cổ họng. Tuy nhiên, nước chanh gừng chỉ có vai trò hỗ trợ giảm khó chịu, không phải thuốc điều trị cảm lạnh, cảm cúm hay nhiễm trùng đường hô hấp.

Bổ sung thêm nước cho cơ thể

Mất nước có thể góp phần khiến phân khô và làm tình trạng táo bón trở nên khó chịu hơn. Vì vậy, duy trì lượng nước đầy đủ trong ngày là một phần quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa.

Một cốc nước chanh gừng ấm có thể giúp bổ sung thêm chất lỏng. Tuy nhiên, nếu bị táo bón, điều quan trọng hơn vẫn là uống đủ nước trong ngày, ăn đủ chất xơ và duy trì vận động. Không nên xem nước chanh gừng như một loại “thuốc nhuận tràng” hay giải pháp duy nhất cho táo bón kéo dài.

Gừng chứa các hợp chất có đặc tính chống oxy hóa

Gừng chứa gingerol và một số hợp chất thực vật khác có hoạt tính chống oxy hóa. Đây là một trong những lý do gừng được quan tâm trong các nghiên cứu về sức khỏe.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng uống nước chanh gừng sẽ “thải độc” hay loại bỏ độc tố khỏi cơ thể thông qua việc đổ mồ hôi. Cơ thể vốn có các cơ quan như gan và thận đảm nhiệm quá trình chuyển hóa, lọc và đào thải chất thải.

Uống chanh gừng giúp dễ đi vào giấc ngủ.

Uống trước khi ngủ không có nghĩa là càng uống nhiều càng tốt

Dù là thức uống từ nguyên liệu tự nhiên, nước chanh gừng vẫn không phù hợp với tất cả mọi người. Chanh có tính acid, vì vậy uống quá nhiều hoặc uống khi bụng đói có thể khiến một số người cảm thấy cồn cào, khó chịu hoặc làm nặng thêm triệu chứng trào ngược. Gừng dùng với lượng lớn cũng có thể gây khó chịu ở đường tiêu hóa ở một số người.

Nếu muốn uống vào buổi tối, có thể pha loãng với nước ấm, dùng lượng chanh và gừng vừa phải, đồng thời tránh uống quá sát giờ nằm nếu bản thân dễ bị trào ngược hoặc phải đi tiểu nhiều vào ban đêm. Đặc biệt, người đang sử dụng thuốc hoặc có bệnh lý nền nên hỏi bác sĩ nếu muốn sử dụng gừng thường xuyên với lượng lớn.