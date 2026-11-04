Uống nước ấm trước khi ngủ: Thói quen nhỏ, lợi ích lớn

Thói quen này không nhất thiết phù hợp với tất cả mọi người, bởi nhu cầu nước còn phụ thuộc vào mức độ vận động, chế độ ăn uống và tình trạng sức khỏe. Duy trì lượng nước hợp lý trong ngày vẫn là điều quan trọng hơn việc cố uống thêm trước khi lên giường.

Duy trì cân bằng nước trong lúc ngủ

Ngay cả khi ngủ, cơ thể vẫn cần nước để duy trì tuần hoàn, điều hòa thân nhiệt và thực hiện các hoạt động sinh lý. Có thể uống một lượng nước ấm vừa phải trước khi ngủ có thể giúp giảm cảm giác khát nếu bạn chưa bổ sung đủ nước trong ngày hoặc vừa vận động, đổ nhiều mồ hôi. Tuy nhiên, nước ấm không có ưu thế bù nước rõ rệt so với nước ở nhiệt độ thường, vì vậy bạn nên ưu tiên bổ sung nước đều đặn trong ngày.

Uống một lượng nước ấm vừa phải trước khi ngủ có thể giúp giảm cảm giác khát

Hỗ trợ hoạt động đường ruột

Cung cấp đủ nước giúp duy trì độ mềm của phân, hỗ trợ quá trình đại tiện và có thể hạn chế táo bón, đặc biệt ở người uống ít nước. Uống một ít nước ấm vào buổi tối có thể góp phần đáp ứng nhu cầu chất lỏng hằng ngày, nhưng không có đủ bằng chứng cho thấy thói quen này tự nó giúp cải thiện táo bón. Để hỗ trợ hệ tiêu hóa, bạn nên kết hợp chế độ ăn giàu chất xơ, vận động thường xuyên và duy trì giờ đi vệ sinh đều đặn.

Bạn nên kết hợp với chế độ ăn giàu chất xơ thay vì chỉ trông chờ vào một cốc nước ấm trước khi ngủ

Tạo khoảng nghỉ thư thái trước khi lên giường

Sau một ngày bận rộn, dành vài phút nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh và uống một ít nước ấm nếu cảm thấy khát có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái. Nếu kết hợp với việc đọc sách, nghe nhạc nhẹ hoặc giảm sử dụng điện thoại, thói quen này có thể trở thành một phần của nếp sinh hoạt buổi tối.

Dù vậy, chưa có đủ bằng chứng cho thấy nước ấm tự nó giúp cải thiện giấc ngủ, nên hiệu quả thư giãn còn phụ thuộc vào môi trường ngủ và các thói quen đi kèm.

Hạn chế những khó chịu liên quan đến thiếu nước

Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, một số người có thể gặp tình trạng khát, khô miệng, mệt mỏi hoặc đau đầu. Những biểu hiện này không đặc hiệu cho tình trạng thiếu nước, nhưng người vận động nhiều hoặc đổ nhiều mồ hôi nên chú ý bổ sung chất lỏng để bù lại lượng nước đã mất. Uống một ít nước vào buổi tối có thể hữu ích nếu cơ thể vẫn còn khát, nhưng không phải biện pháp đặc hiệu để phòng ngừa chuột rút hoặc đau đầu; việc bổ sung nước đều đặn trong ngày vẫn quan trọng hơn.

Bổ sung nước đầy đủ giúp hạn chế những khó chịu liên quan đến thiếu nước

Góp phần duy trì sự tỉnh táo và tâm trạng ổn định

Tình trạng thiếu nước có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, sự tỉnh táo và cảm giác thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày. Đáp ứng nhu cầu nước giúp cơ thể và não bộ duy trì hoạt động bình thường, qua đó hạn chế một số khó chịu có thể xuất hiện khi mất nước. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định uống nước ấm ngay trước khi ngủ trực tiếp cải thiện sức khỏe tinh thần hoặc làm giảm lo âu, trầm cảm; những lợi ích này cần được nhìn nhận trong mối liên hệ với chế độ sinh hoạt và chất lượng giấc ngủ nói chung.

Uống quá nhiều nước sát giờ ngủ có thể khiến bạn phải thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh, làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi. Người mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản cũng nên tránh uống nhiều nước rồi nằm xuống ngay nếu điều đó khiến triệu chứng khó chịu hơn. Vì vậy, hãy uống nước đều trong ngày và chỉ bổ sung một lượng nhỏ vào buổi tối khi cần thiết.

Không phải lúc nào uống nhiều nước ấm trước khi ngủ cũng tốt

Thói quen uống nước ấm trước khi ngủ có thể mang lại lợi ích nếu phù hợp với nhu cầu của cơ thể và không làm gián đoạn giấc ngủ. Duy trì lượng nước hợp lý, kết hợp với sinh hoạt điều độ sẽ giúp bạn chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Hiểu rõ việc uống nước ấm trước khi ngủ mang lại những lợi ích gì cũng giúp bạn điều chỉnh thói quen này phù hợp với bản thân.