Uống nhầm dầu thắp đèn thờ, bé trai 16 tháng tuổi khẩn cấp vào viện

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa tiếp nhận và điều trị một bé trai 16 tháng tuổi bị viêm phổi sau khi uống nhầm dầu thắp đèn thờ.

Theo thông tin từ bệnh viện, trước đó, trong lúc làm việc nhà, bố của bé nghe thấy tiếng con khóc thét nên vội chạy vào kiểm tra. Anh phát hiện chai nhựa đựng dầu thắp đèn thờ màu đỏ, thường đặt dưới chân tủ thờ, đã bị bật nắp, miệng bé nồng nặc mùi dầu.

Ngay sau đó, trẻ xuất hiện tình trạng ho nhiều, nôn ói và mệt lả. Gia đình nhanh chóng đưa bé đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, các bác sĩ thăm khám, đánh giá tình trạng bệnh nhi, tiến hành truyền dịch và sử dụng thuốc theo phác đồ điều trị. Trẻ có biểu hiện sốt, kết quả thăm khám lâm sàng và xét nghiệm ghi nhận dấu hiệu viêm phổi do hít phải dầu thắp.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hồng Nhung, khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, cho biết biến chứng nguy hiểm nhất khi trẻ uống nhầm dầu thắp là suy hô hấp, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong.

Theo bác sĩ, việc xử trí ngộ độc dầu thắp khác với các loại ngộ độc thông thường. Người nhà tuyệt đối không được gây nôn hoặc móc họng trẻ, bởi dầu thắp thuộc nhóm hydrocarbon dễ bay hơi, có sức căng bề mặt thấp nên dễ xâm nhập vào đường thở trong quá trình uống hoặc khi trẻ bị gây nôn.

Khi vào phổi, dầu có thể lan nhanh, gây tổn thương niêm mạc, viêm phổi, xẹp phổi, thậm chí dẫn đến hoại tử mô phổi. Sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định và trẻ được xuất viện.

Bác sĩ Nhung lưu ý, ngộ độc do uống nhầm hóa chất, xăng dầu hoặc thuốc là tai nạn sinh hoạt nguy hiểm, thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong môi trường gia đình.

Để phòng tránh những sự cố tương tự, phụ huynh cần cất giữ dầu thắp, hóa chất và thuốc ngoài tầm với của trẻ, không để những vật dụng này ở nơi trẻ dễ tiếp cận. Gia đình cũng không nên sử dụng chai lọ đựng thực phẩm để chứa hóa chất nhằm tránh nhầm lẫn.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần thường xuyên kiểm tra, thu dọn các vật dụng nguy hiểm như dao kéo, đồ sắc nhọn và những vật nhỏ dễ nuốt; lắp đặt thiết bị bảo vệ tại những khu vực có nguy cơ va chạm, té ngã. Trẻ cần được giám sát thường xuyên, nhất là khi ở gần bếp, ban công hoặc cầu thang.

Đặc biệt, khi phát hiện trẻ uống nhầm xăng dầu hoặc hóa chất, người nhà không tự ý gây nôn hay móc họng mà cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.