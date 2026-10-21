Uống mấy cốc nước mỗi ngày để kiểm soát huyết áp?

Nội dung 1. Thiếu nước ảnh hưởng đến huyết áp như thế nào? 2. Nên uống bao nhiêu cốc nước mỗi ngày để duy trì huyết áp khỏe mạnh? 3. Mẹo nhỏ giúp mọi người uống được nhiều nước hơn

1. Thiếu nước ảnh hưởng đến huyết áp như thế nào?

Thiếu nước có tác động trực tiếp và nghiêm trọng đến hệ tuần hoàn và huyết áp. Việc không uống đủ nước (mất nước) có thể gây tăng huyết áp.

Uống không đủ nước có thể làm tăng nồng độ angiotensin II làm thu hẹp mạch máu, do đó có thể làm tăng huyết áp.

Khi không uống đủ nước, lượng muối (natri) dư thừa trong máu sẽ gây viêm. Điều này khiến các mạch máu không thể giãn nở và cản trở lưu thông máu bình thường. Natri dư thừa làm giữ nước trong mô và làm tăng áp lực lên hệ mạch máu. Tình trạng mất nước cũng kích hoạt hệ thần kinh giao cảm hoạt động quá mức làm tăng huyết áp.

2. Nên uống bao nhiêu cốc nước mỗi ngày để duy trì huyết áp khỏe mạnh?

Uống đủ nước mỗi ngày giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh. Ảnh minh họa AI

Mặc dù không có yêu cầu cụ thể nào về lượng nước cần thiết để duy trì huyết áp khỏe mạnh nhưng mục tiêu chung là uống ít nhất 8 cốc nước mỗi ngày. Trên thực tế, hầu hết người lớn cần nhiều hơn lượng này để đủ nước cho cơ thể, trong khi một số người có bệnh nền có thể cần nhiều hoặc ít hơn.

Uống nhiều nước mỗi ngày giúp cơ thể bổ sung lượng chất lỏng bị mất qua các quá trình như thở, đổ mồ hôi và đi tiểu. Nó cũng hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh.

Hầu hết người lớn cần hơn 6 đến 8 cốc nước mỗi ngày để cơ thể được cung cấp đủ nước cho cơ thể.

Nhìn chung, phụ nữ nên uống 9 cốc chất lỏng mỗi ngày trong khi nam giới cần 13 cốc. Lượng này chưa bao gồm lượng nước nhận được từ việc ăn các thực phẩm giàu nước như trái cây, rau củ và các sản phẩm từ sữa.

Nghiên cứu cho thấy, nhóm người uống từ 6 đến 8 cốc nước lọc mỗi ngày ít có nguy cơ bị huyết áp cao (tăng huyết áp) hơn nhóm người uống ít nước hơn. Một nghiên cứu nhỏ khác trên người trưởng thành khỏe mạnh cho thấy, việc tăng lượng nước uống lên ít nhất 8 cốc mỗi ngày giúp giảm huyết áp đáng kể.

Lượng nước cần thiết mỗi ngày sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng cá nhân bao gồm: Tuổi tác, giới tính, cân nặng, môi trường, tập luyện, các vấn đề sức khỏe như mang thai, cho con bú, bệnh cấp tính hoặc bệnh tim mạch...

3. Mẹo nhỏ giúp mọi người uống được nhiều nước hơn

Hãy tận dụng những thói quen hằng ngày để việc uống đủ nước trở thành phản xạ tự nhiên. Có một số mẹo giúp mọi người uống được nhiều nước hơn bao gồm:

Nên uống nước từng ngụm nhỏ suốt cả ngày, kể cả trong bữa ăn và khi tập thể dục.

Thường xuyên mang bình nước theo bên mình.

Thêm một chút nước ép trái cây vào nước để tăng hương vị.

Sử dụng nước dừa tươi hoặc nước có hương vị không đường...

Lưu ý: Uống đủ nước giúp kiểm soát huyết áp nhưng không thể thay thế bất kỳ loại thuốc huyết áp nào đang dùng theo đơn. Điều quan trọng cần nhớ là không phải ai cũng cần uống nhiều nước để duy trì huyết áp khỏe mạnh. Uống nhiều nước hơn thực chất có thể gây ra huyết áp cao ở những người mắc bệnh thận mạn tính nặng. Những người bị suy tim có thể cần hạn chế lượng chất lỏng nạp vào cơ thể theo khuyến cáo của bác sĩ. Do đó, cần trao đổi với bác sĩ trước khi tăng lượng chất lỏng nạp vào cơ thể nếu bị mắc bệnh thận, suy tim hoặc các bệnh lý khác.